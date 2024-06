Crise da dívida nacional dos EUA – criptos seriam a solução?

Participando do debate em andamento sobre o apoio à inovação blockchain nos EUA, o ex-presidente da Câmara, Paul Ryan, propôs que as criptos, mais especificamente stablecoins lastreados em dólar, como uma solução para a crise da dívida nacional dos EUA. Ryan argumenta que as stablecoins poderiam fortalecer o sistema financeiro dos EUA e ajudar o país a acompanhar o rápido crescimento econômico da China.

Criptos terão um papel importante nas eleições dos EUA

O mundo cripto se tornou o ponto focal das próximas eleições nos EUA, com os dois partidos exibindo posições de contraste.

O candidato republicano Donald Trump aspira a ser o ‘presidente das criptos’, esperando que todo o $BTC seja minerado nos EUA para ajudar o país a se tornar dominante em energia. Além disso, a arrecadação de fundos da campanha de Trump aceita doações em cripto, entre as quais estão meme coins políticas como $TRUMP, $STRUMP e $MAGA.

Por outro lado, Joe Biden adota uma abordagem cautelosa em relação às criptos.

O presidente atual recebeu críticas significativas da comunidade cripto, particularmente devido à sua proposta de imposto sobre mineração e promoção de regulamentações rigorosas.

BREAKING: Leaked emails show the Biden Admin will be attending a Bitcoin and crypto roundtable in DC in July.#Bitcoin is officially an election issue 🇺🇸 pic.twitter.com/vtlI4ltxLu — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 15, 2024

De fato, a defesa de Ryan por stablecoins lastreados em dólar pode indicar uma mudança em direção à incorporação das criptos na política fiscal nacional. Se isso acontecer, os EUA poderiam se tornar um líder global em finanças digitais.

O fardo da dívida nacional não vai aliviar

O relógio da dívida nacional dos EUA pinta um quadro sombrio. Atualmente, está em US$ 34,8 trilhões, cerca de US$ 11 trilhões a mais do que em março de 2020. Isso se traduz em mais de US$ 266 mil de dívida por contribuinte.

O recente relatório do CBO observa que os EUA só experimentaram déficits orçamentários semelhantes durante a Segunda Guerra Mundial, a crise financeira de 2007 e a pandemia de coronavírus. Em outras palavras, tais déficits são típicos durante crises econômicas severas, e economistas alertam que os EUA estão se aproximando de um significativo crash do mercado de ações no próximo ano.

Os altos custos dos programas de saúde e aposentadoria são as principais razões para o descompasso entre os gastos federais e as receitas. A expectativa de vida também está aumentando, o que significa que mais pessoas idosas precisarão de suporte médico.

Taxas de juros acima da média, atualmente em 5,5%, só contribuem para a dívida crescente.

Na análise de cenário do CBO, o aumento das taxas de juros faria a dívida subir ainda mais para 217%. Por outro lado, a redução das taxas de juros não impediria a dívida de aumentar, mas iria desacelerar de forma significativa.

Stablecoins como o salvador econômico da América

A visão de Ryan sobre as stablecoins como um hedge contra o aumento da dívida nacional pode parecer ousada, mas tem substância. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, compartilha dessa visão, observando que stablecoins como $USDT sustentam a demanda pelo dólar americano em todo o mundo e protegem contra uma crise fiscal.

“Stablecoins backed by dollars provide demand for U.S. public debt”$USDt is being used by more than 300M people across the world as the digital dollar, providing a lifeline utility to entire communities in developing countries.

These people are underserved by the banking… — Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) June 14, 2024

O $USDT desempenha um papel crucial no mercado cripto, com uma capitalização de mercado superior a US$ 112 bilhões, aproximadamente 70% do mercado. Isso cria uma demanda significativa por títulos do Tesouro dos EUA, resultando em taxas de juros mais baixas sobre a dívida do governo e maior liquidez.

Além disso, o status do dólar como a principal moeda de reserva do mundo está ameaçado. A rivalidade com a China, agora ocupada integrando seu yuan digital, estabeleceu uma tendência de desdolarização, alterando as dinâmicas do comércio global e potencialmente agravando a dívida nacional dos EUA.

Apesar de as stablecoins atuarem como uma força contrária à desdolarização, especialistas financeiros argumentam que elas carecem de transparência e controles operacionais.

O colapso do ecossistema TerraUSD e a queda do $USDT abaixo do valor do dólar minaram a confiança dos investidores nesta classe de ativos. No entanto, as autoridades ainda não aprovaram regulamentações relevantes, levantando questões sobre a capacidade das stablecoins de ajudar na crise da dívida dos EUA.

Considerações finais

Problemas extraordinários requerem soluções extraordinárias, assim como a proposta de Ryan de usar stablecoins para resolver a iminente crise financeira. Embora controversa, destaca uma potencial mudança de paradigma na política fiscal nacional e a crescente aceitação das criptos entre o público.

Enquanto isso, lembramos que é importante fazer sua própria pesquisa DYOR (Do Your Own Research) antes de investir. O mercado cripto é volátil e suscetível a influências macroeconômicas.