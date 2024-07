Co-Fundador da Kraken, Jesse Powell, doa US$ 1M em cripto para a campanha presidencial de Trump

O co-fundador da exchange de criptomoedas Kraken, Jesse Powell, demonstrou solidariedade com Donald Trump ao doar US$ 1 milhão em tokens Ether para sua campanha. Segundo Powell, seu apoio a Trump se baseia na defesa deste último por políticas pró-cripto.

Jesse Powell apoia a campanha de Trump devido a políticas pró-cripto

Em uma postagem no X em 28 de junho, Powell divulgou a doação de US$ 1 milhão para a campanha presidencial de Trump em 2024. Além disso, Powell mencionou que apoia Trump na corrida presidencial de 2024 porque ele é o único candidato de destaque que é um defensor dos ativos digitais.

Adicionalmente, o co-fundador expressou seu entusiasmo por se juntar a outros líderes cripto para apoiar o único candidato pró-cripto na eleição presidencial de 2024. Ele destacou que sua solidariedade visa dar proeminência aos EUA na tecnologia blockchain.

No entanto, Powell criticou o método regulatório do presidente Joe Biden para a indústria de cripto em seu post. Ele mencionou que os funcionários da Casa Branca de Biden desataram medidas regulatórias e de fiscalização desenfreadas contra os ativos digitais.

Powell afirmou que o país está gradualmente perdendo sua competitividade no espaço das criptomoedas sob a administração de Biden. Segundo ele, alguns funcionários, como a senadora Elizabeth Warren e o presidente da SEC Gary Gensler, contribuíram para o atraso na dominância do país no mundo dos ativos digitais.

Powell disse: “Por muito tempo, a indústria de cripto tem sido atacada por Elizabeth Warren, Gary Gensler e outros.”

Por outro lado, Powell antecipa um novo e positivo impacto no espaço cripto com a candidatura presidencial de Trump. Ele acredita que a sua vitória irá projetar os EUA como líder no espaço blockchain.

Campanha presidencial de Trump atrai mais doações em ativos digitais

Donald Trump arrecadou várias doações em cripto para sua campanha presidencial de 2024. Além disso, uma empresa de análise blockchain, Breadcrumbs, relatou sobre doações em cripto para a campanha de Trump. Segundo a empresa, a campanha recebeu cerca de US$ 59.000 de doações on-chain até 17 de junho.

Além disso, doações de finanças tradicionais para a campanha somaram quase US$ 244 milhões até o final de maio de 2024. Além de Powell, outras figuras proeminentes na indústria de cripto e blockchain doaram para a campanha de Trump.

Tyler e Cameron Winklevoss, os fundadores da exchange de cripto Gemini, doaram 15,47 tokens BTC, cada um, para a campanha. Cada doação dos gêmeos Winklevoss vale cerca de US$ 1 milhão.

Além de doar o dinheiro, Cameron declarou apoio às políticas pró-cripto e pró-Bitcoin de Trump. Ele apontou que Trump está no caminho para acabar com a guerra da administração de Biden contra a indústria de ativos digitais.

Da mesma forma, Cathie Wood, CEO da ARK Invest, revelou seu apoio a Trump na eleição presidencial.

Por fim, durante uma entrevista no Millionaire Symposium em Las Vegas, a CEO mencionou que é uma eleitora econômica. Como tal, ela planeja votar em Trump, o candidato certo para garantir a melhor economia para os EUA.