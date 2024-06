Bot de trading do WienerAI: O ChatGPT das criptos – WienerAI ultrapassa US$ 5,5M em pré-venda.

Um promissor token meme ERC-20 acaba de anunciar várias prévias de seu próximo bot de trading, o que agitou a comunidade. WienerAI ($WAI) lançou quatro capturas de tela no X mostrando a aparência do próximo ChatBot e como funciona.

Semelhante ao ChatGPT, o bot pode manter conversas extensas sobre criptomoedas. Além disso, se você conectar sua carteira, ele também pode trocar tokens automaticamente e recomendar negociações vencedoras.

We’re delighted to share some sneak peeks with our incredible and supportive community. (1/4) pic.twitter.com/kR8ypeJycj

More than just a bot–WienerAI is your ultimate crypto trading companion.

Recentemente, o $WAI ultrapassou US$ 5,5M durante sua pré-venda, com um preço atual de token de US$ 0,000717 e um APY de staking de 205%.

A recente fusão da ASI pode impulsionar projetos de IA a patamares maiores, o que pode beneficiar a WienerAI à medida que se aproxima do próximo aumento de preço.

A seguir, vamos discutir se a WienerAI é um projeto promissor para você.

O prometido bot de trading de IA da WienerAI está quase aqui. Em um post de prévia no X, os desenvolvedores mostram o bot em ação.

If you’ve ever felt like crypto trading is complicated, you’re not alone. That’s why we’ve built WienerAI with simplicity in mind.

WienerAI acts like most AI chat bots you’ve used before. Except this bot helps you find winning crypto trades. (2/4) pic.twitter.com/6whYnCkSlZ

— WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024