BTC atinge nova máxima histórica – Alternativa Green Bitcoin se aproxima de US$ 2 milhões em ICO

O mercado cripto está em alta velocidade, com o Bitcoin (BTC) atingindo uma nova máxima histórica. No entanto, com as criptomoedas disparando fica a pergunta, por que o Bitcoin está em alta antes do Halving? Além disso, será que o Green Bitcoin oferece a melhor alternativa para quem ainda não está posicionado?

O Bitcoin apresentou uma recuperação espetacular, a partir do ponto mais baixo de US$ 15.925. Desde então o preço do BTC se recuperou, atingindo nova máxima histórica de US$ 70.000. O que proporcionou lucro para 99,9% dos detentores de BTC.

Por que o preço do Bitcoin está em alta?

A recuperação do inverno cripto do Bitcoin foi impulsionada principalmente por dois fatores, ambos impactando extremos opostos da dinâmica de oferta.

Os primeiros movimentos de recuperação, que começaram a surgir em outubro/novembro de 2023, foram impulsionados pela antecipação e empolgação em torno de uma decisão há muito aguardada da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) sobre os ETFs de BTC à vista.

No entanto, em janeiro, o rumor tornou-se notícia, e a SEC aprovou 11 pedidos de ETFs de BTC à vista em uma decisão abrangente.

Isso gerou uma entrada para o capital institucional nos Estados Unidos, e os meses seguintes viram uma acumulação constante de Bitcoin por instituições financeiras, como fundos de pensão, criando uma nova pressão de compra no mercado.

Evento de Halving do Bitcoin no final de abril pode desencadear um super ciclo de alta

No entanto, muitos acreditam que estamos nos estágios iniciais de um significativo ciclo de alta, previsto para ser desencadeado pelo evento de Halving do Bitcoin no final de abril.

A cada quatro anos, o Bitcoin programa uma redução nas recompensas dos mineradores em -50%, como parte de seu mecanismo deflacionário.

Quando isso acontece, os mineradores de Bitcoin costumam manter os Bitcoins recém-minerados, antecipando a próxima redução nas recompensas. Isso causa um choque de oferta no mercado, prolongado pela redução na oferta após o evento de Halving.

Portanto, 2024 é um ano especial para o BTC, com uma demanda crescente decorrente do ETF de BTC rumando para um iminente choque de oferta do Bitcoin devido ao evento de Halving.

O Green Bitcoin (GBTC) poderia oferecer um retorno superior ao Bitcoin na alta de 2024?

Enquanto o Bitcoin atinge novas máximas históricas, os investidores correm para encontrar as melhores oportunidades de ‘beta do Bitcoin’, que poderiam acompanhar a ação de preço do BTC.

Normalmente, os investidores de criptomoedas associam tokens vinculados ao Bitcoin, conhecidos como oportunidades de beta do Bitcoin, devido às suas capitalizações de mercado mais atraentes.

Por exemplo, para o Bitcoin realizar um movimento de 2x a partir daqui, a enorme capitalização de mercado de US$ 1.309.797.271.394 (US$ 1,3 trilhão) do Bitcoin precisaria dobrar para US$ 2,6 trilhões.

Enquanto isso, para uma moeda comparável como o Green Bitcoin, que atualmente possui uma capitalização de mercado de US$ 2 milhões, seria necessário um influxo simples de US$ 2 milhões em capital para um retorno de 2x.

Outra maneira de ver é imaginar a oportunidade de comprar Bitcoin a preços baixos em 2011 – a vantagem dos primeiros apoiadores.

Características do Green Bitcoin

Construído na infraestrutura do Ethereum usando o padrão de token ERC-20, o Green Bitcoin apresenta uma redução maciça nas emissões de carbono, utilizando a rede de proof-of-stake de alta velocidade e baixa energia do Ethereum 2.0.

Isso proporciona uma redução impressionante de 10.000 vezes no consumo de energia em comparação com a mineração tradicional de Bitcoin por proof-of-work.

No entanto, a mudança fundamental de paradigma entregue por este eco-crypto inovador repousa no lançamento de um modelo envolvente de staking gamificado que não apenas gera renda passiva para os detentores, mas também impulsiona um ecossistema de alta octanagem.

A ideia aqui se baseia em mercados de previsão do Bitcoin, que envolvem os jogadores com desafios preditivos diários visando testar a habilidade e a perspicácia de negociação.

Para vencer, os jogadores devem apostar seu $GBTC para prever com sucesso os movimentos diários de preço do Bitcoin, com chamadas corretas recebendo substanciais recompensas em $GBTC – incluindo bônus de tokens de até 100%!

O futuro do Green Bitcoin: Empoderando a eco-revolução no blockchain 2024

Com um produto envolvente que visa trazer diversão ao staking e uma comunidade em crescimento. Que é alimentada por afiliados e influenciadores, fica claro que o Green Bitcoin está caminhando para um futuro promissor. Mas como está se moldando o roadmap?

À medida que o Green Bitcoin avança para a próxima fase de pré-venda. O roadmap do projeto promete uma série de desenvolvimentos emocionantes projetados para aprimorar o envolvimento e promover a sustentabilidade.

Desde planos para impulsionar esforços de marketing, até o lançamento do mecanismo altamente antecipado predict-2-earn. Além disso, a listagem do $GBTC em exchanges de primeira linha, 2024 está posicionado para uma trajetória de crescimento. Portanto, não perca a chance de retornos de investimento que têm tudo para superar o Bitcoin. Conecte-se com o Green Bitcoin no X e no Telegram.