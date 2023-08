Investidores apostam em Cardano (ADA) após aumento da pressão de compra

Nas últimas semanas, o ADA da Cardano apresentou um desempenho de preço desanimador. Desde o dia 3 de agosto, o token entrou em uma tendência de baixa, como indicam dados históricos do TradingView.

Dessa forma, essa oscilação tem gerado incerteza no mercado, deixando os traders curiosos sobre quando o ativo poderá retomar uma trajetória otimista. No entanto, dados do CoinMarketCap revelam um aumento de 9% no volume de negociação, sugerindo uma atividade de compra crescente que pode impulsionar o preço da moeda.

Ações de preço do ADA flutuam dentro da tendência de baixa

À medida que as atividades de venda continuam no mercado, a moeda registrou uma queda de preço de 15% nos últimos 30 dias. No entanto, às 15h (horário de Brasília) em 29 de agosto, o ADA era negociado a $0,2769, marcando um aumento de valor de 4% nas últimas 24 horas.

Mas, apesar disso, o preço da moeda oscilou 9% abaixo do valor registrado nas últimas duas semanas, com uma queda de preço de quase 2% nos últimos sete dias. Os dados mostram que o preço do ADA variou entre $0,2552 e $0,2769 de 18 a 29 de agosto, enquanto lutava para manter a estabilidade em meio à tendência de baixa.

ADA está tentando uma reversão de alta – Será que conseguirá manter a nova tendência?

Fonte: TradingView

O gráfico acima mostra uma redução gradual da pressão de venda no mercado de ADA, conforme evidenciado pelo enfraquecimento do castiçal de baixa (vermelho). No entanto, o ADA ainda está dentro da banda inferior do indicador Bollinger, o que sugere que os ursos ainda estão ativos tentando fazer o preço cair.

Enquanto isso, o MACD está paralelo à linha de sinal com uma barra de histograma verde emergente, indicando que os compradores estão ganhando força para desencadear uma alta para o ADA. Além disso, o RSI do ADA, de 38,64, sugere que a moeda está subvalorizada, o que pode desencadear uma reversão de tendência positiva à medida que mais traders entram na negociação.

Dessa forma, esta análise técnica do mercado de ADA sugere que o token pode registrar um aumento de preço antes do final do dia. No entanto, os traders devem considerar outros indicadores fundamentais antes de investir na moeda.

Níveis de preço de suporte e resistência do ADA

Com base no gráfico acima, se os touros empurrarem o preço do ADA acima da linha de tendência de baixa, o ativo pode subir para US$ 0,2933 e continuar até o nível de resistência de US$ 0,3775 se a pressão de compra se sustentar.

No entanto, o ADA pode recuar para US$ 0,2643 se os ursos assumirem o controle. Uma quebra abaixo desse nível pode enviar o token para a zona de US$ 0,2528, o que seria um ponto de partida para mais quedas.

O gráfico ilustra que o ADA deve iniciar uma recuperação de alta nos níveis de suporte de US$ 0,2248 ou US$ 0,2528 em condições normais. O ADA já rompeu esses níveis, o que significa que uma alta para US$ 0,3775 é provável para o token nos próximos dias.

Além disso, o US$ 0,3775 apresentará um ponto de entrada atraente para os touros criarem mais alta e empurrarem o ADA para o nível de preço de US$ 0,4582.

Parceria estratégica pode ser positiva para o ADA e o ecossistema Cardano

A Fundação Cardano firmou uma nova parceria com a Demeter para melhorar significativamente a experiência do desenvolvedor na plataforma Cardano. Essa colaboração inovadora introduz um nível de uso gratuito em sua plataforma de hospedagem em nuvem, o Demeter. Run.

O Demeter fornece aos desenvolvedores uma ampla gama de extensões pré-construídas que facilitam a comunicação com a blockchain. Além disso, apresenta vários kits de inicialização, que servem como exemplos de código práticos para suas atividades ou utilidade educacional.

A plataforma também oferece espaços de trabalho hospedados na nuvem que simplificam o código por meio de um ambiente virtual do Visual Studio. Tudo isso perfeitamente integrado à blockchain, em apenas cinco minutos.

Esta parceria não só tem o potencial de acelerar os esforços de desenvolvimento, mas também pode simplificar o processo de construção no Cardano. Desta forma, ele será mais acessível e amigável ao usuário.

Além disso, estas parcerias mostram o compromisso do Cardano com a inovação e a experiência do usuário. Isso pode inclusive melhorar sua reputação no mercado. Assim, isto pode atrair mais interesse de investidores institucionais e traders, potencialmente impulsionando o preço do ADA a longo prazo.

Sonik de zero a US $ 600 milhões de capitalização de mercado

Visite a pré-venda do Sonik Coin

Uma moeda meme chamada Sonik Coin (SONIK) fez uma entrada animada no cenário cripto. Ela rapidamente levantou mais de US 630 mil em sua pré-venda de tokens, que se encontra ativa. Mesmo em meio à queda do mercado de criptomoedas, ainda há um forte interesse em moedas meme que têm o potencial de ganhar ampla projeção.

Inspirado na bem-sucedida franquia Sonic the Hedgehog da SEGA, o Sonik Coin traz um toque de originalidade e humor que caracteriza o reino das moedas meme.

Além disso, de acordo com o whitepaper do projeto, o Sonik Coin se orgulha de ser “rápido como um raio” e tem o potencial de impulsionar sua capitalização de mercado de zero para US$ 100 milhões em uma velocidade notável.

O whitepaper enfatiza ainda que o $SONIK incorpora a essência da cultura meme desenfreada e inexplorada. Ele simboliza um espírito de possibilidades ilimitadas e imprevisibilidade.

Gerar renda passiva para os detentores

O objetivo do Sonik Coin vai além dos padrões típicos de pump-and-dump associados às moedas meme. Ele planeja alcançar isso introduzindo um mecanismo de staking inovador para incentivar os detentores de tokens a não venderem. Dessa forma, a presença de rendimento de staking torna o Sonic único entre outros projetos meme.

Além disso, os desenvolvedores do Sonik Coin alocaram 40% do fornecimento total de tokens $SONIK para recompensar indivíduos que optarem por essa opção. Atualmente, 22,9 bilhões de tokens estão rendendo 145% APY. Os investidores podem resgatar seus tokens após a pré-venda terminar e a moeda ser listada, mas há um período de bloqueio de 7 dias.

Os novos investidores que aderirem a moeda após o lançamento no Uniswap também ficarão bloqueados por um período inicial de sete dias. Ele poderã0 sacar após esse tempo ou deixar seus fundos no contrato inteligente de staking para continuar acumulando rendimento. As recompensas de staking serão distribuídas ao longo de quatro anos.

Além disso, um painel de staking especializado rastreará convenientemente os rendimentos de staking. Ademais, 10% do fornecimento de tokens foi reservado para liquidez de exchanges descentralizadas (DEX).

Por fim, o Sonik Coin se compromete a garantir essa liquidez para garantir aos investidores que nenhuma retirada repentina ocorrerá.

A pré-venda pode terminar nos próximos sete dias, dessa forma há uma janela estreita para investidores interessados ​​se juntarem visitando este site e adquirindo os tokens.