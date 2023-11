Coinbase aumenta opções de perpétuos de Altcoins

A Coinbase, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, tomou mais medidas de expansão no mercado global, apesar das questões legais nos Estados Unidos.

A plataforma pretende aumentar sua presença e relevância mundial à medida que agrega mais produtos para seus clientes. Recentemente, a corretora expandiu suas opções de negociação, incluindo perpétuos para algumas altcoins em alta.

A Coinbase International Exchange usou sua conta oficial na rede social X para revelar seu suporte estendido a algumas altcoins proeminentes e em alta. Alguns dos ativos suportados incluem Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), Stellar (XLM) e Chainlink (LINK).

@CoinbaseIntExch will add support for Cardano, Chainlink, Dogecoin, & Stellar perpetual future contracts on Coinbase International Exchange & Coinbase Advanced. The opening of our ADA-PERP, LINK-PERP, DOGE-PERP, and XLM-PERP markets will begin on or after 10am UTC on 30 NOV 23. pic.twitter.com/BKJcbdps15

— Coinbase International Exchange 🛡️ (@CoinbaseIntExch) November 26, 2023