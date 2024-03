BONE aumenta 26% e recebe previsão de atingir US$ 3 em breve

O ecossistema Shiba Inu registrou um desempenho impressionante nos últimos dias. O Bone ShibaSwap (BONE), um dos tokens do ecossistema SHIB, recentemente registrou um aumento de quase 26%. Seguindo a alta, o analista da comunidade Shiba Inu, SHIB Knight, prevê que o BONE poderá atingir US$ 3 em breve.

O mercado de criptomoedas em geral diminuiu após a rápida ascensão do Bitcoin acima de US$ 73.000, com perdas significativas em diversos ativos nas últimas 24 horas.

No entanto, o BONE quebrou a tendência, destacando-se com um impressionante ganho de preço. Em 18 de março, quando a maioria das moedas estava no vermelho, o BONE saltou de US$ 0,8714 para US$ 1,097.

O movimento de preço refletiu um aumento de 25,87% em 24 horas, com o volume de negociação aumentando em 64% em relação ao valor do dia anterior. Muitos dentro da comunidade Shiba Inu comemoram o novo feito, com alguns prevendo uma grande alta para a moeda meme.

Entre esses, o SHIB Knight, um analista de criptomoedas, fez previsões marcantes sobre o desempenho do BONE.

Knight observou que o movimento notável indica que o BONE está pronto para uma disparada explosiva no futuro.

$BONE is having a nice pump rn. It will pump more! 🔥🚀 https://t.co/ao3YvsrJzS pic.twitter.com/P7HbIDVkmk

I expected $BONE to breakout of the channel, but it failed last time.

Breakout will happen sooner or later. Target is around $3 pic.twitter.com/YJRRyST8kE

— $SHIB KNIGHT (@army_shiba) March 17, 2024