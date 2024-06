CEO da Galaxy Digital diz que meme coins são a pedra angular dos ativos digitais

Michael Novogratz, CEO da Galaxy Digital, mais uma vez enfatizou seu apoio às meme coins, chamando-as de “pedra angular” da indústria de ativos digitais.

Esta declaração, feita em um post recente no X, destaca a crença de Novogratz no papel significativo das meme coins. No entanto, nem todos compartilham os sentimentos de Novogratz; pessoas como Charlie Silver, CEO da Permission.io, classificaram os ativos meme como “fichas de cassino tolas”.

O potencial das meme coins

Em um vídeo compartilhado em 13 de junho pela Business Untitled, Novogratz elaborou sobre o potencial de investimento das meme coins. Ele descreveu duas maneiras principais de alcançar sucesso financeiro substancial neste mercado de nicho.

Primeiramente, ele explicou que é necessário ter um bom senso de humor. Isso melhora o humor das pessoas e as faz amar uma determinada meme coin. Ele ilustrou esse ponto com o exemplo de seu genro, um investidor entusiasta de meme coins.

Apesar das dúvidas iniciais sobre a legitimidade do investimento em meme coins, Novogratz reconheceu o impressionante histórico de seu genro. Ele observou que Dogwifhat atingiu um valor de mercado de US$ 3 bilhões, em grande parte impulsionado por sua natureza viral e apelo humorístico.

Segundo Novogratz, a segunda estratégia é criar uma meme coin. Essa abordagem aproveita o espírito criativo e empreendedor da comunidade cripto. Consequentemente, oferece recompensas potencialmente lucrativas para aqueles que conseguem desenvolver uma meme coin que capture o interesse público.

Debate sobre a inovação

O entusiástico endosso de Novogratz aos ativos meme não é universalmente aceito, encontrando várias críticas de participantes do mercado.

Um crítico notável, Charlie Silver, CEO da Permission.io, discordou abertamente da visão positiva de Novogratz. Silver descartou as meme coins como “fichas de cassino tolas”, usadas principalmente para apostas especulativas em vez de investimentos sérios ou avanços tecnológicos.

Ele argumentou ainda que a verdadeira pedra angular da economia cripto ainda está por emergir. Sugeriu que tecnologias mais substanciais e transformadoras eventualmente definirão a base da indústria, e não a popularidade passageira das meme coins.

Acrescentando à crítica, um comentarista cripto pseudônimo, McGavin, descreveu as meme coins como “atividades de mercado ineficientes”. Esta crítica destaca a crença de que as meme coins não contribuem significativamente para a eficiência ou crescimento geral do mercado cripto.

Em vez disso, elas são vistas como projetos especulativos e distrativos que podem distorcer a dinâmica do mercado e enganar os investidores sobre o verdadeiro potencial da tecnologia blockchain.

No entanto, Novogratz e seus apoiadores argumentam que essas críticas ignoram o significado cultural e econômico dos ativos meme. Um relatório recente da Galaxy Digital, publicado em 3 de junho, apoia essa visão ao desafiar a noção de que as meme coins são uma moda passageira.

O relatório afirma que o principal objetivo das meme coins sempre foi a criação de riqueza. Destaca que o conceito de memes e o desejo de ganhar dinheiro rapidamente não são fenômenos novos. Notavelmente, eles têm sido parte do comportamento e cultura humana há muito tempo.

O relatório da Galaxy Digital destaca ainda que a natureza viral dos memes garantiu sua popularidade e relevância contínuas. Embora possam parecer fantasiosos, os ativos meme aproveitam narrativas poderosas que ressoam com um público amplo.