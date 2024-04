Crescimento memecoins Solana – $PLERF sobe 137% e $SLOTH atinge US$ 8 milhões na pré-venda

A febre das memecoins Solana contribuiu para que o SOL se valorizasse 42% no mês passado e quase 800% no acumulado do ano, com isso, está sendo negociado atualmente a US$ 183.

À medida que a moeda nativa está se recuperando de sua fase de baixa duradoura (todo o ano de 2023 e parte de 2022) e entra no mercado de alta, as memecoins Solana seguem o mesmo caminho.

O volume de negociação do PLERF aumenta 2.100%

O PLERF, lançado em março de 2024, é outra token meme com tema de preguiça inspirado no projeto de sucesso SLERF, que ganhou um volume de negociação de US$ 2,4 bilhões em 24 horas após ser listado nas corretoras.

Embora a listagem do PLERF não tenha sido tão explosiva, ela registrou um aumento de 2.100% no volume de negócios em 2 de abril, atingindo US$ 4,3 milhões e estabelecendo seu máximo histórico (ATH) de US$ 0,005991. Desde então, o preço do token caiu 67% e agora está em US$ 0,00199.

Dada a sua volatilidade, poderemos ver novos picos nos próximos dias. No entanto, só o tempo dirá se este hype em torno do PLERF é uma bolha especulativa de curta duração ou uma tendência ascendente sustentável.

O PLERF não tem utilidade, alocação inicial de tokens ou roteiro detalhado, o que significa que seu valor depende exclusivamente do interesse da comunidade.

No entanto, sua listagem em DEXs populares como Raydium e a próxima listagem no CoinMarketCap mostram a dedicação do projeto ao crescimento, deixando seguidores e investidores otimistas.

Slothana, a mais nova das memecoins Solana, arrecada mais de US$ 8 milhões na pré-venda

Slothana (SLOTH) é a mais recente dentre as memecoins Solana que capitaliza a mania do bicho preguiça. A equipe do projeto é anônima, mas rumores afirmam que o Slothana é afiliado ao Smog (SMOG), outra memecoin popular.

Em primeiro lugar, o Smog expressou apoio ao Slothana no X. Por outro lado, o Smog também é um token baseado na rede Solana. Em terceiro lugar, ambos os projetos adotam uma abordagem inovadora para pré-vendas.

Você pode enviar SOL diretamente para os endereços de carteira dos desenvolvedores e receber seus tokens imediatamente, em vez de esperar o término da pré-venda para reivindicar seus ativos.

Além disso, a pré-venda do SLOTH não possui etapas e o preço é fixado em 1 SOL por 10.000 SLOTH.

Embora o SLOTH não tenha utilidade ou roteiro, ele rapidamente ganhou força e arrecadou US$ 500 mil em oito horas após o lançamento da pré-venda. Atualmente, o projeto ultrapassou a marca de US$ 8 milhões e está se aproximando com segurança de novos patamares.

Menções de memecoins Solana bônus: WIF, BODEN, BONK

Outras memecoins Solana, como DogWifHat, Jeo Boden e BONK, também aderiram ao movimento da moda.

O DogWifHat (WIF) cresceu 137% no mês passado e 24% na semana passada. Com isso, está atualmente em US$ 3,84 com um valor de mercado de quase US$ 4 bilhões, o mais alto entre as memecoins baseadas em Solana.

Jeo Boden (BODEN), um projeto que usa o nome de Joe Biden, teve um aumento de preços de 1.623% no mês até o momento. Atualmente, o BODEN está cotado em US$ 0,6161 e tem um valor de mercado de mais de US$ 421 milhões.

Por último, o BONK, o primeiro token Solana com tema Shiba Inu, subiu 3.640% no acumulado do ano, mas desde então experimentou uma queda de 51% em relação ao seu ATH de US$ 0,00004704 registrado em março.

Conclusão

Como o renascimento da rede Solana desperta grandes esperanças na comunidade, lembramos que as criptomoedas são voláteis por natureza e que o tempo é tudo.

Portanto, tentar cronometrar o mercado de cripto é um empreendimento de alto risco que pode ou não compensar. Diante disso, faça sua própria pesquisa antes de investir em qualquer projeto.