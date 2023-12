Bitcoin ultrapassa US$ 44 mil e bate novo recorde em 2023

O Bitcoin (BTC) segue como a principal e a maior criptomoeda em circulação. Principalmente agora, que passa por um momento de grande otimismo no mercado. Nos últimos dias, o BTC registrou um novo recorde, após ultrapassar US$ 44 mil pela primeira vez em 2023.

A princípio, desde 2020 o Bitcoin não fechava um mês de novembro em valorização. A notável ascensão do preço, vem acompanhada por um volume substancial de negociação de US$ 27 bilhões nas últimas 24 horas, o que representa um aumento de quase 6% apenas no último dia.

Essa movimentação de preço solidifica sua posição no topo das classificações da CoinMarketCap, ostentando uma capitalização de mercado ao vivo de US$ 816 bilhões. Com um fornecimento circulante de 19.560.793 BTC de um máximo de 21.000.000 de moedas BTC.

Tudo isso gerou sentimentos diversos nos investidores de cripto. Por um lado estão os traders que aproveitaram, e ainda estão surfando, o movimento de alta. Do outro lado estão os investidores que ficaram de fora e aguardam ansiosamente o próximo movimento significativo do Bitcoin.

O que fez o preço do Bitcoin subir?

Segundo dados do Coinglass, só nos primeiros dias de dezembro o preço do BTC já acumulou uma valorização maior do que todo o mês de novembro. Em outras palavras, em menos de uma semana, o preço aumentou 13,82%, resultando em um novo recorde no ano.

No início de novembro, o preço do Bitcoin era de US$ 34 mil, já no final do mês a criptomoeda foi cotada por volta de US$ 37,7 mil, com uma valorização mensal superior a 8%. A máxima no mês de novembro foi de US$ 38,4 mil, registrada ainda no dia 29. Logo após atingir esse valor, o BTC sofreu uma pequena correção, mas que não impediu que novas máximas fossem registradas nos dias seguintes.

Um dos principais motivos para o bom desempenho do Bitcoin nos últimos meses é a previsão de aumento da adoção da criptomoeda via fundos ETFs. Uma grande expectativa de aprovação de ETFs spot de bitcoin está impulsionando a valorização da moeda no mercado.

Além disso, existe a aproximação do halving do bitcoin, que acontecerá no primeiro semestre de 2024. Os analistas preveem que o evento pode resultar em valorização para o BTC nos próximos meses se acompanhar o desempenho visto nos últimos halvings.

Bitcoin registrou novo recorde em 2023

O preço do Bitcoin teve uma valorização significativa desde o final de novembro, alcançando mais de US$ 40 mil pela primeira vez em 2023. Mesmo quando os traders acreditavam que o BTC teria uma correção, a criptomoeda não parou de subir no mercado, mesmo após atingir esse marco.

Segundo dados do TradingView, nesta terça-feira (5), o Bitcoin superou a máxima de US$ 44 mil, maior patamar desde março de 2022. Às 14h25, a moeda digital atingiu valor de US$ 44.011 por unidade. Entre os dias 1º e 5 de dezembro de 2023, o bitcoin acumulou uma valorização de mais de 13%. E em 12 meses, a moeda acumula alta superior a 160%.

Previsão de preço do Bitcoin

À medida que o mercado cripto cresce, todos os olhos estão voltados para o Bitcoin. A dúvida predominante é se ele poderá sustentar seus níveis atuais ou se o mercado irá sofrer uma correção. No momento, a tendência predominante para o Bitcoin permanece de alta, fortalecida por sua posição acima das principais médias móveis e níveis de suporte de gráfico.

A curto prazo, os traders podem esperar que o Bitcoin vá testar a resistência em US$ 43.464. No entanto, eles também devem estar preparados para uma consolidação potencial ou leve queda, em linha com a indicação do RSI de uma condição sobrecomprada.

Os traders devem observar de perto qualquer sinal de estabilização de preços ou continuação da tendência, o que poderia proporcionar oportunidades para entradas ou saídas estratégicas no mercado.

Lembrando que segundo a projeção de analistas cripto, a abertura de ETFs pode levar o bitcoin a superar a máxima histórica em 2024. A expectativa é de que o preço vá ultrapassar US$ 69 mil, uma vez que a criação dos fundos representa a abertura para o investidor institucional.