Circle sugere parceria com a Apple para habilitar pagamentos NFC em $USDC

A fornecedora de serviços de pagamento em blockchain Circle insinuou a futura integração de sua stablecoin $USDC no sistema NFC do iPhone .

. O mercado global de pagamentos NFC está crescendo rapidamente , apresentando uma oportunidade multi-trilionária para o $USDC e o ecossistema Ethereum.

O CEO da Circle, Jeremy Allaire, sugeriu uma possível parceria com a Apple para habilitar a funcionalidade de pagamento por aproximação com a stablecoin $USDC.

Este anúncio segue a recente decisão da Apple de permitir que desenvolvedores de terceiros utilizem a tecnologia NFC do iPhone.

NFC é um divisor de águas para os pagamentos em cripto?

A tecnologia NFC, ou comunicação por campo de proximidade, permite que dispositivos interajam sem fio quando próximos, para pagamentos, compartilhamento de dados e emissão de bilhetes. O Nexus S foi o primeiro dispositivo a integrar NFC em 2011, e a Apple seguiu o exemplo em 2014 com o lançamento do iPhone 6.

Em 14 de agosto, Allaire tuitou que o recurso de pagamento por aproximação com $USDC estará disponível em breve para iPhones e incentivou os desenvolvedores de carteiras digitais a “ligarem seus motores”. Isso permitirá que os usuários do iPhone paguem em $USDC com um único toque e confirmem a transação com o FaceID.

Tap to pay using USDC on iPhones incoming soon. Wallet devs, start your engines. https://t.co/D6lsj4saMS — Jeremy Allaire – jda.eth / jdallaire.sol (@jerallaire) August 14, 2024

A Circle não é afiliada à Apple, mas a recente atualização do NFC permite que desenvolvedores independentes integrem a tecnologia em seus aplicativos. A stablecoin $USDC funciona na Ethereum, então o recurso poderia beneficiar o ecossistema ao gerar demanda entre os curiosos por cripto.

Potencial de adoção em massa do $USDC

O mercado global de pagamentos NFC valia US$ 25,8 bilhões em 2022 e pode chegar a US$ 507 bilhões até 2032. Enquanto isso, o valor total das transações sem contato agora é de US$ 7,4 trilhões e espera-se que atinja US$ 15,7 trilhões até 2029.

A integração dos pagamentos NFC em $USDC ao iPhone pela Circle pode abrir um mercado multi-trilionário para o Ethereum. Se o $USDC capturar apenas 2% do setor de pagamentos sem contato, isso adicionaria bilhões em transações anuais ao ecossistema.

Além disso, altos volumes de transações aumentariam subsequentemente o preço do $ETH devido à sua utilidade integral para taxas de gás.

Atualmente, o $USDC ocupa a 6ª posição por capitalização de mercado, ficando atrás apenas de $BTC, $ETH, $USDT, $BNB e $SOL. A integração poderia potencialmente ajudar o $USDC a superar o $USDT e solidificar a posição do $ETH como a segunda maior criptomoeda no mercado.

Considerações finais

A potencial integração do $USDC aos pagamentos via iPhone representa um marco significativo para a adoção de cripto. Ao permitir que os usuários façam pagamentos sem contato com facilidade utilizando uma stablecoin, essa parceria desfoca as linhas entre pagamentos em moeda fiduciária e em blockchain.