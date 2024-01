Crypto Expert aponta Stronghold Token como uma joia escondida após análise aprofundada

O fundador do BlackSwanCapitalist.io, Versan Aljarrah, revelou suas novas descobertas após análises do cenário cripto. Depois de uma extensa pesquisa, o especialista em cripto destacou o token da Stronghold (SHX) como uma joia escondida.

O analista posicionou o SHX como uma opção de investimento válida em meio à próxima temporada de alta para os investidores.

A equipe do projeto SHX trouxe experiência excepcional como vantagem

Aljarrah expôs sua recente descoberta por meio de um tweet na plataforma X. Segundo o especialista, após realizar uma extensa investigação, ele descobriu que o Stronghold token (SHX) tem alto potencial de crescimento e valorização para investidores.

After extensive #analysis and investigation, we've discovered a hidden gem in the #crypto space called $SHX This groundbreaking #technology was designed by the masterminds behind #RippleNet and the #Stellar Protocol Backed by documented support from #IMF & #WorldBank pic.twitter.com/RZmyOIf59h — Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) January 3, 2024

Notavelmente, a análise de Aljarrah sobre o potencial de crescimento do SHX depende da sua avaliação da equipe do projeto. Ele explorou a afiliação da equipe com algumas entidades líderes na indústria de cripto.

Em sua pesquisa, Aljarrah descobriu que alguns desenvolvedores da RippleNet e do Stellar Protocol também fazem parte da equipe SHX. O analista afirmou:

“Esta tecnologia inovadora foi projetada pelos idealizadores da RippleNet e do Protocolo Stellar.”

Notavelmente, a CEO da Stronghold, Tammy Camp, fez uma contribuição relevante para o início da Stellar. Camp foi a Chefe de Crescimento do Stellar Protocol (XLM), apimentando o destaque inicial do projeto.

Além disso, durante o mandato de Camp, o Stellar registou cerca de quatro milhões de utilizadores quatro meses após o seu início. Da mesma forma, o cofundador da Stronghold, Sean Bennett, desempenhou papéis iguais tanto na Ripple quanto na Stellar.

Bennett contribuiu para melhorar os processos de remessa tanto da Stellar quanto da Ripple, atuando como o cérebro por trás do desenvolvimento da tecnologia stablecoin.

Além disso, Aljarrah destacou que o Stronghold (SHX) é apoiado pelo suporte registrado do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Posteriormente, a avaliação do especialista em cripto mostrou a relevância dos cérebros por trás do SHX.

Eles trouxeram uma riqueza de experiência e conhecimento para o projeto. Como resultado, o token está bem posicionado para obter sucesso e crescer no futuro.

Ação do preço do Stronghold

Lançado em 2018, o Stronghold registrou um crescimento meteórico ao longo dos anos. De acordo com dados do CoinMarketCap, o SHX atingiu seu máximo histórico de US$ 0,05931 em maio de 2021. A partir das 08h50 EST de janeiro de 2024, o SHX era negociado a US$ 0,006229.

Mas ele atingiu uma máxima diária de US$ 0,006379, marcando um aumento de mais de 27,68% nas últimas 24 horas.

O Stronghold (SHX) aumentou 159,21% e 793,53% nos últimos sete e 30 dias, respectivamente. Um dos principais catalisadores de crescimento do token SHX do Stronghold ocorreu em fevereiro de 2022, quando a empresa revelou um fundo de investimento de US$ 100 milhões sob a Stronghold Capital.

No entanto, alguns observadores do mercado de cripto alertaram sobre acordos de investimento profundos com a SHX. Eles apontaram o relacionamento anterior de afiliação do Stronghold com a falida exchange de criptomoedas FTX.

Até agora, a equipe do projeto defendeu que a implosão da FTX não teria impacto na Stronghold Capital.

Embora a empresa tenha reconhecido um investimento inicial na plataforma de negociação da FTX, Alameda Research, ela divulgou seu reinvestimento do principal e dos lucros em outro lugar após o vencimento.