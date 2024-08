Bitget Wallet ultrapassa MetaMask em downloads em julho e atinge 30 milhões de usuários

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Bitget Wallet ultrapassou a MetaMask em downloads em julho, atingindo um aumento de 150% nos usuários em relação ao ano anterior.

O crescimento veio de diversas regiões, incluindo Europa, América do Norte e Oceania.

A carteira Bitget também liderou as paradas de aplicativos na Nigéria, superando até mesmo aplicativos populares como TikTok e WhatsApp.

A Bitget Wallet, carteira de criptomoedas com sede em Cingapura e conectada à Bitget Exchange, alcançou um crescimento significativo em julho de 2024. Inclusive, com mais usuários baixando a Bitget Wallet do que a MetaMask.

Vamos ver como a Bitget Wallet ultrapassou a MetaMask e atingiu 30 milhões de usuários e o que isso significa para o aplicativo.

A expansão global da BitGet atinge novos patamares

A Bitget Wallet alcançou um marco significativo ao atingir 30 milhões de usuários globalmente, marcando assim um crescimento dramático no espaço Web3. Além disso, também destaca a influência e a popularidade crescentes da Bitget entre os usuários.

Em julho de 2024, a Bitget Wallet ultrapassou a MetaMask em downloads de aplicativos, tornando-se a carteira Web3 mais baixada globalmente. A base de usuários da carteira aumentou em 150% em comparação ao ano anterior, com crescimento significativo na Europa, América do Norte e Oceania.

A Bitget Wallet teve um crescimento extraordinário (20x) nos mercados asiáticos (a empresa tem sede em Cingapura), incluindo Japão, Filipinas e Tailândia.

Ademais, a Bitget Wallet também liderou as paradas de aplicativos na Nigéria, superando até mesmo aplicativos locais populares como TikTok e WhatsApp.

Token nativo da Bitget, $BWB, impulsiona o crescimento da Bitget Wallet

A Bitget introduziu seu token nativo, o $BWB, após um investimento de $30 milhões. Ela também lançou o BWB Ecosystem Partner Program, envolvendo mais de 40 projetos de blockchain e oferecendo assim incentivos para participação ativa no ecossistema descentralizado Web3.

Trabalhando junto com o token $BWB, o programa de parceiros oferece aos detentores benefícios como governança da comunidade, airdrops no ecossistema e dividendos.

Em consequência, a Bitget relatou uma entrada de capital de US$ 700 milhões e um aumento de 50% no tráfego do site no segundo trimestre de 2024. Isso se deveu em parte à iniciativa do Programa de Parceiros.

A empresa também notou um aumento significativo no número de usuários e no volume de negociação à vista. Diante disso, não é surpresa que a Bitget Wallet tenha passado a MetaMask e atingido 30 milhões de usuários.

Usuários adotam memecoins com Bitget e TON

A Bitget lançou um fundo de ecossistema de US$ 20 milhões para apoiar projetos em estágio inicial na The Open Network (TON), destacando seu compromisso com o crescimento e a segurança no espaço Web3.

A Bitget Wallet se tornou a primeira grande carteira a oferecer suporte total à negociação na rede principal da TON, oferecendo trocas avançadas de tokens, trocas entre cadeias e compras fiduciárias.

Esta integração aprimorou a experiência de negociação dentro do ecossistema TON, demonstrando assim o suporte da Bitget ao blockchain projetado pelo Telegram.

Can you guess which is everyone’s favorite mainnet to interact with rn? 🙌#TONNECT2024 is still going strong, if you haven’t participated yet, what are you waiting for? 👉 Check out the event now: https://t.co/51u9rgySQV#TON #Polygon #Arbitrum #BNB #Base pic.twitter.com/iNSWbuMYHy — Bitget Wallet 🩵 (@BitgetWallet) July 15, 2024

Assim sendo, a TON se tornou a rede mais transacionada dentro da Bitget Wallet, impulsionada pela adoção da rede pela Bitget e um conjunto crescente de ferramentas analíticas para usuários da TON.

A expansão global da Bitget indica uma crescente adoção de criptomoedas? Isso ainda está para ser visto.

