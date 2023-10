Caso Ripple Vs. SEC: já é hora das criptos comemorarem?

No dia 13 de julho, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York emitiu uma decisão para o longo processo judicial entre Ripple e a SEC. A declaração do tribunal representou uma vitória para a Ripple e toda a indústria de criptomoedas, pois isentou o XRP como um valor mobiliário.

Embora de curta duração, a vitória parcial da Ripple provocou uma grande celebração e aumentos de preços para ativos em todo o mercado de criptomoedas. No entanto, a decisão ainda precisa fornecer clareza regulatória sobre o futuro das criptomoedas nos Estados Unidos.

O que levanta a questão: ainda é cedo para indústria de criptomoedas comemorar?

A decisão incomum do Tribunal

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) processou a empresa de blockchain Ripple e alguns de seus executivos em dezembro de 2020. De acordo com o processo, a empresa violou as leis de valores mobiliários ao vender XRP, uma vez que a acusação afirmava se tratar de um valor mobiliário não registrado.

As alegações do regulador contra a Ripple dependem se a distribuição do XRP pela empresa era tida como um valor mobiliário de acordo com a Lei de Valores Mobiliários. Além disso, o foco deve estar na questão, se as transações declaradas de XRP satisfazem o Teste de Howey delineado pela Suprema Corte.

No caso Ripple vs. SEC, a decisão destacou o princípio-chave relacionado à supervisão jurisdicional da SEC sobre ativos digitais. Vale ressaltar que, isso depende da natureza das ofertas ou vendas de tokens, em vez das qualidades intrínsecas dos ativos.

A declaração do tribunal deu uma nova esperança para a indústria de criptomoedas, daí a celebração. No entanto, outros aspectos da decisão relacionados às operações da Ripple poderiam ser revertidos durante um recurso, fortalecendo o regulador de valores mobiliários.

De acordo com o Teste de Howey, três condições classificam um contrato de investimento como um valor mobiliário. A transação envolverá um investimento de dinheiro, um empreendimento comum e ganhos esperados com base nas ações de terceiros.

O que significa na prática?

O cumprimento das condições significa que a Ripple deveria cumprir certas obrigações de conformidade e divulgações públicas, o que não fez.

Além do mais, a decisão do tribunal indicou que algumas das distribuições do token nativo da Ripple atendem ao Teste de Howey. Ele apontou que as vendas de XRP para investidores institucionais são valores mobiliários.

No entanto, as vendas programáticas da Ripple de XRP para investidores de varejo em bolsas de criptomoedas e as transferências de XRP para funcionários ou fornecedores como pagamento por serviços não são consideradas valores mobiliários.

A declaração deu à SEC uma vitória apenas nas vendas institucionais da Ripple. As alegações do regulador contra os executivos da Ripple, Christian Larson e Brad Garlinghouse, ainda prosseguirão para julgamento. Até o momento, os dois declararam sua inocência em relação a todas as acusações da SEC.

Qual é a posição da indústria de criptomoedas

Até agora, a indústria de criptomoedas tem clamado por regulamentações claras por parte de reguladores jurisdicionais, especialmente nos Estados Unidos. Esperava-se uma clareza mais distintiva e baseada em transações relacionadas ao Teste de Howey.

A decisão do tribunal no caso Ripple vs. SEC, que diferenciou as categorias de investidores do XRP, deu à indústria uma diretriz clara. Após a decisão, uma das motivações da indústria pode ser excluir transações no mercado secundário da supervisão regulatória da SEC.

Isso depende principalmente de intermediários de mercado, em especial as exchanges de criptomoedas, que estão sujeitas às rígidas regulamentações da SEC. As exchanges podem decidir como operar: como intermediários, negociar, liquidar ou atuar como uma plataforma de negociação de valores mobiliários.

Quanto à questão de antecipar lucro com base nos esforços de outras pessoas, a decisão do tribunal destacou que a capacidade de discernir o envolvimento pessoal é fundamental. Isso é uma maneira de distinguir as transações no mercado secundário (aplicáveis às vendas programáticas).

Ademais, a decisão isenta vendas diretas privadas de ativos por parte de promotores, como a Ripple, como valores mobiliários. Adicionalmente, a interpretação do tribunal do aspecto “investimento-de-dinheiro” do Teste de Howey pode estabelecer um precedente no mundo das criptomoedas, incentivando o uso de ativos digitais.

Dessa forma, tal utilidade incluirá concessões para desenvolvedores, compensação de funcionários e promoções, como distribuições gratuitas (airdrops) e outros.

Um recurso pode reverter tudo e piorar a situação

Mesmo que a decisão do tribunal tenha dado à Ripple uma vitória parcial, provocando comemoração no mundo das criptomoedas, o fim ainda não está garantido. A SEC pode recorrer da decisão, revertendo tudo e causando o pior cenário para a indústria.

Há uma aparente contradição em relação à visão do tribunal sobre a acessibilidade das informações a respeito da Ripple, por parte dos investidores do XRP. Investidores institucionais do XRP, por meio de suas transações, têm acesso à maioria dos detalhes sobre como as operações da Ripple podem afetar o XRP. No entanto, o tribunal declarou tais transações como valores mobiliários.

Por outro lado, as vendas de XRP para investidores de varejo em exchanges são classificadas como não-valores mobiliários e não exigem divulgação. No entanto, essas pessoas já têm a maior parte das informações sobre as atividades do emissor do token, mas recebem o direito a mais informações. Aqueles com menos informações (investidores institucionais) não receberam nada.

Além disso, a decisão do tribunal em relação às “outras distribuições” parece incerta. Não apenas contradiz o precedente de que as vendas de valores mobiliários não devem envolver a transferência de itens físicos de valor, mas também cria uma brecha no Teste de Howey para outros tipos não tradicionais de financiamento.

A indústria deve esperar o pior se o Tribunal de Apelações do Segundo Circuito reverter uma ou ambas as decisões. A SEC terá o respaldo de casos precedentes necessários para aplicar o Teste de Howey à indústria de criptomoedas.

Além do que, o regulador terá uma ferramenta robusta para sua batalha legal contra as exchanges de criptomoedas Binance e Coinbase por supostas listagens de valores mobiliários.