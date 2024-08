Criadores de sidechain do Bitcoin lançam versão aprimorada do BitVM2

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Ronin Linus, o desenvolvedor da sidechain do Bitcoin, Bitcoin Virtual Machine (BitVM2), anunciou dois novos desenvolvimentos.

A equipe lançou novas melhorias para o BitVM original, chamadas BitVM2 e BitVM Bridge. Além disso, conforme o whitepaper do novo projeto, os desenvolvimentos melhoraram significativamente a primeira versão.

Sidechain do Bitcoin BitVM2 e BitVM Bridge vêm com atualizações significativas

Alexei Zamyatin, o cofundador da BitVM, foi ao X para revelar os últimos desenvolvimentos do projeto. Em sua postagem, o executivo compartilhou um resumo do whitepaper do projeto descrevendo os novos recursos de escala.

BitVM2 and BitVM Bridge: TLDR Today we released the BitVM2 tech and bridge paper!

Huge thanks to brilliant @robin_linus @lukas_aumayr Andrea Pelosi @zetavar1 @matteo_maffei TLDR:

– BitVM2 is a major improvement over previous BitVM versions.

– BitVM Bridge is now the most… pic.twitter.com/KeNdjSCTwA — Alexei Zamyatin | Hiring (@alexeiZamyatin) August 15, 2024

O esboço indicou a nova estrutura de trabalho e funcionalidades para o BitVM2 e o BitVM Bridge.

Ademais, também mostrou o movimento para aumentar a eficiência nas transações de Bitcoin por meio de atualizações no processamento de transações e métodos cripto. Em suma, as atualizações se concentraram em melhorar o sistema sem alterar os princípios descentralizados e as regras de consenso do Bitcoin.

Robin Linus, criador do BitVM e líder do projeto ZeroSync, divulgou o BitVM pela primeira vez em outubro do ano passado. O projeto visa introduzir contratos inteligentes off-chain no blockchain do Bitcoin sem usar um soft fork.

“Any computable function can be verified on Bitcoin”https://t.co/Itf9UHos0C pic.twitter.com/CLQv49Ydsg — яobin linus (@robin_linus) October 9, 2023

Além disso, uma das atualizações notáveis ​​na nova versão inclui a opção “permissionless”. Esse recurso permite que os usuários consultem qualquer transação suspeita com três ações.

Essa mudança contraria a abordagem antiga e rigorosa, que leva cerca de 70 ações para tais consultas. Além disso, tais consultas eram anteriormente limitadas a apenas um conjunto específico de usuários do sistema. Assim sendo, a atualização permite que mais pessoas suportem e sustentem a segurança das transações no sistema.

Novamente, o BitVM2 promove transações mais rápidas ao alavancar uma sidechain roll-up incluída compatível com o Bitcoin. A sidechain permite a execução rápida de transações, mantendo assim a segurança robusta do sistema. Ademais, velocidade e escalabilidade são o foco principal desta atualização.

A nova versão também introduz transferências de ativos fáceis e sem interrupções. Com o novo BitVM Bridge, os usuários podem enviar ou retirar tokens BTC de forma conveniente e rápida na rede roll-up.

A ponte permite períodos de lock-up mais curtos e demandas mínimas de capital inicial para transferências de token. Ela também garante a segurança dos fundos durante os processos de transação.

Projeto BitVM visa escalar o blockchain do Bitcoin

O lançamento do BitVM e sua subsequente versão aprimorada refletem o interesse crescente e as inovações na rede Bitcoin. Aliás, o espaço cripto registrou o surgimento de alguns projetos de camada 2 e roll-ups baseados em Bitcoin.

Os desenvolvedores do BitVM indicaram que o projeto foca em escalar o blockchain do Bitcoin com vários recursos impressionantes. Mas eles não têm intenção de operar alguns aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi) semelhantes ao Ethereum na rede Bitcoin.

No projeto, Linus e os outros desenvolvedores estabeleceram um sistema formidável para transações de Bitcoin sem alterar o código subjacente do blockchain. Esse avanço é crucial para sustentar a governança descentralizada do Bitcoin.

Zamyatin, Andrea Pelosi, Matteo Maffei, Lukas Aumayr e Zeta Avirikioti são coautores do whitepaper da BitVM, junto com Linus.

