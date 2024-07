Bolsa de Valores de Hong Kong listará o primeiro ETF Bitcoin inverso da Ásia

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O primeiro ETF Bitcoin inverso da Ásia deve ser lançado pela China Southern Asset Management Company Ltd (CSOP) em Hong Kong. De acordo com um anúncio, o novo produto inverso de futuros de Bitcoin será listado na Bolsa de Valores de Hong Kong em 23 de julho.

O produto permitirá que os investidores lucrem com o declínio nos preços do Bitcoin. Esse desenvolvimento ocorre após o CSOP lançar com sucesso seu Bitcoin Future ETF em 2022. Ademais, como parte de seus esforços para penetrar na região Ásia-Pacífico, a CSOP lançou seu CSOP Bitcoin Futures ETF com o código de ações 3066.HK em dezembro de 2022.

Primeiro ETF de BTC Inverso de Hong Kong

A CSOP continua sua expansão introduzindo o CSOP Bitcoin Future Daily 1-x Inverse Product (7376.HK).

Este produto terá resultados semelhantes ao desempenho diário inverso do S&P Bitcoin Futures Index. Ele usa uma estratégia de replicação baseada em futuros para atingir suas metas de investimento. Esta estratégia permite que ele invista diretamente em futuros de Bitcoin da Chicago Mercantile Exchange no mês à vista.

De acordo com o CSOP, o ETF Bitcoin inverso será listado na Bolsa de Valores de Hong Kong a aproximadamente 7,8 dólares de Hong Kong por unidade. O CSOP também limitou a taxa de administração do produto a 1,99%.

Aliás, o 7376.HK já arrecadou aproximadamente US$ 30 milhões em investimento inicial. O CEO do CSOP, Ding Chen, expressou satisfação com a listagem do produto.

Em seus comentários, ele descreveu a empresa de gestão de ativos como a respeitada emissora de ETFs da região APAC, comprometida em oferecer aos investidores opções de investimento abrangentes e diversificadas.

Além disso, Chen se gabou de que o SCOP é o principal fornecedor de produtos inversos e alavancados de Hong Kong, com uma participação de mercado de 99%. Ele observou que o 7376.HK permite que os investidores ganhem com o movimento de baixa do Bitcoin.

Enquanto isso, ETFs de criptomoedas à vista estão sendo negociados na Bolsa de Valores de Hong Kong desde o final de 2022. Isso após o lançamento de ETFs de futuros de BTC e ETH pelo CSOP.

Esses produtos rastreiam contratos futuros de Bitcoin e Ethereum em dinheiro na Chigaco Mercantile Exchange. Mais tarde, em janeiro de 2023, a Samsung Asset Management introduziu seu ETF de futuros de Bitcoin na HKEX.

Até 29 de abril, os ETFs de criptomoedas da HKEX arrecadaram US$ 170 milhões (1,3 bilhão de dólares de Hong Kong) em ativos sob gestão.

Perspectiva do ETF de Bitcoin Inverso

Enquanto isso, os ETF de Bitcoin dos EUA atingiram uma entrada líquida de mais de US$ 17 bilhões no ano até a data ontem. De acordo com o analista de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, a entrada de ETFs YTD é o número mais crucial a ser observado, pois captura a valorização do preço líquido e o desbloqueio do GBTC. Além disso, captura o quanto os ETFs cresceram em demanda líquida e adoção.

Após uma queda de mais de 91% em relação aos US$ 422 milhões de entradas líquidas registradas em 16 de julho, os ETFs de BTC à vista ganharam ritmo.

De acordo com dados dos investidores da Farside, os ETFs registraram US$ 383,6 milhões em entradas líquidas em 19 de julho. Esse número representa um aumento de 90% em relação aos US$ 37,2 milhões em entradas líquidas registradas em 18 de julho.

Da mesma forma, os ETF de bitcoin de Hong Kong testemunharam uma leve melhora. Os ETFs de BTC spot aceleraram o ritmo após registrar $ 30,89 milhões em saídas em 26 de junho. Em 15 de julho, os três ETFs de BTC spot de Hong Kong registraram $ 36,77 milhões em entradas líquidas. Dessa maneira, marcaram uma sequência de seis dias consecutivos de entradas estáveis.

Além de 17 de julho, quando os ETFs spot de Bitcoin de Hong Kong registraram fluxo de capital zero, os produtos registraram entrada consistente desde 8 de julho. De acordo com dados da Coinglass, eles acumularam mais de US$ 289 milhões em entrada líquida desde seu lançamento em 30 de abril.

