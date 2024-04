Criptomoedas de alto risco com potencial para retornos rápidos de 100x

Se você é como a maioria dos investidores em criptomoedas, então você passou pelo menos algum tempo tentando encontrar a cripto com o maior potencial de valorização.

Afinal, como uma classe de ativos de alto risco e alto retorno, as criptomoedas mais bem-sucedidas podem gerar retornos que mudam a vida dos investidores iniciais. Contudo, nem todas conseguem alcançar um crescimento tão meteórico.

Para alcançar o tipo de retornos estratosféricos comumente associados às criptomoedas, você precisa ser um investidor em criptomoedas bem informado, sobre as melhores oportunidades com um enorme potencial de crescimento.

Conseguir isso pode ser um grande desafio, dada a grande quantidade de criptomoedas para escolher. Felizmente, com a estratégia e os insights certos, você pode aumentar drasticamente suas chances de garantir retornos rápidos de 100x. Confira a seguir, algumas meme coins que se encaixam neste perfil.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Dogecoin20

O Dogecoin20 se inspira na moeda meme original DOGE, mas oferece maior utilidade. Embora a moeda esteja atualmente disponível apenas em pré-venda, ela já conquistou uma comunidade de milhares de seguidores no X e no Telegram.

Além disso, o DOGE20 levantou mais de US$ 10 milhões na pré-venda em um mês e em breve será lançado em importantes DEXs.

No entanto, o motivo para esse ritmo acelerado não é apenas a semelhança com a famosa DOGE, mas também as impressionantes recompensas de stake de até 170% APY.

Dogecoin20 – Principal criptomoeda em pré-venda que rivaliza com o Dogecoin com recompensas de staking massivas

Os investidores iniciais podem fazer staking de seus DOGE20 imediatamente, o que oferece um incentivo adicional para HODLar os tokens quando a pré-venda terminar. Dessa forma, o projeto visa reduzir a pressão de venda e manter seu valor após o lançamento.

Além de tudo, o DOGE20 é mais ecologicamente correto do que seu predecessor. Ao contrário do DOGE, que usa o mecanismo de consenso Proof of Work e, portanto, requer mineração, o DOGE20 roda na tecnologia Proof of Stake da Ethereum.

O cumprimento do padrão ERC-20 também permite transações mais rápidas com taxas de gás mais baixas.

O projeto reservou 25% de seu total de 140 bilhões de tokens para pré-venda, 25% para fins de marketing e 25% para desenvolvimento de longo prazo. Outros 15% são alocados para recompensas de staking e os 10% restantes para liquidez.

Isso mostra a intenção de criar um projeto sustentável que continuamente atrai e incentiva investidores. Para saber mais informações visite a pré-venda Dogecoin20.

Slothana

A Slothana é a mais nova meme coin funcionando na rede Solana, arrecadou mais de US$ 650 mil em um único dia após entrar em pré-venda.

Assim como acontece com muitas criptomoedas meme, a equipe por trás da SLOTH é anônima, mas membros da comunidade especulam que os fundadores da SMOG estejam por trás dela.

Além disso, a Slothana adota uma abordagem diferente das criptomoedas DOGE20 ou SCOTTY, que realizam pré-vendas com marcos e cronômetros. Em vez disso, você precisa enviar SOL para um endereço de token dedicado e aguardar um airdrop com tokens SLOTH.

Novo token Solana que arrecadou mais de US$ 650 mil em menos de 24 horas

Com esse sistema, você não precisa reivindicar seus tokens após a pré-venda, mas tê-los disponíveis quase que imediatamente. O amor pelos airdrops é outro sinal de que SLOTH e SMOG podem estar relacionados.

A Slothana tem como objetivo construir uma comunidade forte, que garantiria a viabilidade do projeto a longo prazo. Embora a conta oficial do X ainda não tenha conquistado um grande número de seguidores, o nível de engajamento é impressionante, então o futuro parece promissor para SLOTH.

Além disso, o preço do SOL subiu 82% neste mês, e a mesma tendência de alta pode ser observada para muitos tokens baseados em Solana.

Para mais informações sobre este projeto visite a pré-venda AQUI.

Dogwifhat (WIF)

O adorável cãozinho adornado com um chapéu de tricô, conhecido como Dogwifhat (WIF), se destaca como um token meme extremamente popular, também enraizado em Solana. Após experimentar um crescimento meteórico no mês anterior, ele ascendeu para reivindicar o título de principal moeda meme Solana, ultrapassando Bonk (BONK) em capitalização de mercado.

Sua jornada é nada menos que extraordinária, já que seu valor aumentou em 1131,82% desde novembro de 2023, quando foi lançado. Com grandes criptomoedas passando por aumentos massivos de preço, o momento parece perfeito para investir, razão pela qual abordaremos cinco criptomoedas com potencial de 100x que você pode considerar para sua carteira este ano!

O que 2024 reserva para WIF?

De acordo com o CoinMarketCap, o valor atual de WIF é de US$ 2,07. Durante os últimos 30 dias, seu valor aumentou impressionantes 435,28%. O desempenho excepcional de WIF tem gerado especulações sobre o potencial de novos aumentos no preço da meme coin.

Alguns analistas acreditam que ela poderia chegar a US$ 15. No entanto, o sentimento em torno do token continua sujeito a mudanças a qualquer momento, e a diversificação de portfólio pode ser a maneira perfeita de lidar com a volatilidade do mercado de criptomoedas.

Conclusão

À medida que os valores da maioria das criptomoedas continuam a subir, a principal preocupação dos investidores é a estratégia de investimento que devem implementar. Observar que um investimento modesto em uma criptomoeda que está apenas começando pode trazer ganhos significativos é certamente um poderoso motivador para tomar certas medidas de investimento agora.

Depois que WIF causou um grande impacto, DOGE20, SOL, 5SCAPE, SHIB e ADA mostram potencial para valorizar no período seguinte. No entanto, certifique-se de fazer sua própria pesquisa sobre criptomoedas antes de se comprometer!