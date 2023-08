BlackRock iShares Bitcoin Trust: Bloomberg e K33 Research discordam sobre o prazo final

Divergências intrigantes entre as previsões da Bloomberg e da K33 Research, quanto ao prazo do BlackRock iShares Bitcoin Trust, têm chamado a atenção.

Andy Q Comparou o Relatório da Bloomberg com a K33 Research

Em um desenvolvimento emocionante, Andy Q compartilhou através do Twitter, o prazo final para o Bitcoin ETF em 14 de agosto.

No entanto, segundo Andy Q, a Bloomberg estabelece a data limite em 15 de março de 2024, enquanto a K33 Research, em estimativas divulgadas cerca de dois meses atrás, aponta para 23 de fevereiro de 2024.

Dessa forma, ao analisar os prazos para o ETF BTC à vista da Ark Invest, estabelecemos uma linha do tempo clara. Seu prazo final é 10 de janeiro de 2024, sugerindo uma possível aprovação mais cedo do que o previsto. Além disso, Cathie Wood, CEO da Ark Invest, compartilhou insights que preveem a aprovação simultânea potencial de vários ETFs de Bitcoin à vista. Suas previsões ganharam destaque.

Andy Q apresentou um cenário principal: a aprovação do ETF BTC à vista até o início de janeiro de 2024, antecedendo o prazo da Ark Invest. Nesse contexto, especula-se que a BlackRock possa obter uma vantagem de um dia na listagem de seu ETF, ou até mesmo que múltiplos ETFs sejam aprovados simultaneamente.

Além disso, Andy Q destacou cenários alternativos, mencionando que se “Grayscale vencer sua ação judicial e obter aprovação primeiro, existe a possibilidade de isso ocorrer antes de janeiro de 2024”.

No entanto, processos legais tendem a ser demorados, tornando este resultado incerto. Andy Q acrescentou que a SEC poderia manter sua abordagem rigorosa e rejeitar todas as solicitações de ETFs BTC à vista, incluindo a da BlackRock

Bloomberg Apresenta Nova Cronologia para o ETF de Bitcoin à Vista nos EUA

Em um tweet de 13 de agosto, a renomada fonte de notícias Bloomberg revelou uma cronologia atualizada com prazos revisados para o ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. O terceiro prazo da ARK 21 Shares agora é 11 de novembro de 2023. Além disso, eles estabeleceram a data final em 10 de janeiro de 2024.

De forma surpreendente, a SEC dos EUA recentemente causou um atraso inesperado para a Ark 21Shares. Uma empresa que apresentou pedido de listagem de ETF em maio, no dia 11 de agosto. Lembremos que a SEC havia anteriormente rejeitado as propostas de ETF de criptomoedas da Ark 21Shares, indicando que as ofertas da empresa não seriam eficazes para combater atividades fraudulentas.

Em uma entrevista em 7 de agosto, a CEO e fundadora da ARK Investment Management, Cathie Wood, antecipou o atraso na decisão da SEC. Ela esperava a possibilidade de uma aprovação eventual simultânea para múltiplos ETFs de Bitcoin à vista pelo órgão regulador. Dessa forma, ela previu essa possibilidade.

As declarações de Wood ecoaram uma proposta feita pela Grayscale, que está atualmente envolvida em uma ação legal contra a SEC por negar sua solicitação de transformar seu Trust de Bitcoin em um ETF de Bitcoin diretamente associado ao mercado à vista.

É importante ressaltar que a Ark 21Shares não foi a única empresa de destaque na lista da Bloomberg. Entidades renomadas como BlackRock, Bitwise, VanEck, Wisdomtree e outras também foram incluídas.

Expectativas Crescem para Aprovação de ETF de Bitcoin

Em um comunicado recente, os especialistas em ETF da Bloomberg, James Seyffart e Eric Balchunas, indicaram que a probabilidade de aprovação do ETF de BTC aumentou ao longo do último mês.

Seyffart sugeriu que a vitória legal da Grayscale contra a SEC poderia desencadear aprovações coletivas de ETFs de Bitcoin ainda este ano. Tais aprovações poderiam se alinhar até o quarto trimestre.

Seyffart destacou o efeito do acordo de compartilhamento de vigilância entre a BlackRock e a Coinbase na avaliação do ETF de Bitcoin à vista. Esse impacto molda a avaliação dos ETFs de Bitcoin à vista, de acordo com a ênfase de Seyffart.