Crítico do Bitcoin, Peter Schiff reprova funcionalidade do Bitcoin como moeda digital e cita falhas pós-halving

O crítico do Bitcoin, Peter Schiff, questionou a funcionalidade do token como um ativo digital após o recente evento de halving. Ele insinuou que o pós-halving do Bitcoin não trouxe nenhuma mudança significativa, contrariando muitas expectativas.

Schiff zombou dos detentores de BTC, afirmando que o valor total de suas participações em tokens seria reduzido pela metade. No entanto, vários membros da comunidade atacaram Schiff por suas afirmações inconsistentes contra o Bitcoin.

Schiff questiona fundamentos do Bitcoin e zomba do evento de halving

Em uma série de postagens no dia 20 de abril, Schiff criticou o Bitcoin e seus detentores. Sua mensagem de congratulação sarcástica aos adeptos do Bitcoin pelo evento de halving recém-concluído abriu o debate. Ele perguntou se os detentores de Bitcoin estavam celebrando o halving sem convidá-lo.

Congratulations Bitcoiners on the #Halving. Are you guys commemorating this occasion by throwing parties tonight? I haven't been invited to any. I think halving is an appropriate name for what's happening as soon #Bitcoin #HODLers will experience a halving of their net worths. — Peter Schiff (@PeterSchiff) April 20, 2024

Além disso, o crítico citou o que chamou de “falhas fundamentais” na funcionalidade do Bitcoin como um ativo digital. Destacou o aumento significativo no custo das transações de BTC, que chegou a cerca de US$ 128 por transação.

The cost to complete a #Bitcoin transaction is now $128 and it takes a half hour to process. This is another reason why Bitcoin can't function as a digital currency. The cost to actually use Bitcoin as a currency is prohibitively high for almost all transactions. It's a failure. — Peter Schiff (@PeterSchiff) April 22, 2024

Schiff expressou ainda mais preocupação com o atraso no processamento das transações de BTC, observando que algumas levam mais de uma hora para serem concluídas e confirmadas. Ele enfatizou que tais condições tornam o Bitcoin inadequado para transações diárias e contradizem sua posição como uma moeda digital.

Além disso, Schiff zombou dos detentores de BTC em relação aos seus portfólios de Bitcoin, sugerindo que eles irão registrar “uma redução pela metade de seu patrimônio líquido“. Por fim, ele argumentou que o valor do Bitcoin cairia drasticamente, causando uma enorme perda para seus detentores.

Comunidade cripto reage contra declarações de Schiff

Os defensores do Bitcoin criticaram Schiff por suas declarações depreciativas sobre o Bitcoin. Muitos questionaram a confiabilidade da fonte de informação de Schiff, apontando inconsistências em suas afirmações.

Em reação ao crítico, um usuário do X, Chris Blec, afirmou que o tweet de Schiff está repleto de declarações incorretas. Ele mencionou que o tempo médio de processamento de uma transação de Bitcoin gira em torno de 10 minutos.

Em resposta, Schiff expressou confusão sobre de onde Chris Blec obteve seus fatos. Ele disse que reúne suas informações em plataformas online.

Outro usuário do X, @cptdefieth, zombou de Schiff em relação à sua fonte de informação. O usuário observou que enquanto outros negociam e vivem com BTC, o crítico está ocupado lendo e postando.

É importante destacar que o Bitcoin concluiu seu quarto evento de halving em 20 de abril, após minerar o bloco 840.000. Posteriormente, isso reduziu a recompensa pela mineração de 6,24 BTC para 3,125 BTC por bloco.

Com um total de 21 milhões de blocos, o halving do BTC ocorre a cada 210.000 blocos em intervalos de quatro anos. Seguindo a sequência, o principal ativo criptográfico alcançará seu limite em 2040.