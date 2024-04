CatCoin dispara 7.800% em um mês – Descubra outras meme coins em ascensão com potencial de 100x

CatCoin, uma meme coin com tema de gato, aumentou em 7.800% no último mês e em 16.156% historicamente. Atualmente, está sendo negociada a US$ 0,000000000808.

O projeto rapidamente se tornou uma das moedas cripto mais lucrativas do mercado.

Curiosamente, a maioria dos investidores de criptomoedas não percebeu esse aumento de preço. Nem mesmo seu desempenho histórico de mais de 16.000% passou despercebido.

Outros tokens, através de suas populares vendas antecipadas, podem superar o CAT. Dessa forma, vamos ver como esses projetos se saem. Enquanto isso, vamos observar como o CatCoin experimentou esse crescimento.

O que é o CatCoin ($CAT)?

O CatCoin foi lançado em 2021, como um concorrente direto a todas as moedas com tema de cachorro, como por exemplo o Dogecoin. Ao contrário de outras meme coins, o $CAT se distingue por vários aspectos:

Renuncia à propriedade do contrato

Queima tokens LP

Não possui impostos

Usa um ecossistema deflacionário

O fornecimento total de $CAT é de 50 quatrilhões, uma quantidade significativa para qualquer moeda cripto. A liquidez do token também está bloqueada, reduzindo o fornecimento total ao longo do tempo.

O preço do $CAT é residual, a US$ 0,000000000808.

Sua capitalização de mercado atual é de US$ 40 milhões, com um volume de negociação de quase US$ 10 milhões em 24 horas. Embora o preço do token não seja relevante do ponto de vista macro, o volume de negociações é. Isso mostra que as pessoas estão começando a notar a moeda, o que poderia levar a um crescimento adicional.

Por que o CatCoin experimentou essa valorização?

Uma das principais razões para a valorização atual do $CAT é que o tomador de decisões é uma organização autônoma descentralizada.

Ou seja, isso significa que cada detentor de token vota no desenvolvimento do ecossistema, já que nenhuma terceira parte centralizada decide a direção do projeto.

Outro motivo para o crescimento explosivo do $CAT é os sorteios regulares do projeto. Por exemplo, em 30 de março, foram distribuídos 400 bilhões de tokens $CAT.

The 400000000000.00 $CAT Token Contest with the highest number of TikTok views. 👉Condition ✅Create Video about Catcoin in #TikTok

✅ Tag Official Tiktok account in Video

✅ Add https://t.co/k6mjWv9Cqm in video description

✅Drop Video link in comment — CatCoin (@catcoin) March 29, 2024

Isso elevou a popularidade do projeto às alturas, pois atualmente eles têm mais de 83.000 seguidores no X. Se o projeto continuar ganhando impulso, poderemos ver outra alta para ele.

O recente crescimento do CatCoin tem suscitado especulações entre entusiastas de criptomoedas de que outras meme coins podem seguir o mesmo caminho.

Entram Dogeverse, Slothana e MEW

Dogeverse, Slothana e MEW ganharam destaque recentemente, de forma semelhante ao CatCoin. Os três projetos ganharam um impulso significativo.

1. Dogeverse (DOGEVERSE) – Arrecadou mais de US$ 5,4 Milhões em menos de uma semana

O Dogeverse é a primeira meme coin multichain lançada no Ethereum, BNB Chain, Polygon e Avalanche, com Base e Solana lançando em breve.

Sua pré-venda foi ao ar uma semana atrás e já arrecadou quase US$ 5,5 milhões, com 1 $DOGEVERSE avaliado em US$ 0,000296. Além disso, os investidores também optaram por staking mais de US$ 8,6 bilhões em tokens, com uma taxa de recompensa de 185% APY.

Another great milestone to start the day! 🌞#DOGEVERSE surpasses the $5 million mark! 💰#Cosmo thanks you all and could not be happier with our growing community! 🐶🙌 Next stop – $5.5M 🚀#Crypto #Memecoin #Multichain #Ethereum pic.twitter.com/GKBGMDOg6X — DogeVerse (@The_DogeVerse) April 16, 2024

Se o interesse dos investidores continuar a crescer até o Dogeday, que acontece em 20 de abril, a pré-venda do Dogeverse poderá atrair significativamente mais investimentos, impulsionando seu preço para as alturas.

2. Slothana (SLOTH) – Será listado em 18 de abril após arrecadar mais de US$ 10M

Slothana é uma moeda baseada na Solana que arrecadou mais de US$ 10 milhões, atingindo sua meta de pré-venda em menos de duas semanas. O projeto está programado para ser lançado em 29 de abril.

1 $SLOTH vale US$ 0,0001 SOL (~ US$ 0,0131).

🚀 Hold onto your branches, Slothana faithful! 🌿 We’re gearing up to drop some major news: the official launch date is on the horizon! ⏰ Get ready to mark your calendars and set your alarms, because a countdown timer will soon grace our site. Let the hype for the Slothana… — Slothana (@SlothanaCoin) April 14, 2024

O hype e o FOMO são os principais impulsionadores deste projeto, que não oferece utilidade além de HODLing (nem mesmo staking). Contudo, com a recente popularidade, muitos estão especulando um futuro promissor para o token assim que ele for lançado.

3. MEW – Meme coin de gato está em ascensão, alcançando uma capitalização de mercado de US$ 540M

MEW aumentou 244% no último mês e 13,55% nos últimos dias, alcançando uma capitalização de mercado de US$ 540 milhões.

O projeto baseado em Solana é semelhante ao CatCoin, quando se trata de sua relação adversária para com as moedas relacionadas a Doge. Além disso, é voltado para todos os amantes de gatos e entusiastas de meme coins, prometendo o ‘amanhecer de uma nova era’.

Em outras palavras, isso pode ser o início de uma nova raça de cripto meme coins, onde as moedas de gato ganham destaque, deixando para trás as moedas Doge. Só o tempo dirá.

Para resumir

Com o halving do Bitcoin e o Dogeday se aproximando rapidamente, a indústria de memes cripto está experimentando um crescimento significativo. Os tokens listados e os em pré-venda estão recebendo mais interesse dos investidores do que nunca.

O crescimento de 7.800% do CatCoin em um mês pode indicar um próximo bull run, julgando pelo recente interesse dos investidores. No entanto, o mercado de criptomoedas é volátil e imprevisível. Sempre faça sua própria pesquisa, nunca entre em pânico e invista de forma responsável.