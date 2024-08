Compradores não se preocupam com a retração do Bitcoin, Gemini afirma que o mercado cripto vai expandir

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Apesar de uma queda semanal difícil de 3,19% para o Bitcoin ($BTC) e dos crescentes volumes de liquidação, os bulls continuam confiantes no potencial da moeda.

Mesmo o volume líquido negativo de tomadores, que sugere uma predominância de posições vendidas, não abala o otimismo.

Os investidores institucionais estão entusiasmados com os ETFs de $BTC, com a Fidelity e a BlackRock acumulando mais de 300.000 $BTC (~US$ 19,3 bilhões) desde 10 de janeiro.

Em seu último relatório Institutional Insights, a exchange de criptomoedas Gemini espera uma expansão do mercado cripto devido a mudanças regulatórias favoráveis, políticas monetárias e desenvolvimento de infraestrutura.

A seguir, vamos analisar o contexto atual das criptomoedas, entender por que o Bitcoin está retraindo e por que a indústria continua otimista.

Bitcoin sofre enquanto flutua acima do nível crítico de suporte de US$ 63K

Após atingir brevemente o nível de US$ 70K no início desta semana, o Bitcoin caiu para menos de US$ 63K, um nível de suporte crítico.

Se os compradores conseguirem manter o nível de US$ 63K e impulsionar o preço para cima, os vendedores podem desistir. Sinalizando uma recuperação de preço e um potencial rali em direção aos US$ 70K.

De acordo com um analista do X (Twitter), a queda do Bitcoin também se manifesta no aumento dos volumes de liquidação semanal, que coincidiram com a recente queda abaixo de US$ 62K em 1º de agosto. Ele afirmou ainda que o $BTC pode continuar a cair na próxima semana.

Over the last 24 hours, the price of BTC has dropped by 3.2%. Judging by the weekly clusters of liquidation volumes, the decline may continue for a week or more. https://t.co/7Rw1btrzKr pic.twitter.com/05rLyTbreO — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) August 1, 2024

O volume líquido de tomadores de Bitcoin nas últimas 24 horas também é negativo nas exchanges de perpétuos. O que mostra um sentimento de mercado baixista e um grande número de posições vendidas.

No entanto, o Bitcoin está agora em US$ 64.200 após se recuperar da recente queda. Então a previsão de declínio pode não se concretizar, embora seja cedo para dizer.

Por outro lado, o mercado cripto pode continuar se expandindo nos próximos dois anos, e isso inclui o Bitcoin.

Exposição a ETFs e mudanças políticas e monetárias podem beneficiar o cripto

Um relatório da Gemini Institutional Insights menciona três fatores que podem impulsionar a indústria cripto além do cenário baixista:

Políticas monetárias favoráveis (queda das taxas de juros) Mudanças regulatórias benéficas (uma vitória presidencial republicana nas eleições dos EUA) Desenvolvimento de infraestrutura (crescimento rápido de stablecoins e mercados de previsão)

Com o Bitcoin alcançando um ATH de US$ 73K em março, ETFs de $ETH registrando maiores fluxos do que ETFs de $BTC, e a Fidelity e a BlackRock acumulando 300.000 $BTC desde 10 de janeiro, o mercado mostra um padrão claro de recuperação. Apesar de uma desaceleração atual no mercado ($ETH caiu 23% desde seu ATH de março de US$ 4.090).

Com a atitude pró-cripto de Donald Trump e sua promessa de “tornar os EUA uma superpotência do Bitcoin”, podemos estar vendo um futuro cripto hiper-otimista. Especialmente se as taxas de juros continuarem a cair.

Se a escolha de Kamala Harris para vice-presidente for pró-cripto, isso também pode ter o mesmo efeito, especialmente dado seu recente pivô para tópicos pró-cripto.

À medida que os riscos das taxas de juros se inclinam para o lado negativo, isso pode se traduzir em pressões de depreciação para o dólar americano. Se ocorrer uma ampla desvalorização do dólar, os preços das criptomoedas também devem subir.

— Relatório Gemini

À medida que o cenário regulatório muda a favor do cripto, o desenvolvimento da infraestrutura (como o desenvolvimento de Web3) deve impulsionar o crescimento do mercado.

Nosso veredito – Perspectiva saudável do cripto mostra grande potencial

Apesar da desaceleração temporária do mercado, as evidências apontam para o crescimento de longo prazo do mercado. Com o Bitcoin potencialmente retestando o nível de resistência de US$ 70K.

As próximas eleições presidenciais e uma possível vitória de Trump devem trazer um apoio significativo ao Bitcoin. Levando a pontos de preço mais altos e a um aumento dos investimentos institucionais.