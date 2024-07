Comparativo de Fraudes: US$ 100 Bilhões em Criptomoedas em Cinco Anos Versus US$ 3,1 Trilhões em Fraudes Financeiras em Apenas Um Ano

Nos últimos cinco anos (2019–2024), fraudes com cripto atingiram US$ 100 bilhões (uma média de US$ 20 bilhões por ano). Além disso, os suspeitos estão utilizando principalmente stablecoins e exchanges centralizadas (CEXs) para retirar fundos ilícitos.

Para colocar as coisas em perspectiva, uma pesquisa conjunta Nasdaq–Verafin mostrou US$ 3,1 trilhões em lavagem de dinheiro financeiro em 2023, com as maiores fontes sendo tráfico de drogas, tráfico humano e financiamento ao terrorismo.

Fraudes com cripto representam 0,64% (US$ 20 bilhões/ano) dos US$ 3,1 trilhões em fraudes financeiras em 2023.

Autoridades estão apertando as regulamentações de cripto para abordar o aumento de golpes com cripto, enquanto as exchanges estão começando a implementar prevenção de fraudes. Isso levou a uma queda nos fundos ilícitos que chegam às CEXs, mas será que isso é suficiente para parar a fraude com cripto? A seguir, vamos discutir os detalhes.

Por que criminosos estão usando stablecoins e exchanges centralizadas?

O relatório da Bloomberg menciona várias razões pelas quais os criminosos preferem stablecoins e CEXs para lavagem de dinheiro:

1. Mercado de Stablecoins aumentou desde 2021

De acordo com a Def Llama, o mercado de stablecoins aumentou 158,49% entre março de 2021 e julho de 2024, de US$ 62,7 bilhões para US$ 162 bilhões.

Stablecoins são atreladas 1:1 a moedas nacionais, tornando-as ideais para lavar fundos ilegais anonimamente (devido à privacidade inerente das transações com cripto).

2. Exchanges centralizadas são perfeitas para lavagem de dinheiro

CEXs como Binance e Coinbase têm alta liquidez, integrações com serviços financeiros tradicionais e facilitam a conversão de cripto para fiat.

Exchanges centralizadas são, de longe, o destino mais provável de fundos ilícitos para fraudadores de cripto. DeFi também tem recebido atenção crescente de criminosos, provavelmente devido ao grande crescimento no setor. Ao mesmo tempo, cibercriminosos estão se tornando mais sofisticados para evitar detecção, usando táticas como chain hopping e movendo fundos para mixers.

… criminosos com habilidades mais sofisticadas de lavagem on-chain — como os notórios cibercriminosos norte-coreanos associados a gangues de hackers como o Lazarus Group — tendem a utilizar uma maior variedade de serviços e protocolos de cripto.

— Chainalysis

Ataques de envenenamento de endereços aumentaram de forma alarmante, juntamente com golpes de flash loan, ataques de manipulação de oráculos e ataques cross-chain.

Golpes impulsionados por IA e mídias sociais também diminuíram a barreira para golpes com cripto, com pré-vendas de cripto sendo um alvo provável para criminosos.

Exchanges descentralizadas são melhores para o comércio honesto?

Embora exchanges descentralizadas (DEXs) não sejam inerentemente mais seguras, elas estão atualmente mostrando “resiliência melhorada,” de acordo com o Relatório de Segurança Web 3 da Cyvers Q2 2024.

Mais de US$ 629,68 milhões foram perdidos em golpes com cripto no Q2 2024, com a maioria focada em exchanges centralizadas (+900% YoY em perdas nas CEXs).

Por outro lado, DEXs foram mais rápidas para mitigar riscos de segurança, tornando-se menos ideais para hackers. Por exemplo, após experimentar uma violação de segurança, a pump.fun (uma plataforma de criação de meme coin em $SOL) imediatamente pausou o contrato, comunicou-se com o hacker e ofereceu uma recompensa.

Como resultado, a pump.fun recuperou mais de 80% dos fundos roubados em menos de 24 horas.

O hack da Gala Games (no valor de US$ 200 milhões) poderia ter arruinado o projeto, mas as ações rápidas dos desenvolvedores mitigaram as consequências. O hacker devolveu mais de US$ 2 milhões, e a empresa comprou 28 milhões de tokens $GALA para estabilizar o valor do token e aliviar a pressão de venda.

As DEXs atualmente parecem ser a aposta mais segura se você quiser evitar roubo de ativos, pois não apenas respondem rapidamente a incidentes, mas também estão dispostas a investir seu próprio dinheiro para garantir que os clientes não sofram.

O Relatório de Segurança da Cyvers também prevê um aumento nos ataques contra a indústria de jogos com cripto (como jogos de azar com cripto, que são sub-regulamentados em uma área um pouco cinzenta).

Fraude com cripto aumenta, mas ainda fica bem atrás da fraude financeira

Apesar de um aumento nos golpes com cripto e lavagem de dinheiro em CEXs, a fraude financeira tradicional (usando fiat) é mais prevalente por várias ordens de magnitude.

O aumento na fraude com cripto e lavagem de dinheiro é provavelmente um reflexo da tendência maior de aumento de fraudes nos últimos anos.

Isso indica que tanto as pessoas quanto as instituições financeiras precisam melhorar sua conscientização e proteção se não quisermos que as coisas saiam do controle.

Criminosos também estão se tornando mais sofisticados à medida que as CEXs implementam prevenção de fraudes. Resta saber para onde a balança está se inclinando.