CTO da Ripple faz cinco previsões audaciosas para 2024

David Schwartz, Diretor de Tecnologia da Ripple (CTO em inglês), demonstrou seu interesse nos avanços da tecnologia blockchain por meio de algumas previsões interessantes sobre o setor no próximo ano.

O ponto principal de suas previsões foi o crescimento esperado da tecnologia blockchain, especialmente quando ela começar a impulsionar a adoção generalizada em 2024.

Além disso, Schwartz destacou a importância do XRP Ledger no crescimento antecipado da tecnologia, observando que será uma das forças motrizes necessárias.

Detalhes das previsões de David Schwartz

Detalhando as previsões de Schwartz, a primeira abordou a inteligência artificial e a blockchain. Para ele, unir esses dois setores vai melhorar o status da cibersegurança, incluindo os serviços financeiros.

Importante ressaltar que a inteligência artificial aumentará as chances de ideias de mercado precisas, o que apoiará sua funcionalidade de negociação automatizada.

Além do mais, os chatbots de IA irão simplificar o desenvolvimento, ao mesmo tempo em que incentivam melhorias financeiras e inclusão. Sua segunda previsão apoia a primeira, mas concentra-se na distribuição de tokens de Ativos do Mundo Real (RWA). Fornecedores de imóveis e commodities são conhecidos por liderar esse setor.

Alguns RWAs tokenizados estão hospedados no XRP Ledger e impulsionam empréstimos colateralizados. RWAs melhoram a interoperabilidade e atualmente estão atraindo o interesse de instituições líderes, e Schwartz acredita que elas têm o potencial de revolucionar o setor financeiro.

Ele observou que o XRPL será uma blockchain líder para permitir casos de uso de RWA. Em terceiro lugar, Schwartz previu a adoção da identidade descentralizada (DID). Ele acredita que o DID irá melhorar a privacidade da blockchain.

Além disso, ele acredita que as exchanges descentralizadas (DEX) impulsionadas pelos DIDs registrarão um aumento no volume institucional.

Esse aumento de volume irá incentivar o crescimento e a liquidez na DeFi. Além do mais, Schwartz disse que a proposta de emenda XLS-40 adicionaria as capacidades do DID ao XRP Ledger, inaugurando uma nova era de privacidade e segurança.

Outras previsões de Schwartz confirmam os planos de expansão do XRP Ledger

3/ 🔮 Prediction 3: DID

A quarta previsão aborda a interoperabilidade e os contratos inteligentes. David Schwartz acredita que a interoperabilidade quebrará limites e criará um ecossistema unificado.

Sem mencionar que, protocolos de interoperabilidade, como a emenda Cross-chain bridge para o XRP Ledger, incentivarão a inovação e a criação de novos aplicativos DeFi.

Isso poderia ser o catalisador para a adoção generalizada e desbloquear o potencial total da blockchain, abrangendo várias indústrias. Finalmente, a quinta previsão concentra-se nas stablecoins.

Schwartz acredita que esses ativos eventualmente vão mudar as finanças globais, além de criar novos caminhos para câmbio estrangeiro e reduzir a dependência do dólar dos EUA.

Atualmente, o Oriente Médio lidera a adoção de stablecoins para negociações regionais. Além disso, à medida que mais instituições financeiras adotam a tecnologia blockchain, isso abrirá caminho para que as stablecoins se tornem uma ferramenta universal.

Assim, as stablecoins facilitarão as transações internacionais e desbloquearão um potencial econômico vital.

Essas previsões são bastante otimistas, e se a adoção dessas tecnologias aumentar, os resultados desejados são possíveis. Com o perfil em ascensão da Ripple Labs no mundo financeiro, essas previsões provavelmente se concretizarão, embora ainda não haja certeza sobre o prazo.

Ripple Labs se associa ao Banco Central da Irlanda

A Ripple Labs continua avançando no ecossistema financeiro. Em 20 de dezembro, a empresa anunciou que foi adicionada à lista de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) registrados pelo Banco Central da Irlanda.

Com esse registro, a Ripple fornecerá seus serviços a clientes renomados na Área Econômica Europeia até 2024. Essa evolução faz da Ripple Labs um dos principais ecossistemas para a atual revolução criptográfica.