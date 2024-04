Cresce a demanda pelo Dogecoin20 à medida que o FOMO empolga investidores antes da listagem no Dogeday

No mundo dos investimentos, FOMO (do inglês “Fear of Missing Out”, algo “como medo de deixar passar”) é o nome que recebe o medo de deixar passar uma oportunidade. Inegavelmente, ele pode contribuir para o influxo de fundos a um investimento que pareça bastante promissor, uma criptomoeda, por exemplo. Ainda mais se as pessoas direcionando esses fundos lamentam ter deixado passar oportunidades anteriores.

É provável que o FOMO seja um dos motivos para a corrida de investidores ao Dogecoin20 (DOGE20). A pré-venda dessa memecoin está em sua reta final. Impressionantemente, já no segundo dia, a pré-venda ultrapassara a barreira dos US$ 2 milhões de dólares de arrecadação. Desde então, já angariou mais de US$ 10 milhões de dólares e atingiu sua meta.

No entanto, ainda é possível comprar o criptoativo antes de seu lançamento na exchange Uniswap, que acontecerá em 20 de abril, exatamente no Dogeday. A equipe do Dogecoin20 decidiu oferecer o que chama de última chance para aquisição do ativo na pré-venda. Portanto, ao longo deste artigo, trataremos de forma sucinta das características do Dogecoin20 e de sua pré-venda.

A criptomoeda Dogecoin20

Dogecoin20 é uma memecoin do tipo ERC-20, portanto, compatível com o ecossistema Ethereum. Sua equipe tomou como inspiração outra “memecoin de cachorro”, a saber, Dogecoin, que foi, aliás, a primeira das memecoins.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Todavia, o Dogecoin20 oferece o que sua equipe considera serem melhoramentos com relação ao Dogecoin. Um dos principais deles é a limitação do suprimento da criptomoeda. Enquanto o Dogecoin tem suprimento potencialmente ilimitado, o do Dogecoin20 tem como limite o teto de 140 bilhões de tokens. A alocação desse total é a seguinte:

25% para a pré-venda em andamento

25% para despesas de marketing

25% para a tesouraria do projeto

15% para a remuneração da realização de staking

10% para o provimento de liquidez em exchanges

Outra inovação do Dogecoin20 em relação à sua inspiradora é o mecanismo de staking, com o qual os investidores podem obter renda passiva. Os realizadores de staking serão recompensados ao longo de 2 anos de acordo com a proporção do total de tokens em staking a que os seus tokens corresponderem. Como vimos acima, 15% do suprimento total do Dogecoin20 foi alocado à remuneração dos stakers.

Ademais, o mecanismo de consenso do Dogecoin20 exige um gasto de energia muito menor que o do Dogecoin. Assim, ele pode ser um atrativo extra para aqueles que têm preocupações ambientais relativas ao alto gasto energético das redes de criptomoedas como Bitcoin e Dogecoin.

O que os investidores estão falando?

Vários influenciadores cripto consideram o Dogecoin20 uma ótima oportunidade de investimento. Matthew Perry disse que o Dogecoin20 pode ter seu valor multiplicado por 100 no futuro próximo, e ainda afirmou que “o Dogecoin20 consertou o Dogecoin para sempre”.

Jacob Crypto Bury, um influencer do mundo cripto, postou ontem em suas redes uma análise em que indica o Dogecoin20 como uma das pré-vendas mais promissoras no momento:

DOGECOIN20 – Best Meme Coin to Buy Now?! (NEW 100X POTENTIAL CRYPTO?!)

A pré-venda do Dogecoin20

A pré-venda do Dogecoin20, para a qual houve a disponibilização de um quarto do suprimento total do ativo, já arrecadou o equivalente a mais de US$ 10 milhões de dólares. Embora a meta da pré-venda já tenha sido superada, ainda é possível comprar o ativo antes de seu lançamento na Uniswap, a maior exchange descentralizada.

Isso porque a equipe do projeto decidiu oferecer uma chance final aos interessados em adquirir a criptomoeda em sua pré-venda. No site da pré-venda do Dogecoin20, é possível comprar o ativo com cartão ou com uma das seguintes criptomoedas: Ether, USD Tether ou Binance Coin. Quando este artigo estava em elaboração, o preço do Dogecoin20 era de 0,00022 dólar.

Conclusão

Dogecoin20 é uma memecoin que apresenta algumas inovações com relação ao Dogecoin, que lhe serviu de inspiração. Sua operação na rede Ethereum dá-lhe maior grau de versatilidade e facilita tanto seu armazenamento como sua transferência.

Como o gasto energético do mecanismo de consenso do Dogecoin20 é muito inferior ao do mecanismo de consenso do Dogecoin, aquela está mais em sintonia com a crescente consciência ambiental do que sua inspiradora. Além disso, o mecanismo de staking oferece aos detentores de tokens da memecoin oportunidades de obtenção de renda passiva.

Ademais, a limitação do suprimento do Dogecoin20 a 140 bilhões de tokens fornece aos investidores uma proteção contra a perca de valor do ativo devido à expansão exagerada de seu suprimento.

Por fim, alguns fatos apontam o Dogecoin20 como uma criptomoeda promissora. Podemos citar, por exemplo, o interesse pelo ativo que destacadas vozes da comunidade cripto estão mostrando e o sucesso que a pré-venda dele vem obtendo.

Aliás, o risco de deixar passar a oportunidade de investir a custo razoável em um ativo que possa se valorizar bastante pode estar contribuindo para a intensificação da demanda por Dogecoin20.

No entanto, há riscos na negociação de criptomoedas. Por isso, é importante que os investidores reúnam informações sobre os ativos que lhes interessam e analisem-nas com cuidado. Dessa maneira, terão melhores chances de ajustar seus portfólios a suas necessidades e filosofias de investimento.