$BONK torna-se a maior meme coin $SOL e Messi promove WaterCoin – $DICE será o próximo?

Bonk ($BONK) superou DogWifHat ($WIF) e se tornou a maior meme coin Solana ($SOL), com um valor de mercado de US$ 1,82 bilhões.

Messi está promovendo a WaterCoin, uma meme coin ecológica Solana.

Mega Dice ($DICE) é um cassino cripto gamificado que arrecadou mais de US$ 1,6 milhões durante a pré-venda e está a seis dias do próximo aumento de preço.

$BONK Torna-se a maior meme coin Solana

$BONK acaba de ultrapassar $WIF, tornando-se a maior meme coin Solana, com um valor de mercado de US$ 1,82 bilhões (em comparação com US$ 1,72 bilhões de $WIF).

Atualmente, Bonk está cotado a US$ 0,00002655, com um aumento de 12,53% nos últimos dias. Além disso, a meme coin baseada em cachorro experimentou uma revitalização no último dia, saindo da zona vermelha.

Outro impulso para o ecossistema $SOL é que o famoso jogador de futebol Lionel Messi está promovendo uma meme coin Solana, a WaterCoin, em suas histórias no Instagram. O projeto traz conscientização sobre questões relacionadas à água e visa se tornar uma ‘moeda ambiental focada em caridade.’

Nesse sentido, outras meme coins Solana também estão indo muito bem, com o valor de mercado total aumentando 14,2% nos últimos dias. Por exemplo, os maiores ganhadores incluem $PINO (+70,3%) e $BODEN (+56,6%).

Principalmente, outra meme coin $SOL que está indo bem é a Mega Dice. Em outras palavras, ela arrecadou mais de US$ 1,6 milhões durante sua pré-venda e atualmente custa US$ 0,09093/token.

A seguir, vamos discutir por que as meme coins Solana estão prosperando e como $DICE pode se beneficiar disso.

Solana aumentou 1,53% e as meme coins $SOL estão prosperando

Primeiramente, Solana está recuperando suas perdas recentes com um aumento diário de 1,53% e uma tendência de alta saudável nas últimas horas.

Além disso, seu valor de mercado aumentou 1,95%, e seu volume de 24 horas disparou 20,73%. Ou seja, mostrando um interesse significativo dos investidores no ecossistema.

Consequentemente, as meme coins baseadas em $SOL também estão indo muito bem, com ganhos de até 2x:

$GIGA (+112,3%)

$RETARDIO (+100,2%)

$BILLY (+70,3%)

$HABIBI (+54,4%)

$ZAZU (+37,4%)

$MUMU (+29,4%)

Por fim, com $BONK se tornando a meme coin Solana mais popular e negociada, o ecossistema parece pronto para maiores ganhos nos próximos dias.

Mega Dice – A próxima grande meme coin Solana?

O Jogo #1 no Solana GameFi

– Mega Dice

Mega Dice é um cassino cripto que arrecadou mais de US$ 1,6 milhões na pré-venda. Faltam poucos dias para o próximo aumento de preço.

O interesse dos investidores provavelmente crescerá à medida que o cassino oferece múltiplos benefícios aos detentores de tokens:

Mais de 4.000 jogos dos principais provedores

Mais de 50 jogos de esportes e eSports

Mais de 50.000 jogadores

US$ 50 milhões em apostas mensais

Airdrop de US$ 2,25 milhões em três temporadas

NFTs de edição limitada

Bônus para os primeiros investidores

Programa de indicação com 25% de participação nos lucros

O projeto foca no crescimento e sustentabilidade a longo prazo, com sua alocação de 15% para liquidez e 10% para staking, incentivando o investimento inicial (o que deve aumentar o preço do token).

O roadmap do $DICE também enfatiza altas recompensas iniciais, flexibilidade de negociação através de liquidez e listagem em DEX na fase 5.

O preço do $DICE pode chegar a US$ 1,2 até o final de 2025, um aumento de 1.235% em relação ao preço atual de US$ 0,09093. Como um cassino cripto gamificado, o projeto mostra muito potencial, e investir cedo pode levar a lucros significativos.

Para comprar Mega Dice, visite o site oficial da pré-venda, selecione uma moeda ($SOL, $ETH, $BNB ou $USDT), especifique o número de tokens que deseja comprar e confirme a transação.

Nosso veredito – Mega Dice pode aproveitar o hype de Solana

Com toda essa atenção em Solana, Mega Dice pode ser um dos projetos de pré-venda mais promissores para investir este ano.

Os tokens GambleFi também estão indo bem, com o volume de negociação de 24 horas aumentando 10,26%. Isso mostra ainda mais o potencial do $DICE no mercado cripto.