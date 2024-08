Brasil tenta avançar na regulamentação das criptomoedas

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A regulamentação das criptomoedas segue como uma pauta em alta para o governo brasileiro. Definida como uma das prioridades do Banco Central para este ano, a regulamentação de criptos segue a todo vapor. Inclusive, recentemente, a autarquia divulgou os próximos passos que devem ser tomados para seguir com a regulamentação.

Possibilidade de tributação na fonte preocupa investidores

Diante das notícias e normas, uma solução de consulta publicada pela Receita Federal causou alvoroço entre os investidores, principalmente aqueles que usam os serviços de exchanges brasileiras.

Trata-se da Solução de Consulta Cosit nº 184. Nessa peça regulatória, a Receita esclareceu dúvidas sobre uma situação específica (caso concreto). Todavia, algumas pessoas – erroneamente – interpretaram como uma diretriz passível de aplicação em outras situações.

No caso da Cosit 184, a receita declarou passível de tributação de imposto de renda na fonte os rendimentos objetivos através da cessão temporária de criptoativos fungíveis em favor de empresas brasileiras. Além disso, declarou que a alíquota de tributação seria determinada conforme o artigo 1º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

Cosit 184 não vale para outros casos

Em suma, podemos dizer que a preocupação em torno da cosit 184 é exagerada e infundada. Isso porque a solução de consulta é válida apenas para o caso concreto em questão. Ou seja, não se trata de uma determinação ou indicação de interpretação da lei.

Além disso, mesmo que fosse uma determinação para outros casos, a consulta diz respeito a operações em que há cessão de direitos temporária dos criptoativos. Todavia, nas operações comuns de compra e venda, staking, etc., o investidor não cede o direito de seus tokens, assim sendo, não faz sentido se preocupar com a cosit 184.

Situação de regulamentação das criptomoedas no Brasil

Apesar da cosit 184 não ser um problema e não haver, até agora, tributação de criptomoedas na fonte, os investidores brasileiros precisam pagar imposto de renda sobre ganho de capital em transações com criptomoedas. Além disso, novas diretrizes devem ser publicadas em breve, principalmente no que diz respeito às empresas cripto.

Em segundo lugar, é importante ficar por dentro da regulamentação das criptomoedas no Brasil, principalmente porque o governo está na luta para arrecadar cada vez mais, inclusive com propostas de tributação de dividendos, JCP e outras fontes de rendas no mercado financeiro tradicional.

Até as apostas online estão sendo alvo de esforços regulatórios. Portanto, não é difícil imaginar que o governo brasileiro fará de tudo para “arrancar” algum dinheiro do mercado de criptomoedas.

Por fim, há quem defenda que as medidas regulatórias são necessárias para proteger os investidores. Afinal, diversos casos de empresas que deixam milhões de clientes com prejuízos já estouraram no universo cripto. Quem não lembra do caso da falência da FTX? Ou do caso da Mt. Gox, que só agora após 10 anos está pagando seus credores?

Diante disso, um dos maiores focos da administração federal é exigir a implementação de um sistema de segregação por parte das exchanges. Isso quer dizer que as corretoras precisam, obrigatoriamente, separar o seu dinheiro dos fundos dos usuários, de modo que, caso venham a falir, os clientes têm garantias de que não ficarão sem seus fundos.