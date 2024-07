Com início dos Jogos Olímpicos moeda $MGMES levanta US$ 267K em dez dias

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Os Jogos Olímpicos começaram, sugerindo tempos positivos para um novo token Play-to-Earn (P2E) com tema olímpico, que arrecadou US$ 267K na pré-venda.

A ligeira recuperação do preço do Ethereum ($ETH), com a entrada de mais de US$ 1B em ETFs de $ETH após seu lançamento e os investidores baleias voltando-se para as meme coins podem contribuir para o sucesso do projeto.

após seu lançamento e os investidores baleias voltando-se para as meme coins podem contribuir para o sucesso do projeto. Este novo token – The Meme Games ($MGMES) – também atrai investidores por meio de suas oportunidades de renda passiva: seu modelo P2E e incentivo significativo de staking (913% APY).

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começaram, e o sentimento positivo do mercado de criptomoedas é favorável para The Meme Games, que arrecadou US$ 267K na pré-venda em dez dias.

$MGMES é um novo token ERC-20 de meme cuja pré-venda termina em poucos dias, coincidindo com o fim dos Jogos Olímpicos. Isso sugere que ele pode se beneficiar do entusiasmo da competição do início ao fim.

Além disso, outros fatores indicam o potencial sucesso de The Meme Games:

ETFs de $ETH ultrapassando US$ 1B após o lançamento

O preço do Ethereum subindo 2,47% nas últimas 24 horas

O valor de mercado das moedas meme subindo 3,58% desde ontem

A seguir, vamos explorar como esses fatores podem impulsionar a pré-venda de $MGMES até a linha de chegada.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

ETFs de $ETH ultrapassam US$ 1B após o lançamento

O preço do $ETH mostra sinais de recuperação após a queda de 24 de julho, um dia após a aprovação do ETF de $ETH pela SEC, quando seu preço despencou cerca de 9,23% (de US$ 3,4K para US$ 3,1K).

Além disso, à medida que o preço de $ETH caiu, seus ETFs ultrapassaram US$ 1B em volume total. Destacando uma perspectiva otimista para os ETFs de $ETH – apesar de ficarem atrás dos ETFs de $BTC.

Os ETFs de $BTC acumularam mais de US$ 12,7B em três meses, estabelecendo um benchmark elevado para os ETFs de $ETH. O preço de $BTC atingiu seu ATH de US$ 74K três meses depois, em 13 de março.

O desempenho inicial dos ETFs de $ETH durante o mesmo período é atualmente estimado em 10%–15% do desempenho dos ETFs de $BTC.

No entanto, as entradas de US$ 1B nos ETFs de $ETH, o aumento de preço de 2,47% de $ETH e o aumento de 3,58% no valor de mercado das meme coins apontam para um aumento do interesse e confiança dos investidores.

Compra de US$ 47,4M em $DOGE gera entusiasmo nas meme coins

Continuando as tendências otimistas do mercado, há um grande influxo de atividade de baleias em meme coins como $DOGE, com uma baleia de criptomoedas comprando US$ 47,4M em $DOGE em 24 de julho (o mesmo dia do lançamento do ETF de $ETH).

Isso mostra um aumento do interesse em meme coins durante um período de instabilidade. Tal positividade em torno das meme coins, $ETH e seus ETFs, e os Jogos Olímpicos podem beneficiar $MGMES e impulsioná-lo à frente do grupo memes.

$MGMES pode aumentar 998,9% até 2025

Apelidado de ‘moeda oficial dos Jogos Olímpicos’, $MGMES traz a tendência das meme coins à vida ao fundir cinco tokens lendários com utilidade de jogo P2E. Entre os tokens estão $DOGE, $PEPE, $WIF, $BRETT e $TURBO.

Os compradores de $MGMES podem escolher seu ‘memetleta’ favorito para participar do jogo P2E de corrida de 169 metros. Se sua moeda escolhida cruzar a linha de chegada, você recebe um multiplicador de token de 25%.

Isso significa que você pode converter 20K $MGMES em US$ 25K. Contudo, o resultado é completamente aleatório, para que qualquer meme coin possa vencer a corrida.

Além disso, você pode participar da corrida de 169 metros quantas vezes quiser, desde que continue comprando $MGMES.

Outra oportunidade significativa de renda passiva vem da alocação de 10% dos tokens do projeto para staking (US$ 2.024B).

Os investidores já fizeram stake mais de 11M $MGMES, com um APY de 913%. Isso significa que comprar 63,626 $MGMES (US$ 579) resultaria em 644,531 $MGMES (US$ 5,865) em um ano.

$MGMES está atualmente precificado em US$ 0.0091 por token, mas aumentará em cinco dias. Com o início dos Jogos Olímpicos e o lançamento da moeda nas DEXs em 10 de setembro, agora é provavelmente um bom momento para entrar na ação.

Dependendo das condições gerais do mercado e dos desenvolvimentos do projeto, prevemos que o preço de $MGMES possa atingir US$ 0.1 até 2025 (um aumento de 998,9%).

Por fim, para comprar $MGME, vá ao site The Meme Games, conecte sua carteira de criptomoedas e selecione a quantidade que deseja comprar.

A linha de chegada – $MGMES será o vencedor sortudo das meme coins?

Em resumo, a estreia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a perspectiva positiva do mercado de criptomoedas (aumento do preço do Ethereum e do valor de mercado das meme coins) provavelmente beneficiarão moedas como $MGMES.

Com esses fatores em mente, pode ser um bom momento para investir em $MGMES antes de seu aumento de preço e listagens nas DEXs.