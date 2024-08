Blockchain Canto enfrenta interrupção de 33 Horas

No domingo, a atualização interrompeu todas as transações na blockchain. A equipe da Canto assegurou no X que os fundos dos usuários não correm risco.

Vamos examinar o que causou a interrupção, quando Canto planeja corrigir o problema e como os usuários reagiram.

Após a interrupção, o preço da Canto caiu abaixo de US$0,40, mostrando grande volatilidade e refletindo a perda de confiança dos investidores.

A Canto iniciou 2023 com grande sucesso, atingindo US$0,60 e registrando um aumento de cerca de 530%. No entanto, após reverter sua decisão de se tornar uma blockchain L2 do Ethereum, o valor total bloqueado (TVL) despencou para US$13,5 milhões.

Atualmente, a Canto recupera-se para US$0,04696 (+17,54% nas últimas 24 horas). A interrupção não gerou um medo significativo nem incerteza entre os investidores.

A equipe da Canto atribuiu a interrupção a ‘um problema com o consenso’. Eles anunciaram que planejam implementar uma correção hoje às 12:00 UTC.

Canto chain is currently experiencing an issue with consensus that has caused the chain to halt.

An upgrade to address this issue will be carried out on Monday, August 12 UTC 12:00.

All funds are safe. Once the chain resumes, users will be able to access all activities as…

— Canto (@CantoPublic) August 11, 2024