Brasileiros veem criptomoedas como o futuro das finanças, diz pesquisa da OKX

Segundo resultados de uma pesquisa realizada pela OKX, empresa líder mundial em Web3 e corretora de cripto, a maioria dos brasileiros veem a criptomoeda como o futuro das finanças. A pesquisa foi realizada em novembro de 2023 e contou com um questionário online fornecido a mais de 750 brasileiros. Incluindo usuários e não usuários de cripto.

O foco principal da pesquisa foi identificar as perspectivas dos usuários para acelerar a adoção de criptomoedas no país. A conclusão mais significativa, nesse sentido, foi que as criptomoedas oferecem aos usuários maior liberdade financeira do que o sistema bancário tradicional.

Além disso, nativos criptográficos também identificam a transparência, incluindo a prova de reservas, e a segurança como características primordiais para construir a confiança dos investidores.

Criptomoedas como uma tecnologia revolucionária

Uma das questões da pesquisa é se os brasileiros consideram as criptomoedas uma tecnologia revolucionária capaz de transformar as finanças e outras indústrias. Sendo que, 78% de todos os entrevistados afirmaram “concordar” ou “concordar fortemente”. As respostas positivas foram ainda mais expressivas entre os usuários de criptomoedas. Sendo que, 91% desse grupo indicando que “concordam” ou “concordam totalmente” que a criptografia pode promover transformações nas finanças e em outras indústrias.

Além disso, o resultado da pesquisa aponta que os usuários brasileiros afirmam que a cripto supera os serviços bancários ao proporcionar liberdade financeira. Quando questionados sobre o papel que a criptomoeda poderia desempenhar em suas vidas financeiras, 85% dos usuários de cripto entrevistados expressaram concordância ou concordância forte ao afirmar que investir em criptomoedas proporciona maior liberdade financeira e independência em relação ao sistema bancário tradicional.

Transparência e segurança

Por fim, a pesquisa também revelou que transparência e segurança são temas cruciais para os usuários de criptomoedas no Brasil. Entre os usuários de cripto pesquisados, 93% afirmaram concordância ou concordância total ao afirmar que se sentiriam mais confiantes em escolher criptomoeda para investimento se a segurança do local de investimento fosse clara.

Sobre a segurança de seus investimentos, 86% indicaram concordância ou concordância total ao afirmar que a Prova de Reservas (PoR) pode contribuir positivamente para a legitimidade e maturidade do mercado de criptomoedas.

O gerente geral da OKX Brasil, Guilherme Sacamone disse: “Esses insights destacam tanto a popularidade da criptomoeda no Brasil e como a transparência em torno das reservas de segurança e da Prova de Reservas podem promover mais confiança. Os brasileiros confiam na cripto como forma de transformar as finanças tradicionais e, à medida que a adoção acelera, a educação do consumidor torna-se fundamental – seja orientando os usuários sobre a auto custódia ou reduzindo as barreiras de compreensão para novos participantes. Fornecendo reserva de seguranças robustas e uma experiência de usuário intuitiva, pretendemos capacitar uma maior participação brasileira em criptomoedas ao mesmo tempo que impulsionamos a maturidade neste cenário em rápida evolução.”

Resumo da pesquisa OKX

Brasileiros associam as criptomoedas ao potencial de inovação sobre o sistema financeiro e até mesmo de outras indústrias:

78% dos entrevistados concordam parcialmente ou totalmente com essa afirmação. O índice chega a 91% quando são considerados apenas os que são usuários declarados de cripto;

Investir em criptomoedas oferece maior liberdade financeira e independência do sistema bancário tradicional:

85% dos usuários de cripto entrevistados disseram que “concordam” com isso ou “fortemente concordam”;

Prova de Reservas (PoR) sobre os ativos sob custódia de uma exchange pode contribuir positivamente para a legitimidade e maturidade do mercado de criptomoedas.