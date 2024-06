Com apenas 2 semanas em pré-venda, recriação do Tamagotchi PlayDoge levanta US$ 4 milhões.

PlayDoge ($PLAY), a meme coin Play-to-Earn (P2E) com uma pegada inspirada no Tamagotchi, levantou US$ 4 milhões em financiamento apenas duas semanas após iniciar a pré-venda.

A conquista do PlayDoge segue a introdução do staking de Ethereum há dois dias. Mais de 215 milhões de tokens $PLAY já foram staked na rede Ethereum, com um APY atual de 87%.

Embora o staking de Ethereum seja o avanço mais recente do ecossistema, a BNB Chain continua sendo a rede preferida do PlayDoge. A BNB alimenta o jogo P2E do ecossistema, e os holders já fizeram staking de mais de 87 milhões de $PLAY com um APY maior de 215% através dessa chain.

O preço do $PLAY atualmente é de apenas US$ 0,00507. Falta apenas um dia para o próximo aumento de preço. Dado o mecanismo P2E da moeda – e as próximas listagens em exchanges. Portanto, este pode ser seu preço mais baixo.

Além da utilidade no mundo real, o apelo do $PLAY segue movimentos mais amplos do mercado.

O valor de mercado total das meme coins atualmente é de US$ 55 bilhões. De acordo com a CoinMarketCap, US$ 7 bilhões em meme coins foram negociados apenas no último dia.

Ascensão (e queda) das principais meme coins

A ascensão das meme coins pode ser atribuída a um salto considerável no número desses tokens no mercado cripto, demonstrando sua popularidade.

No início deste ano, a CoinMarketCap anunciou que 138 novas meme coins entraram em sua plataforma em abril de 2024. Contudo, apenas 18 novas meme coins foram adicionadas no mesmo mês do ano passado, demonstrando a magnitude desse crescimento.

Moedas de longa data como Dogecoin ($DOGE) e Shiba Inu ($SHIB) continuam liderando. Por exemplo, $DOGE tem um valor de mercado de US$ 20,75 bilhões, enquanto o valor total de mercado do $SHIB é superior a US$ 12 bilhões.

Dito isso, os preços de ambas meme coins caíram esta semana: $SHIB caiu 15% e $DOGE 10,90%.

Outras meme coins que caíram nos últimos sete dias incluem $BENDOG (46,88%), $MOUTAI (45,46%), $GOAT (44,39%) e $DEGEN (44,02%).

O declínio de muitas meme coins pode ser devido à queda no entusiasmo dos investidores por moedas sem utilidade. Essas moedas dependem apenas de hype e especulação, e a comunidade cripto é volátil.

Com o surgimento de projetos com utilidade no mundo real, os investidores podem estar mais interessados em abordagens inovadoras, como o PlayDoge, que vão além do ganho financeiro potencial.

PlayDoge – O próximo grande nome?

Numerosos fatores contribuem para o sucesso da pré-venda do PlayDoge. O site oficial do PlayDoge destaca uma combinação de pontos fortes do projeto:

$PLAY serve como moeda in-game para o próximo app P2E do PlayDoge

O próximo jogo do PlayDoge é uma reinvenção do Tamagotchi, criando um senso de nostalgia

Os jogadores podem ganhar $PLAY como recompensas, gerando renda passiva

Os participantes iniciais de staking podem desfrutar de um APY de 215% na BNB e 87% na Ethereum

O app PlayDoge está atualmente em desenvolvimento. No entanto, seus triunfos na pré-venda provavelmente irão acelerar a criação do jogo, pois agora possuem os recursos financeiros para isso.

O roadmap do PlayDoge promete que o jogo estará em pleno funcionamento na fase 4. Na sequência, a equipe lançará mini-games, airdrops para a comunidade e mais listagens em CEX, que serão introduzidas primeiro na fase 3. O cronograma exato dessas ‘fases’ ainda está em segredo.

Se o PlayDoge for listado na Binance, o que é provável porque está na sua blockchain (BNB), isso pode ser uma grande vitória para o ecossistema. Ou seja, a Binance é a maior CEX.

Além disso, o tokenomics do PlayDoge também inspira confiança e acredita no ecossistema. Sendo assim, distribui de forma justa sua oferta total de 9,4 bilhões de $PLAY em várias áreas para maximizar seu sucesso a longo prazo.

Recursos de tokenomic Dados de tokenomics do $PLAY Pré-venda 50% (4,7 bilhões) Recompensas da comunidade 7,5% (705 milhões) Liquidez 11,5% (1,1B) Marketing 12,5% (1.2B) Financiamentos do projeto 12,5% (1,2B) Staking 6% (564 milhões)

Além disso, a segurança do projeto oferece tranquilidade aos investidores em potencial. O smart contract do PlayDoge é auditado pela SolidProof, identificando possíveis preocupações de segurança.

Participar da pré-venda do PlayDoge é simples: conecte sua wallet e compre a quantidade desejada de $PLAY usando BNB, ETH, USDT ou FIAT.

Outras meme coins notáveis ganhando tração em pré-vendas devido à sua utilidade incluem WeinerAI ($WAI) e eTukTuk ($TUK). A pré-venda do $WAI arrecadou notáveis US$ 5,5 milhões nos últimos dias, provavelmente devido ao seu próximo chatbot de IA para ajudar os investidores em seus empreendimentos comerciais.

Para resumir

O cenário cripto é um ambiente extremamente competitivo. Todos os projetos competem pela atenção dos investidores, dificultando a visibilidade dos novatos.

Com a criação de mais meme coins, fica claro que conceitos inovadores com utilidade real capturam o interesse dos investidores.

O próximo jogo P2E do PlayDoge promete emoção no mundo dos memes, provavelmente contribuindo assim, para o sucesso na pré-venda antes de seu lançamento.

No entanto, o mundo cripto é um espaço volátil, e o sucesso nunca é 100% garantido. Portanto, certifique-se de fazer sua própria pesquisa (DYOR) antes de investir.