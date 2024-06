Coinbase e ASA questionam proposta de orçamento da SEC de US$ 2,6 bilhões

A maior exchange de criptomoedas dos EUA, a Coinbase, está desafiando o pedido orçamentário da SEC de US$ 2,6 bilhões. Isso porque a Coinbase acredita que este é um valor excessivo, portanto, pede um orçamento mais razoável.

A Coinbase não é a única empresa que contestou o pedido de orçamento da SEC. A American Securities Association (ASA) também se manifestou, defendendo uma alocação orçamentária mais baixa para a SEC.

Coinbase desafia solicitação de orçamento de US$ 2,6 bilhões

A Coinbase se posicionou contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre a solicitação de orçamento para o ano fiscal de 2025. Em comunicado, a empresa argumentou que a SEC continua solicitando mais dinheiro, que utilizou principalmente para fins de aplicação da lei.

De acordo com a corretora, a SEC não dedicou recursos substanciais ao desenvolvimento de regulamentações claras para a indústria de criptomoedas. Uma análise mais detalhada do orçamento da SEC revelou que US$ 812,4 milhões foram designados para aplicação, um aumento significativo em relação aos US$ 675,6 milhões alocados em 2024.

Entretanto, o presidente da SEC, Gary Gensler, defendeu o orçamento, explicando que este aumento lhes permitiria contratar mais mão de obra. Ademais, isso lhes permitiria investigar possíveis más condutas no mercado cripto em maior escala e prosseguir com casos jurídicos mais complexos.

No entanto, a Coinbase acredita que existe uma maneira melhor. A exchange argumenta que a abordagem atual da SEC, com as suas constantes mudanças e foco na aplicação, está causando mais danos do que benefícios.

Como resultado, a empresa instou repetidamente a SEC a se concentrar menos na fiscalização e mais na criação de regulamentações transparentes e viáveis ​​para criptomoedas. Chegou mesmo a solicitar à SEC que estabelecesse estas regras e, quando isso falhou, tentou forçar uma resposta através de ações legais.

A Coinbase deixou isso claro em uma declaração final em 31 de maio. À medida que as discussões continuam, as partes interessadas aguardam desenvolvimentos que possam moldar o futuro da regulamentação das criptomoedas nos Estados Unidos.

ASA apoia a corretora cripto e pede orçamento mais baixo para a SEC

Além da Coinbase, um grupo de traders independente, por meio da American Securities Association (ASA), expressou preocupações sobre o orçamento proposto pela SEC. Numa carta datada de 13 de junho, a ASA instou o governo dos EUA a atribuir um orçamento menor à SEC.

A ASA enfatizou que o Comitê de Dotações do Senado deveria seguir o conselho do Comitê de Dotações da Câmara. Eles sugeriram limitar o orçamento da SEC para o ano fiscal de 2025 a US$ 2 bilhões, com uma alocação específica de US$ 644 milhões para a Divisão de Execução da SEC.

Além disso, a ASA apelou ao Congresso para garantir que a SEC seja responsável pelas suas ações.

O grupo também enfatizou a importância do regulador na proteção dos investidores, na manutenção de mercados justos e na promoção da formação de capital. Ademais, propôs diversas medidas para garantir a transparência e a responsabilização.

Além disso, a ASA solicitou restrições a certas práticas de recolha de dados da SEC e defendeu investigações sobre as operações do regulador. Embora sua principal preocupação não fosse as criptomoedas, ele destacou um caso mal tratado da SEC envolvendo DEBT Box.

A associação de traders apelou a uma investigação sobre este assunto e instou o Congresso a responsabilizar a SEC pelas suas ações em relação ao incidente.