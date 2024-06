CoinPoker sobrevive a dois ciclos de baixa e o Bitcoin dispara – 99Bitcoins será o vencedor?

O volume de negociação de 24 horas do Bitcoin disparou 104%, provavelmente devido à abordagem “all-in” de Donald Trump para o $BTC.

Depois de declarar seu desejo de se tornar ‘presidente cripto‘ e aceitar doações em cripto para sua campanha, o Bitcoin voltou ao nível de US$ 66K.

Os jogos cripto também estão indo bem, com um volume de negociação de US$ 10,2 milhões e uma capitalização de mercado combinada de US$ 245 milhões. A indústria de jogos também está prevista para alcançar US$ 664,96 bilhões até 2033, um aumento de 142% em nove anos.

99Bitcoins ($99BTC) combina a meta do Bitcoin e GameFi através de sua transição para Bitcoin e modelo Learn-to-Earn (L2E), uma ramificação do Play-to-Earn.

Além disso, $99BTC é tanto uma plataforma educacional cripto quanto um projeto promissor que fará a transição para o protocolo BRC-20 na blockchain Bitcoin. Até agora, arrecadou mais de US$ 2,2 milhões, com um preço de token de US$ 0,0011.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

A seguir, vamos discutir como tudo isso se encaixa no ecossistema do 99Bitcoins e por que $99BTC pode ser uma escolha promissora para 2024.

O que é 99Bitcoins e o que o torna especial?

99Bitcoins é um projeto cripto em pré-venda que inova as recompensas de tokens através do modelo Learn-to-Earn (L2E).

Além do staking (atualmente com 761% APY), o token permite que você ganhe tokens $99BTC ‘aprendendo sobre cripto.’ Aqui está como você pode fazer isso:

Completar cursos interativos sobre cripto

Fazer quizzes e avaliações e ganhar certificados de conclusão

Postar conteúdo educacional na plataforma 99Bitcoins

Oferecer suporte a outros participantes nos fóruns

Participar de projetos comunitários

Esse modelo segue o sucesso dos conceitos Play-to-Earn e Move-to-Earn, que acumularam uma capitalização de mercado de US$ 8,9 bilhões em 2023.

Projetos Play-to-Earn (P2E) que historicamente tiveram um bom desempenho incluem Rollbit Coin (+1,739%), Wownero (+2,676%) e Hilo (+825%).

A semelhança entre esses projetos e o 99Bitcoins é o foco em métodos alternativos de renda passiva. Com a mineração de cripto amplamente esquecida (provavelmente devido aos altos custos e impacto ambiental), os investidores estão procurando maneiras inovadoras de lucrar.

$99BTC oferece o primeiro modelo de receita L2E em uma plataforma já estabelecida com 2,8 milhões de assinantes.

Além disso, a pré-venda do 99Bitcoins já arrecadou mais de US$ 2,2 milhões, com mais de 1,4 bilhões de tokens staked. Nossa previsão de preço para $99BTC estima um preço de token de US$ 0,02 até o final de 2025 (um aumento de 1.719% em relação ao preço atual).

CoinPoker faz uma segunda correção enquanto a atividade do Bitcoin atinge o pico

A resiliência da indústria P2E é melhor refletida pela alta de 22% da CoinPoker no último mês. O cassino cripto fez um segundo retorno após o ciclo de baixa em 2019–2020.

Os jogos cripto também tiveram um aumento de 31,53% no volume de negociação, e é fácil ver porquê. A indústria cripto revolucionou o jogo online e oferece vários benefícios.

Descentralização

O jogo cripto não tem uma autoridade reguladora central controlando as transações, então ninguém pode congelar sua conta cripto de repente. Ninguém possui seus ganhos.

Segurança

O roubo de identidade é consideravelmente menos arriscado porque muitos cassinos cripto não exigem um KYC (conheça seu cliente). Da mesma forma, suas informações de pagamento são mais seguras, e as transações cripto são imutáveis, tornando seus fundos seguros.

Privacidade

Ninguém sabe ‘quem’ você é, embora seus ganhos no cassino sejam publicamente acessíveis. O ledger público é privado.

Velocidade e Acessibilidade

As transferências em cassinos cripto são quase instantâneas, com taxas de transação mais baratas, ao contrário dos saques de cassinos regulares. Você mantém mais de seus ganhos e acessa seus fundos mais rapidamente.

Modelo Provavelmente Justo

Cassinos cripto geralmente empregam um modelo Provavelmente Justo onde os jogadores podem verificar a justiça dos jogos de cassino e dos ganhos.

Simultaneamente, o volume de negociação de 24 horas do Bitcoin aumentou 104% após a postura pró-Bitcoin de Donald Trump na corrida para as eleições dos EUA. A aprovação dos ETFs de Bitcoin pela SEC e o halving do $BTC também desempenharam um papel importante.

99Bitcoins tem muito a ganhar com o aumento do interesse pelo Bitcoin e o retorno da CoinPoker (indiretamente).

O modelo L2E de $99BTC é um sucessor espiritual do P2E da CoinPoker, e a próxima transição para o BRC-20 coloca o 99Bitcoins em uma posição favorável.

Detalhes da pré-venda do 99Bitcoins

Atualmente, o 99Bitcoins vale US$ 0,0011/token, um aumento de 10% desde o início da pré-venda. O próximo aumento de preço é em menos de uma semana, e o $99BTC já arrecadou mais de US$ 2,2 milhões.

Além disso, os investidores também fizeram staking de mais de 1,4 bilhões de tokens com um APY de 761%. A taxa de recompensa é dinâmica, então o APY diminuirá à medida que a pré-venda avançar.

Portanto, você pode fazer staking de seus tokens imediatamente após comprar $99BTC através do widget de pré-venda. Conecte sua carteira, especifique o número de tokens que deseja comprar e confirme a transação.

Comprar 670.000 $99BTC (US$ 747) agora resultaria em 5.768.700 $99BTC em recompensas de staking em um ano (US$ 6.431).

O airdrop de $99.999 BTC do projeto termina em 31 dias, e 99 sortudos vencedores receberão uma parte do prêmio.

Atualmente, não está claro quando você pode retirar suas recompensas de staking, mas a maioria dos projetos cripto segue um cronograma de vesting específico. Fique atento ao canal X do 99Bitcoins para qualquer desenvolvimento.

Olhando para o futuro – 99Bitcoins preparado para o sucesso?

A interação entre a resiliência do mercado P2E e o recente aumento do Bitcoin coloca o 99Bitcoins em uma ótima posição, em termos de desempenho.

O modelo L2E do projeto deve se beneficiar da atenção no P2E, enquanto a transição para o BRC-20 na blockchain Bitcoin vincula o $99BTC ao sucesso do Bitcoin.

Com menos de uma semana até o próximo aumento de preço, $99BTC pode se destacar através do recente ciclo de baixa e ser lançado com sucesso.

Por fim, lembre-se de fazer sua própria pesquisa (DYOR) e investir com responsabilidade. A indústria é volátil, e desenvolvimentos macroeconômicos podem mudar as condições do mercado de forma inesperada.