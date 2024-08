Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O grupo Strategic Business Innovator (SBI) planeja integrar o $XRP, o token nativo do ecossistema Ripple, ao sistema financeiro tradicional do Japão até 2025.

até 2025. Consumidores que pagarem com $XRP receberão cashback em tokens CryptoTradingFund ($CTF) .

. Ao longo dos anos, a Ripple formou parcerias com bancos e grandes players da indústria financeira em todos os continentes.

O CEO da SBI, Yoshitaka Kitao, afirma que os bancos no Japão começarão a usar o $XRP para transações até 2025. Essa decisão pode posicionar o Japão como pioneiro na inovação em blockchain e acelerar a adoção de criptomoedas em todo o país.

$XRP se torna mainstream no Japão

Em 2025, os clientes de bancos japoneses poderão pagar com $XRP em uma ampla variedade de comerciantes, tanto online quanto físicos. Como uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, com sede no Japão, a SBI é um dos principais contribuintes para a integração dos pagamentos em $XRP.

Recentemente, Yoshitaka Kitao compartilhou seu plano de lançar a plataforma SBI VCTrade para compras de $XRP com rampas de acesso usando ienes japoneses.

Recompensas em tokens $CTF serão um incentivo adicional para que os consumidores adotem pagamentos com $XRP. Os detentores de $CTF poderão trocar seus tokens por outras criptomoedas, dinheiro fiduciário ou produtos.

O $CTF já está em alta demanda devido ao seu papel integral no Sistema XRP Ledger, com um aumento de preço de 502% desde sua listagem em fevereiro de 2024. A integração no sistema financeiro tradicional japonês pode impulsionar ainda mais o valor do token.

SBI impulsiona a adoção do Ripple

A plataforma de pagamentos descentralizados da Ripple visa fornecer transações internacionais mais rápidas e baratas do que os métodos tradicionais e outras redes blockchain. Kitao tem defendido há muito tempo o ecossistema da Ripple e se juntou ao conselho do projeto em 2019.

Essa cooperação avançou significativamente a adoção do $XRP nos mercados asiáticos, particularmente em remessas internacionais no Vietnã, Indonésia e Filipinas.

O alcance global da Ripple

Pesquisas recentes da Tokenicer mostram que empresas ao redor do mundo compartilham da visão de Kitao. Apesar da batalha da Ripple com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a empresa formou inúmeras parcerias na Europa, Ásia-Pacífico, África e América do Sul.

Por exemplo, o Banco da Colômbia e o Banco Central de Montenegro utilizaram a plataforma da Ripple para testar suas moedas digitais de banco central (CBDCs).

Enquanto isso, a Clear Junction colaborou com a Ripple para facilitar pagamentos internacionais entre a UE e o Reino Unido. A empresa africana Onafriq fez parceria com a Ripple para melhorar as remessas internacionais em todo o continente.

Considerações finais

Em resumo, a aspiração de Yoshitaka Kitao de adotar o $XRP para pagamentos no Japão é um passo significativo para a integração das criptomoedas no sistema financeiro tradicional.

Por fim, se a SBI implementar com sucesso essa iniciativa, o Japão poderá se tornar um líder global em tecnologia blockchain e inovação financeira.