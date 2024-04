Cardano (ADA) perdeu 6,7% de seu valor – Será que a tendência de alta acabou?

O token ADA da Cardano teve um desempenho impressionante no primeiro trimestre de 2024. De acordo com fontes, a moeda subiu de US$ 0,59 no início do ano para US$ 0,80 em março.

A última vez que a moeda alcançou esse nível foi em maio de 2022, dois anos atrás, e isso chamou a atenção. Mas, desde o início do segundo trimestre, as coisas parecem estar indo mal, já que os ursos exibem um forte impulso.

Após muitas batalhas entre os touros e os ursos, o preço de ADA agora está abaixo de US$ 0,59, representando uma queda de 6,7% nos últimos dias.

Além disso, o token ADA caiu mais de 13% nos últimos sete dias, mostrando como os ursos têm se mostrado ativos no mercado. No entanto, apesar desse sentimento pessimista, alguns fatores podem ajudar o preço a reverter deste nível para o topo.

A próxima carteira quente da Cardano pode assinar mensagens on-chain – Isso vai influenciar o preço de ADA?

Houve um desenvolvimento positivo dentro do ecossistema da Cardano que poderia tornar a rede mais amigável para os desenvolvedores. Em 31 de março, o cofundador da Paima Studios e conhecido contribuidor da Cardano (ADA), Sebastien Guillemot, compartilhou algo muito otimista através da plataforma X.

🤔Next big 10x dev experience for Cardano – Cardano hot wallets can sign messages

– Coming soon, hardware wallets can sign messages But what about scripts signing messages? 👀 A thread explaining how this works and new opportunities this unlocks ↓ pic.twitter.com/uT8rxBvuMF — Sebastien Guillemot (@SebastienGllmt) March 31, 2024

Segundo o contribuidor, a Cardano em breve irá lançar seu script, que ajudará os usuários a assinar mensagens on-chain. Além disso, ele explicou que o desenvolvimento será muito útil no ecossistema.

Em primeiro lugar, o sistema de assinatura de carteira aumentará o uso de dApps (integrando usuários de carteiras de hardware aos dApps) e também aumentará a segurança. Ainda no post da thread X, Guillemot mencionou o Ethereum (ETH) e as redes EVM, dizendo que elas têm características semelhantes.

No entanto, o design baseado em UTXO da Cardano acelera a assinatura de mensagens com scripts. Essa diferença destaca a eficiência da Cardano sobre o Ethereum na assinatura de mensagens.

Esse desenvolvimento poderia fazer da Cardano a principal escolha para construtores desenvolverem aplicativos descentralizados, aumentando a confiança dos investidores. Como resultado, a demanda pelo token nativo aumentará.

Com a demanda crescente e o sentimento positivo, o preço de ADA poderia sofrer pressão ascendente.

Analista prevê alta de 670% no preço de ADA

O popular analista de criptomoedas Ali Martinez recentemente compartilhou insights sobre os futuros movimentos de preço da Cardano. Com base em padrões históricos, Martinez vê semelhanças entre a ação de preço atual de ADA e seu comportamento de 2018 a 2021.

O gráfico semanal fornecido por Matinez destaca a recente saída de ADA de uma zona de consolidação semelhante à de 2018 a 2020.

So far, #Cardano resembles the pattern observed from 2018 to 2021. Should this fractal continue, anticipate $ADA to consolidate in the $0.55 to $0.80 range in the coming weeks, followed by a surge to $1.70. After this upswing, expect a period of further consolidation, setting… pic.twitter.com/46LIp2hkMx — Ali (@ali_charts) March 16, 2024

Com base nisso, Martinez antecipa que o preço de ADA vai oscilar entre US$ 0,55 e US$ 0,80 a curto prazo antes de experimentar um aumento significativo para US$ 1,70.

A princípio, essa alta projetada, representando mais de 160% de aumento, poderia abrir caminho para mais consolidação. Contudo, Martinez acredita que isso poderia levar a uma alta em direção a US$ 5 para ADA, à medida que mais investidores com FOMO se juntam.

Enquanto isso, na semana passada, a impressionante quantia de US$ 1,1 milhão foi investida em um produto de investimento focado na Cardano. Essa informação foi compartilhada por Jame Butterfill, destacando dados da CoinShares sobre os ativos em movimento nos investimentos em criptomoedas a cada semana.

A recovery for Bitcoin ETFs, with US$862m inflows last week pic.twitter.com/D1OWUSdGIU — James Butterfill (@jbutterfill) April 1, 2024

Desde o início do ano, cerca de US$ 6 milhões fluíram para produtos de investimento ligados ao ADA. Mesmo que a Cardano tenha sofrido uma pequena queda, novos dados indicam que as coisas irão melhorar até o final do mês.

Análise de preço de ADA: Sentimento pessimista e possível reversão

Atualmente, ADA está mostrando sinais de sentimento pessimista, indicando uma tendência de baixa em seu preço. O indicador SuperTrend, por exemplo, está exibindo um sinal de venda. Isso sugere que os investidores estão vendendo suas participações em ADA, levando a uma queda no preço.

Além disso, o indicador MACD está abaixo de sua linha de sinal e está tendendo para baixo. Isso apoia ainda mais a tendência baixista do mercado, indicando quedas contínuas de preço.

Apesar dessa perspectiva pessimista, ainda há esperança de que ADA reverta sua tendência, mas não é provável que isso aconteça imediatamente.

O gráfico de preço atual revela que ADA está pairando em torno de um nível de suporte crucial de US$ 0,58. Esse nível irá desempenhar um papel significativo na determinação do sentimento de mercado no futuro.

Com base no gráfico de preço, é evidente que os ursos estão tentando romper esse nível de suporte. Diante disso, os traders são aconselhados a ter paciência e esperar que o preço potencialmente caia para a região em torno de US$ 0,50. Este nível é visto como um ponto de reversão potencial.

No entanto, os investidores devem saber que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento no mercado de criptomoedas. Portanto, negocie com cautela. Mas, para os investidores que não estão convencidos de que ADA poderia reverter, há outra moeda para verificar. Esta moeda está criando bastante agitação no mercado.

