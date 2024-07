Construindo um futuro sustentável – eTukTuk impulsiona a revolução dos veículos elétricos (VE).

A pré-venda do eTukTuk entrou em sua última etapa após arrecadar US$ 3,5 milhões, e sua iniciativa verde contribuiu grandemente para seu sucesso financeiro.

Com quase 7 milhões de mortes causadas pela poluição do ar, o eTukTuk oferece a chance de combater essa crise e fazer a diferença no mundo.

Climate change affects us all, no matter who we are.

At eTukTuk, we’re committed to a cleaner, greener world by driving the shift towards electric mobility. 🌱🌍

Let’s work together for a #SustainableFuture! pic.twitter.com/0EfZZnZSO9

