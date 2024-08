Coinbase se expande para o Havaí e critica o Canadá por regulamentações desatualizadas

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Coinbase agora pode oferecer serviços no Havaí. Isso graças às regulamentações locais flexíveis que visam promover a inovação.

Isso porque os reguladores do Havaí revogaram a exigência de que as empresas de criptomoedas mantenham o equivalente em dinheiro dos ativos digitais dos usuários em suas plataformas.

Agora, a corretora pede que o Canadá modernize suas regulamentações, já que 85% dos países devem introduzir estruturas de ativos digitais no próximo ano.

A segunda maior exchange de criptomoedas do mundo, a Coinbase, expandiu seus serviços para o Havaí. Sob as regulações do Hawaii’s Department of Commerce and Consumer Affairs Division of Financial Institutions (DFI), os moradores da ilha agora podem acessar ferramentas de negociação, staking e outras na plataforma.

Aloha, Havaí – DFI alivia restrições

Como uma exchange centralizada, a Coinbase deve cumprir as regulamentações locais para provedores de serviços de ativos digitais.

Anteriormente, o Havaí tinha leis restritivas para empresas de criptomoedas, incluindo a exigência de manter reservas de caixa iguais ao valor dos tokens mantidos pelos investidores na plataforma, o que tornava as operações no estado quase impossíveis.

Mas agora o DFI aliviou essas restrições sob o programa piloto do Laboratório de Inovação em Moeda Digital do Havaí, o qual visa promover a adoção e o desenvolvimento de criptomoedas no estado.

Durante anos, os moradores do Havaí expressaram um forte interesse em cripto na Coinbase, a única exchange de cripto negociada publicamente nos EUA, e estamos animados para cumprir essa promessa hoje. Esta expansão é uma prova do nosso comprometimento com a conformidade nos Estados Unidos e no exterior. – Coinbase

Divisão de Regulamentação de Criptomoedas – Canadá Fica para Trás

Enquanto algumas regiões relaxam as regulamentações, outras mantêm um controle rígido sobre os negócios de criptomoedas. Em 13 de agosto, o diretor nacional da Coinbase para o Canadá, Lucas Matheson, pediu aos reguladores canadenses que modernizassem sua abordagem na Blockchain Futurist Conference.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Matheson observou que 85% dos países implementarão estruturas regulatórias abrangentes de ativos digitais em 2025, mas o Canadá ainda tem muito trabalho pela frente.

Ademais, no mês passado, a Coinbase lançou a iniciativa Stand With Crypto no Canadá. A intenção é transmitir as oportunidades de inovação em blockchain aos formuladores de políticas.

Embora Matheson tenha dito que as autoridades canadenses têm sido mais cooperativas com as empresas de criptomoedas do que as autoridades americanas, ele as criticou por não terem participação e suprimirem as liberdades econômicas dos cidadãos.

Considerações finais

A expansão da Coinbase para o Havaí sob a nova legislação e a pressão por estruturas mais claras no Canadá demonstram seu comprometimento em promover clareza regulatória no setor de criptomoedas.

O foco da plataforma em colaboração e educação pode abrir caminho para um ambiente mais acolhedor para negócios cripto na América do Norte. No entanto, só o tempo dirá se os formuladores de políticas estão dispostos a cooperar.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.