CLO da Ripple esclarece rumores e fala sobre o futuro

O diretor jurídico da Ripple, Stuart Alderoty, compartilhou recentemente alguns insights sobre o processo de longa data entre a SEC e a Ripple. O CLO desmentiu os rumores crescentes de um acordo no caso da empresa com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Além disso, Alderoty esclareceu possíveis passos futuros para corrigir certos equívocos.

CLO da Ripple afasta especulações de um possível acordo

Em sua recente postagem no X, o CLO da Ripple dispersou os rumores crescentes que surgiram de uma conferência supostamente pré-julgamento entre as duas partes.

Seeing some confusion on next steps with the SEC vs. Ripple case. To clarify – Ripple will file its response to the SEC’s request for penalties by April 22 and the SEC has until May 6 to reply. There is no final pretrial conference because the SEC dismissed the charges against… https://t.co/Jn5Pw5rM30 — Stuart Alderoty (@s_alderoty) April 16, 2024

A declaração do tribunal no ano passado incluiu uma ordem de agendamento para uma conferência final pré-julgamento entre as duas partes. De acordo com a ordem, a magistrada Sarah Netburn deveria presidir a reunião do dia 16 de abril, às 14h.

Alguns membros da comunidade XRP pensaram que a conferência encerraria a longa batalha legal entre a SEC e a Ripple. No entanto, Alderoty surpreendentemente acalmou as especulações de várias pessoas através do seu post, mencionando que não realizaram a conferência conforme programado.

Além disso, ele explicou que a reguladora de valores mobiliários cancelou as acusações contra os executivos da Ripple, Brad Garlinghouse e Chris Larsen. Alderoty declarou:

“Não há conferência pré-julgamento final porque a SEC rejeitou as acusações contra @bgarlinghouse e @chrislarsensf.”

Além disso, o escritório de advocacia do advogado Deaton, CryptoLaw, confirmou que não haverá conferência de julgamento para a SEC e Ripple. A empresa observou que o regulador rejeitou as acusações contra o CEO e presidente da Ripple antes da definição do calendário do julgamento.

Além disso, como a SEC nunca forneceu uma atualização sobre o arquivamento do caso, anulou a possibilidade de uma conferência de julgamento.

Alderoty fornece etapas transparentes em direção ao caso contra a SEC

Além disso, em sua postagem, o CLO da Ripple revelou os próximos passos em relação ao caso. Segundo ele, a empresa de pagamentos baseados em blockchain apresentará sua resposta à exigência de penalidades da SEC até 22 de abril. Depois disso, o regulador de valores mobiliários responderá ao pedido da Ripple até 6 de maio.

Em dezembro de 2020, a SEC processou a Ripple pelas vendas de tokens XRP, que rotulou como títulos. A SEC acusou o CEO da Ripple, Garlinghouse, e o presidente do conselho Larsen de ajudar a empresa na venda de títulos.

No entanto, com base na postagem do CLO, a SEC retirou as acusações contra os principais executivos da empresa. Infelizmente, além da recente tendência de baixa no mercado de criptomoedas, o caso Ripple também impactou a tendência de preços do XRP.

O token caiu para o limite de US$ 0,4000 pela primeira vez em dois meses, mesmo depois de subir para a zona de preço de US$ 0,7400 após a alta liderada pelo Bitcoin em meados de março. Nos últimos 7 dias, o XRP despencou 18,76%. Além disso, seu preço de 30 dias apresentou uma queda de 18,91%.

Seu valor de mercado gira em torno de US$ 27,46 bilhões, posicionando o token em 7º lugar no ranking de cripto do Coin Market Cap. Além disso, o volume de negociações de XRP aumentou para US$ 1,81 bilhão, após um aumento de 14,74% no mesmo período.

É incerto se o preço continuará subindo, dada a natureza volátil do mercado de cripto.