Bitcoin supera US$ 70K e se aproxima de sua máxima histórica enquanto as ações de tecnologia estão em alta

O Bitcoin recentemente ultrapassou o nível de US$ 70K, ficando a apenas US$ 3.700 de distância de sua máxima histórica de US$ 73.700 em 14 de março. Anteriormente, a faixa de US$ 70K–71K atuava como resistência, com o Bitcoin recuando três vezes abaixo de US$ 70K.

Já estamos há um mês e meio após o halving do Bitcoin, e o mercado cripto tem se consolidado desde então. A quebra do Bitcoin acima de US$ 70K pode significar o início da temporada de alta.

As ações de tecnologia também estão experimentando um crescimento saudável, com $ARM subindo 5,5% entre 31 de maio e 3 de junho e $MGNI subindo 8,4% no mesmo período.

Rumores sobre cortes nas taxas de juros do Fed em setembro podem ter contribuído para a alta do Bitcoin e das ações de tecnologia. A inflação nos EUA, juntamente com um mercado de vagas de emprego mais brando, parece estar impulsionando os preços de toda a indústria cripto.

Vamos discutir por que isso está acontecendo e o que isso pode significar para a economia em geral.

Maior sequência diária de Bitcoin desde março – Um bom sinal

O Bitcoin registrou sua maior sequência de vitórias diárias desde março nos últimos dias, o que significa que teve aumentos diários consistentes sem quedas abruptas subsequentes.

Isso levou a um crescimento diário constante para várias outras criptomoedas, como:

$BNB (+9,96%)

$SHIB (+8,42%)

$SOL (+4,93%)

$AVAX (+4,35%)

$DOGE (+2,99%)

$ETH (+1,02%)

O total da capitalização de mercado cripto cresceu 2,85% diariamente e o volume de 24 horas aumentou 20,51%, com os ETFs de Bitcoin também experimentando crescimento significativo nas últimas 24 horas.

O retorno de Keith Gill ao X e a nova alta da GME também são dignos de nota, pois levaram a uma frenesi de meme coins.

A quebra do Bitcoin acima de US$ 70K parece ser a conclusão de uma série de eventos que impactaram tanto as finanças tradicionais quanto as cripto.

A SEC semeia confusão em torno do Ethereum e do espaço cripto

A indústria cripto é frequentemente influenciada por discussões políticas e debates financeiros. Por exemplo, em 26 de abril, a Consensys, a empresa por trás da MetaMask e fundada por um dos cofundadores do Ethereum (Joe Lubin), processou a SEC.

A SEC não tem autoridade – nem deveria – para regular redes de computadores globais ponto a ponto. A abordagem agressiva da SEC em commodities, software e essas plataformas de tecnologia inovadoras é ilegal.

– Consensys

A SEC informou à Consensys que a MetaMask transformou a empresa em uma “corretora de valores mobiliários não registrada“. Além disso, Joe Lubin afirmou que a SEC vem tentando reclassificar o Ethereum como um valor mobiliário há muito tempo, sugerindo um abuso deliberado por parte da SEC.

Ao mesmo tempo, a aprovação dos ETFs de $ETH mostra a posição contraditória da SEC sobre o Ethereum. Portanto, pode-se dizer que esta é uma abordagem ad hoc para os ativos cripto que cria um FUD significativo e volatilidade no mercado.

Cortes nas taxas de juros do Fed e inflação nos EUA beneficiam as criptos

Os boatos sobre os cortes nas taxas de juros do Fed (que podem ser falsos) também são um provável contribuinte para o recente pico do Bitcoin.

Taxas de juros mais baixas empurram os investidores a buscar ativos mais arriscados, como cripto, para obter um retorno sobre investimento (ROI) maior.

Quando as taxas de juros caem, as pessoas podem economizar mais dinheiro e começar a investir em oportunidades mais arriscadas como cripto.

É por isso que os mercados de cripto são inversamente correlacionados com as taxas de juros. Quando as taxas de juros aumentam, os preços das criptos tendem a cair, pois há menos demanda.

A inflação nos EUA está atualmente em 3,36%, acima da média de longo prazo de 3,28%, e a cripto é tradicionalmente usada como uma proteção contra a inflação.

A alta inflação tende a empurrar os investidores para a cripto, seja Bitcoin ou investimentos mais arriscados como meme coins. O Bitcoin é particularmente atraente para alguns investidores, que o preferem em vez de altcoins e meme coins.

O veredicto – O Bitcoin vai entrar em alta?

A corrida do Bitcoin acima de US$ 70K não parece ser um acaso; mais como o resultado de múltiplos fatores macroeconômicos, tais como:

Aprovação do ETF de $BTC em 10 de janeiro de 2024

Aprovação do ETF de $ETH em 24 de maio de 2024

Alta inflação nos EUA

Rumores de cortes nas taxas de juros do Fed

O halving do Bitcoin

Resumindo, se ele vai superar sua máxima histórica de US$ 73.700 de março ainda não se sabe. Mas uma corrida de alta pode estar em jogo, dados todos os aspectos subjacentes discutidos.

Contudo, lembre que a cripto é inerentemente volátil e arriscada, então encorajamos você a fazer sua própria pesquisa (DYOR) e investir de forma responsável.