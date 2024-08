Bybit sai do mercado francês em meio a novas regulamentações cripto da UE

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Bybit anunciou sua saída do mercado francês após a implementação do regulamento de Mercados em Criptoativos (MiCA) da Europa.

após a implementação do regulamento de Mercados em Criptoativos (MiCA) da Europa. A exchange de criptomoedas citou desenvolvimentos regulatórios e sugeriu dificuldades em obter uma licença .

. A empresa também mencionou outros países que não pretende mais atender, incluindo Canadá e Reino Unido.

Em 16 de maio, a Autorité des Marchés Financiers (AMF) – a comissão financeira nacional – alertou os residentes franceses sobre a inclusão da Bybit na lista negra em 2022. A AMF já havia citado “não conformidade com as regulamentações francesas vigentes”.

A disponibilidade da Bybit tem flutuado globalmente, juntamente com as dificuldades enfrentadas com os reguladores franceses. Continue lendo para descobrir o que tem acontecido.

Bybit e seu histórico com reguladores franceses

A princípio, os problemas da Bybit com os reguladores franceses surgiram do fato de que todas as exchanges de criptomoedas devem se registrar como prestadoras de serviços de ativos digitais (PSADs), algo que a empresa não havia feito.

No entanto, a exchange tentou tranquilizar as pessoas, afirmando que seu sucesso na Holanda provava sua disposição de trabalhar com reguladores europeus. A Bybit estabeleceu seu novo escritório em Amsterdã, o que foi possível por meio de uma parceria com a SATOS.

O cofundador e CEO da Bybit afirmou: “Estamos comprometidos em fornecer um ambiente de negociação seguro para todos os nossos usuários e entendemos a importância de cumprir as regulamentações locais”.

A Bybit anunciou que sairia do mercado francês devido a “recentes desenvolvimentos regulatórios” pela AMF. A partir de 2 de agosto, os usuários franceses que suas contas serão restringidas ao modo “close-only”. Os usuários não poderão:

Abrir novas posições

Depositar novos fundos

Comprar qualquer produto, incluindo Bybit Earn e todos os produtos de spot

Qualquer posição aberta remanescente será automaticamente liquidada após 13 de agosto. Após essa data, os serviços de cartão serão suspensos, e os usuários franceses só poderão retirar fundos de suas contas Bybit.

Como as regulamentações MiCA impactaram a Bybit

O anúncio da Bybit coincide com a tão aguardada legislação cripto da Europa, que visa reformular a maneira como empresas e indivíduos lidam com essa classe de ativos.

A retirada da exchange da França ocorre após a promulgação do quadro regulatório MiCA da União Europeia, introduzido em 24 de setembro de 2020 como parte de um pacote de finanças digitais.

O MiCA entrou em vigor em junho de 2023, após ser ratificado pelo Parlamento Europeu. Regulamentações sobre stablecoins, incluindo requisitos de liquidez e capital rigoroso, entraram em vigor em 30 de junho deste ano, com o Regulamento completo entrando em vigor em dezembro.

Segundo o CoinGecko, a Bybit mantém o título de segunda maior exchange por volume de negociação. Ou seja, a empresa supera a HTX e a Coinbase, apesar das restrições em mercados importantes, incluindo EUA, Reino Unido, Hong Kong e China.

Bybit confiante de que retornará

Por fim, embora a Bybit não ofereça mais seus produtos e serviços na França por enquanto, a exchange permanece positiva e diz aos usuários franceses que espera retornar ao mercado assim que obtiver as licenças adequadas sob a lei francesa.

Além disso, o aumento das políticas regulatórias pode afetar o mercado global de criptomoedas e causar volatilidade no mercado. Ainda assim, investidores e reguladores continuam buscando maneiras de explorar inovações em criptomoedas sem comprometer a segurança.