Credores da Mt. Gox seguram $BTC alimentando sentimento otimista

A Mt. Gox distribuiu 59 mil Bitcoins ($BTC) aos seus credores até o momento, mas o mercado ainda não viu uma liquidação relacionada a esses pagamentos.

A decisão de receber reivindicações em $BTC em vez de moeda fiduciária indica que os credores da Mt. Gox compartilham uma mentalidade de HODLer.

O $BTC perdeu mais de 20% em relação ao seu pico anterior de US$ 73 mil, mas a comunidade continua otimista.

Uma das maiores exchanges de criptomoedas, a Mt. Gox, entrou em colapso em 2014 após uma violação de segurança que eliminou quase US$ 9 bilhões em ativos de usuários. Desde então, aproximadamente 127 mil credores esperaram mais de uma década para recuperar suas criptomoedas até que a Mt. Gox começou os pagamentos em 2024.

A Mt. Gox distribuiu 59 mil $BTC do total de 141 mil aos seus credores até o momento, o que gerou grande FUD na comunidade, já que o preço do $BTC caiu mais de 17% desde os primeiros pagamentos.

No entanto, a queda do $BTC parece não estar relacionada ao caso Mt. Gox e, em vez disso, resulta da turbulência macroeconômica global. Além disso, a maioria dos credores reembolsados ​​da Mt. Gox não venderam seus fundos, o que sugere sua mentalidade de HODLer de longo prazo.

Os primeiros a adotar acreditam no potencial do $BTC

O vice-CEO da Bitpanda, Lukas Enzersdorfer-Konrad, acredita que os usuários da Mt. Gox veem o $BTC como mais do que um ativo. Para eles, é uma ideia que molda o futuro.

Como a Mt.Gox foi uma das primeiras exchanges a surgir, seus usuários foram os primeiros a adotar o $BTC quando ele ainda não havia ganhado força.

A CEO da StealthEX, Maria Carola, compartilha dessa opinião, acrescentando que os usuários da Mt. Gox esperam mais valorização do preço do $BTC. Embora isso não signifique que eles nunca venderão $BTC, é improvável que uma queda temporária catalise tal decisão.

Impostos significativos sobre ganhos de capital podem ser outro problema para os credores da Mt. Gox que desejam vender suas participações. Eles adquiriram $BTC a um preço minúsculo comparado ao de hoje, então a diferença na avaliação pode ser muito alta.

Correção de mercado não consegue descarrilar $BTC

Um representante da Binance Research observa que muitos dos credores da Mt. Gox são “HODLers forçados”. Embora eles não acreditassem necessariamente no potencial de longo prazo do token quando o compraram, eles testemunharam uma valorização incrível.

Além da crescente adoção, o valor do $BTC disparou devido ao recente lançamento de ETFs $BTC à vista, o que aumentou o investimento institucional devido à maior credibilidade e acessibilidade.

Além disso, o quarto halving reforçou o fornecimento fixo de $BTC e empurrou seu preço acima de $70K. Embora o $BTC tenha sofrido uma correção substancial na semana passada, perdendo quase 11% de seu valor e atingindo US$50K pela primeira vez desde fevereiro, sofrendo algumas correções, o sentimento geral da comunidade continua otimista.

Conclusão

A distribuição de $BTC em julho marcou o capítulo final da saga dos credores da Mt. Gox, mas ainda não vimos seu impacto total no mercado de criptomoedas.

A decisão de ser reembolsado em $BTC em vez de fiat sugere que os credores da Mt. Gox acreditam no potencial de longo prazo do $BTC. Ainda assim, a volatilidade contínua do mercado será o verdadeiro teste de sua convicção.