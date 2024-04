Coinbase lança futuros perpétuos de Pepe e WIF – Quais serão as próximas meme coins?

Recentemente, a Coinbase fez um anúncio empolgante: o lançamento dos futuros perpétuos de duas populares meme coins, Pepe ($PEPE) e DogWifHat ($WIF), realizando assim os sonhos dos entusiastas dessas criptomoedas inovadoras.

Essa iniciativa promete expandir ainda mais o mercado de derivativos da plataforma e atrair considerável interesse dos investidores para essas duas meme coins. Ambas têm apresentado um excelente desempenho na última semana, com um sentimento otimista predominante.

Pepe registrou um aumento de 54%, enquanto DogWifHat teve um crescimento de 28,58% durante o mesmo período.

Com essa trajetória positiva, é possível que ambas as moedas conquistem em breve um lugar de destaque na Coinbase, o que poderia impulsionar ainda mais seus preços. Se a tendência positiva continuar, é esperado que o valor do $PEPE caia mais um zero, enquanto o $WIF pode ultrapassar a marca dos US$ 3.

Embora os futuros perpétuos ofereçam uma oportunidade de alto risco e alto retorno devido à alavancagem embutida, a perspectiva de gerar renda passiva sem a necessidade de comprar ou vender tokens é extremamente atrativa para os investidores.

Além disso, outros dois projetos de meme coins podem estar na mira da Coinbase para futuros perpétuos. Um deles arrecadou mais de US$ 10,7 milhões em uma pré-venda, enquanto o outro registrou um crescimento surpreendente de 7.000% no último ano.

Vamos analisar mais detalhadamente esses dois projetos abaixo.

Dogeverse é a primeira meme coins multichain do mundo. Ela foi lançada na Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche e Base, e em breve estará disponível na Solana.

De acordo com o whitepaper, o projeto está colaborando com as tecnologias Portal Bridge e Wormhole para trazer funcionalidades multichain, proporcionando:

O $DOGEVERSE está atualmente avaliado em US$ 0,000301, arrecadou mais de US$ 10,7M e está prestes a ser listado em uma CEX. O projeto encontra-se na última fase do roadmap e, com base no atual interesse dos investidores, pode se tornar a próxima meme coin listada na Coinbase.

Nos últimos dias, os investidores compraram US$ 89.798 e fizeram staking de US$ 12.784 em $DOGEVERSE, totalizando US$ 102.582.

Caso o projeto seja uma das novas listagens da Coinbase em futuros perpétuos, os investidores poderão desenvolver estratégias de negociação de longo prazo, já que esses contratos não expiram.

Os investidores que adquirem Dogeverse podem fazer staking imediatamente com uma taxa de recompensas de 103%. Até o momento, os detentores staked mais de 15,5B de tokens. A tokenômica do projeto mostra uma alocação de 20B para staking, garantindo assim renda passiva a longo prazo para os primeiros investidores.

Visite o site oficial da pré-venda para obter mais informações sobre o projeto e determinar se é um investimento promissor.

O CatCoin já está listado na MEXC e apresenta um volume de negociação de $41 milhões nas últimas 24 horas. Autodenominando-se “a moeda de meme mais memeável na blockchain”, o token felino conquistou mais de 85.000 seguidores no X (superando até mesmo o DogWifHat).

A 2-minute silence for those who didn't believe in #catcoin and sold it off at

-$1 Million MCAP

-$2 Million MCAP

-$5 Million MCAP

-$10 Million MCAP#catcoin is now sitting above $30 Million MCAP and projected to cross above $1000M mcap soon and become top #mememcoin of #crypto… pic.twitter.com/YAfmgQ2Fkh

— Cryptodial.eth (@wallstreetpapa) April 23, 2024