Blackrock adicionará ETFs de Bitcoin ao seu fundo de alocação global

A BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, está redobrando seus planos de adquirir Bitcoin para seu Fundo de Alocação Global (MALOX). “O fundo investirá apenas em ETFs de Bitcoin listados e negociados em corretoras de valores nacionais”, disse o documento enviado à SEC.

De acordo com um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o fundo pode adquirir cotas em fundos negociados em corretora (ETFs) refletindo o desempenho do Bitcoin, incluindo os ETFs Bitcoin oferecidos pela própria BlackRock.

JUST IN: 🇺🇸 BlackRock filed with the SEC to purchase spot #Bitcoin ETFs for its Global Allocation Fund. pic.twitter.com/qYfQoQ3Cbr

O Global Allocation Fund da BlackRock oferece aos investidores retornos semelhantes aos das ações globais, ao mesmo tempo que promete menor risco. O fundo teve um início lento no início do ano e, com o recente hype do Bitcoin, a BlackRock prevê que a adição de ETFs de Bitcoin melhorará o desempenho.

É interessante destacar que o Fundo de Alocação Global, lançado em 1989, detém atualmente cerca de 17,8 bilhões de dólares em ativos sob gestão.

Em 4 de março, a gestora de ativos propôs uma alteração em seu portfólio de Oportunidades Estratégicas de Renda com planos para adicionar ETFs de Bitcoin. No prospecto, a BlackRock também informou os investidores sobre os riscos desses produtos, incluindo a perda de parte ou da totalidade do investimento.

Este recente pedido marca o segundo junto ao regulador de valores mobiliários dos EUA, já que a BlackRock busca aumentar seu investimento em Bitcoin e produtos relacionados.

Este pedido ainda não recebeu aprovação da SEC. Apesar de aprovar ETFs de Bitcoin à vista, o presidente da SEC, Gary Gensler, permanece cético em relação ao Bitcoin e a toda a indústria de criptomoedas. Gensler recentemente comparou o Bitcoin a uma montanha-russa, dizendo que era um “ativo altamente especulativo”.

🚨BREAKING: SEC Chair Gary Gensler says: “ #BITCOIN is a highly speculative asset class. " pic.twitter.com/M32SDaZPlO

O regulador também está hesitante em aprovar um ETF de Ethereum à vista. Os gigantes de Wall Street BlackRock e Fidelity entraram com um pedido na SEC para ter um ETF Ethereum. No entanto, a comissão adiou recentemente a sua decisão sobre este produto, com o prazo final previsto para 23 de maio.

Embora o mercado de cripto esteja ansioso pela aprovação deste produto, há muitas especulações de que a comissão possa rejeitar os pedidos. Demorou quase uma década para a SEC aprovar um ETF de Bitcoin à vista.

A BlackRock lançou o iShares Bitcoin Trust (IBIT) em 11 de janeiro. O ETF estreou ao lado de outros nove ETFs Bitcoin spot lançados no país e, desde então, emergiu entre os ETFs de melhor desempenho da história.

A BlackRock tem acumulado agressivamente Bitcoin para seu ETF IBIT. Em 11 de janeiro, este ETF detinha 2.621 BTC, mas desde então o valor retido aumentou 7.000%.

Em 6 de março, o ETF detinha 187.531 BTC e está se aproximando rapidamente do estoque de 193.000 BTC da MicroStrategy. A MicroStrategy é a maior detentora corporativa de Bitcoin. As participações em Bitcoin da BlackRock valem mais de US$ 12 bilhões aos preços atuais.

O ETF IBIT da BlackRock também é o ETF Bitcoin de melhor desempenho em termos de fluxos líquidos. Em 7 de março, o produto acumulou uma entrada líquida total de US$ 244 milhões, com os fluxos totais desde o lançamento se aproximando de US$ 10 bilhões.

A Fidelity teve o maior fluxo em 7 de março, com US$ 473 milhões. Outros emissores têm lutado para competir com os dois gigantes de Wall Street. A Bitwise e a ARK Invest registraram fluxos líquidos de US$ 41 milhões e US$ 42 milhões, respectivamente, no dia 7 de março.

[1/4] Bitcoin ETF Flow – 07 March 2024

All data in. Net total inflow of $472.6m. Another strong day, with Fidelity performing well, with +$473.4m of flow

Over $10 billion withdrawn from GBTC since 11th Jan 2024 pic.twitter.com/rpWyaqGxhL

— BitMEX Research (@BitMEXResearch) March 8, 2024