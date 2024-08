Brasil Aprova ETF de $SOL do mundo

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Esta semana o Brasil aprovou o primeiro ETF de Solana ($SOL) do mundo, superando assim os EUA, Canadá e Europa.

O ETF foi criado pela QR Asset e será listado na bolsa de valores B3. No entanto, apesar da recente queda, o $SOL mostra sinais de recuperação, impulsionado pela aprovação do ETF e pela pressão de compra.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil aprovou o primeiro ETF de Solana ($SOL) do mundo. Desenvolvido pela gestora de ativos local QR Asset e operado pela administradora de fundos Vortx. Agora, o produto aguarda apenas a aprovação da Bolsa de Valores B3 para iniciar suas operações.

Brasil na Vanguarda dos ETFs de Criptomoedas

O diretor de investimentos da QR Asset, Theodoro Fleury, destacou que a empresa lidera o mercado de ETFs de criptomoedas, consolidando o Brasil como um dos principais centros de investimentos cripto regulamentados. Dessa forma, esta iniciativa coloca o país à frente dos Estados Unidos, Canadá e Europa, que ainda não lançaram produtos semelhantes.

Enquanto a gestora suíça 21Shares lançou um Note de Troca Negociada (ETN) de Solana em 2021, o ETF brasileiro diferencia-se por funcionar como um fundo de investimento, proporcionando aos investidores exposição ao token sem a necessidade de possuí-lo diretamente. Além disso, este novo ETF acompanhará a Taxa de Referência Solana Dollar da CME CF, criada em parceria com a CF Benchmarks e a CME.

Demanda Crescente e Atraso na Aprovação nos EUA

A demanda por Solana tem crescido significativamente. Segundo uma pesquisa recente da CoinShares, quase 20% dos gestores de patrimônios e fundos de hedge já possuem $SOL, ficando atrás apenas de Bitcoin ($BTC) e Ethereum ($ETH) em popularidade. No entanto, apesar dessa procura crescente, os Estados Unidos ainda não lançaram um ETF de Solana.

No início de 2024, a 21Shares e a VanEck submeteram pedidos de ETFs de $SOL à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que até agora só aprovou ETFs de Bitcoin e Ethereum. O Canadá também aguarda a aprovação de um pedido semelhante apresentado pela 3iQ para listar um ETF de Solana na Bolsa de Valores de Toronto.

Recuperação do Preço de $SOL

Após uma forte queda no mercado, que reduziu o preço de $SOL para US$111, uma desvalorização de 45% em relação ao seu pico de 2024, o ativo começou a se recuperar. A aprovação do ETF no Brasil e a pressão de compra ajudaram a impulsionar o preço de $SOL, que subiu para US$156, uma recuperação de 40%.

Apesar das recentes turbulências, a Solana continua a desenvolver sua tecnologia, lançando atualizações como a Compressão ZK e as Solana Actions. Embora a volatilidade no mercado de ações tenha impactado o desempenho do ativo, o sentimento geral na comunidade de Solana permanece positivo.

Considerações Finais

Enquanto o Brasil avança com a aprovação de ETFs de criptomoedas, os Estados Unidos e o Canadá enfrentam incertezas regulatórias que atrasam o lançamento desses produtos. A introdução de um ETF de Solana no Brasil pode atrair investimentos tanto domésticos quanto internacionais, potencialmente fortalecendo a economia do país.

