Colúmbia Britânica toma medidas para proibir a mineração de criptomoedas – o que isso significa para a comunidade?

Apesar do recente crescimento da indústria de mineração de criptomoedas, a Colúmbia Britânica do Canadá está pressionando para que a prática seja proibida na região.

Este movimento causou grande impacto entre os membros da comunidade cripto, que esperavam o apoio contínuo à indústria. Muitas pessoas estão se perguntando como isso vai afetar a posição da região com relação à criptomoeda.

Ministra de Energia rejeita novos projetos de mineração de criptomoedas

A província canadense da Colúmbia Britânica está reprimindo a indústria de mineração de criptomoedas, que consome muita energia. Na quinta-feira, a Ministra de Energia, Minas e Inovação de Baixo Carbono, Josie Osborne, fez uma declaração firme sobre o assunto.

Com base na declaração, a província não irá aceitar qualquer projeto de mineração de criptomoeda em grande escala por enquanto. Isso ocorre porque as operações de mineração de cripto consomem muita energia.

Diante disso, na Colúmbia Britânica, o seu crescimento desenfreado começava a ameaçar a disponibilidade de eletricidade para residências e empresas.

Notavelmente, a BC Hydro revelou que fornece energia a sete locais de mineração de criptomoedas na Colúmbia Britânica, totalizando 166 megawatts de eletricidade cumulativamente.

Além disso, com o halving do Bitcoin, os mineradores usarão ainda mais energia à medida que usarem mais máquinas para extrair novos blocos.

Portanto, o governo provincial está trabalhando na alteração das leis para dar-lhes o poder de limitar ou proibir totalmente que os mineradores de cripto acessem a rede elétrica. Em dezembro de 2022, a província já havia congelado novas operações de mineração de criptomoedas por um período temporário de 18 meses.

Assim sendo, cerca de 21 projetos, que coletivamente solicitaram impressionantes 1.403 megawatts (MW) de energia, foram suspensos. Essa quantidade de energia equivale à energia utilizada por aproximadamente 570 mil residências ou 2,1 milhões de veículos elétricos.

Osborne deixou claro naquela época que a prioridade era garantir eletricidade suficiente para as necessidades futuras da Colúmbia Britânica.

Para fazer isso, eles estão trabalhando em estreita colaboração com a concessionária de energia provincial, BC Hydro. “Isso inclui a regulamentação do serviço de eletricidade para mineradores de criptomoedas com uso intensivo de energia, que criam muito poucos empregos locais”, enfatizou ela.

Ainda na luta contra a mineração cripto, uma suprema corte provincial decidiu a favor a Colúmbia Britânica em fevereiro. A moratória da Hydro contra novos projetos de mineração de cripto, considerando-a uma medida razoável.

Colúmbia Britânica: terceira província canadense a impor restrições

A Colúmbia Britânica tornou-se a terceira província canadense a impor restrições a esta indústria de mineração, depois de Quebec e Manitoba.

A proibição significa que nenhuma nova operação de mineração de criptomoedas poderá se conectar à rede elétrica da Colúmbia Britânica por 18 meses.

De acordo com a Ministra da Energia, Minas e Inovação de Baixo Carbono, Osborne, esta medida visa “preservar o nosso fornecimento de eletricidade para as pessoas que estão mudando para veículos elétricos e bombas de calor, e para empresas e indústrias que estão realizando projetos de eletrificação que reduzem as emissões de carbono, gerando empregos e oportunidades econômicas.”

A Colúmbia Britânica é o quarto maior produtor de eletricidade do Canadá, com capacidade de geração estimada em 18.250 megawatts (MW). No entanto, um relatório da North American Electric Reliability Corporation levantou uma bandeira vermelha contra o aumento da procura de eletricidade.

De acordo com o relatório, o aumento da procura e das restrições de produção poderá tornar difícil para a Colúmbia Britânica gerar energia suficiente de forma consistente até 2026.

Assim, com esta proibição temporária, a Colúmbia Britânica juntou-se às fileiras de outras províncias que tentam controlar a mania da mineração cripto para satisfazer a procura de energia dos seus cidadãos.