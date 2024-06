Congressista americano propõe projeto de lei para fechar o Federal Reserve após ser inspirado pelo Bitcoin

À medida que a popularidade em torno do Bitcoin cresce, um congressista dos EUA propôs uma legislação controversa sobre o Federal Reserve (FED).

Thomas Massie, um congressista que representa o 4º Distrito Congressional do Kentucky, trouxe à tona recentemente uma legislação para abolir o FED. Massie diz que se inspirou para tomar essa decisão depois de ler um livro seminal sobre o Bitcoin.

O projeto de lei para acabar com o Federal Reserve

O projeto de lei proposto, denominado “Federal Reserve Board Abolition Act”, é o primeiro passo em dez anos para abolir o sistema bancário central dos EUA. Esta legislação foi apresentada pela primeira vez ao 110º Congresso em 15 de junho de 2007.

Massie reintroduziu o projeto de lei em maio de 2024, que ainda está em fase de análise inicial na Câmara dos Deputados.

Numa entrevista em podcast de 13 de junho com o popular autor Tom Woods, Massie disse que a iniciativa de remover o FED recebeu apoio significativo em dez anos. Segundo o parlamentar, esse apoio aumentou dez vezes, mais do que ele esperava.

Pra colocar em contexto, podemos definir o Federal Reserve como o banco central dos Estados Unidos. Portanto, a entidade supervisiona o sistema financeiro do país e garante uma política monetária flexível, segura e estável.

O Conselho do Federal Reserve disse que está comprometido em promover uma inovação fintech responsável e segura. No entanto, enquanto o Federal Reserve apoia um sistema bancário e financeiro centralizado, o espírito do Bitcoin e das criptomoedas promove uma estrutura descentralizada onde todos têm controle.

O espírito do Bitcoin

Durante o podcast, o congressista Massie disse que decidiu reintroduzir a polêmica legislação depois de ouvir um audiolivro intitulado “The Bitcoin Standard” de Saifedean Ammous.

Massie explicou que os primeiros 80% do livro centram-se no sistema monetário global e nas suas funções. Ele também observou que o autor do livro, Ammous, explicou detalhadamente o que é dinheiro e como funciona o sistema monetário antes de discutir o Bitcoin.

Enquanto isso, publicado em 2018, o Bitcoin Standard afirma que o Bitcoin tem qualidades monetárias superiores às moedas fiduciárias. Uma qualidade notável é a sua escassez, sustentada pelo seu limite de fornecimento de 21 milhões de moedas em comparação com moedas fiduciárias com fornecimento ilimitado.

Ammous disse que a maioria das questões econômicas e sociais, como a inflação e a redução da poupança das famílias, surgiram em 1971, quando os EUA abandonaram o padrão-ouro.

Além disso, muitos consideram este abandono o início da fraude fiduciária, permitindo aos bancos centrais imprimir dinheiro sem fim.

Campanha pelo fim do FED

A legislação em prol do fim do Fed de Massie ecoa o sentimento de que o banco central é responsável pelas questões econômicas. Ademais, argumenta que as políticas do FED beneficiam injustamente os ricos, ao mesmo tempo que negam aos aposentados suas devidas poupanças.

Esta proposta de lei visa desmantelar o Conselho do Federal Reserve e os 12 bancos regionais do FED. Esta medida irá alterar a Lei do Federal Reserve de 1913.

Além disso, Massie afirma que as políticas do FED, especialmente durante a pandemia global, causaram grave instabilidade econômica e inflação. O projeto recebeu apoio de 21 co-patrocinadores, a maioria republicanos. Estes incluem a deputada Lauren Boebert, o deputado Matt Gaetz e a deputada Marjorie Taylor.

Antes de apresentar o projeto de lei, Massie realizou uma enquete no Twitter (agora X). Dos mais de 115.000 entrevistados, 86,6% apoiaram a lei de abolição do FED. Ou seja, esta resposta mostra que muitas pessoas estão insatisfeitas com as operações do Federal Reserve.