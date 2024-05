CTO da Tether critica CEO da Ripple por comentários recentes sobre USDT

O CTO da Tether, Paolo Ardoino, criticou o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, por supostamente espalhar medo sobre o USDT. Em uma entrevista recente, Garlinghouse destacou as implicações negativas da recente investigação do governo dos EUA sobre o USDT.

Em resposta, Ardoino chamou, indiretamente, Garlinghouse de CEO desinformado que está espalhando medo (FUD) sobre o USDT para promover sua stablecoin, que será lançada em breve. FUD é a sigla para “fear, uncertainty and doubt”, que podemos traduzir para “medo, incerteza e dúvida”.

Em um episódio de 10 de maio do podcast de classe mundial com Chris Vasquez, o CEO da Ripple, Garlinghouse, expressou suas preocupações em relação a recente investigação das autoridades dos EUA sobre o Tether USDT.

Dada a posição da Tether na indústria, Garlinghouse observou que tal desenvolvimento poderia impactar significativamente todo o ecossistema de criptomoedas.

Ripple CEO Brad Garlinghouse: The US Government is going after Tether (USDT issuer). That is clear to me. I view Tether as a very important part of the ecosystem and I don’t know how to predict the impact it would have on the rest of the ecosystem. https://t.co/fJ6RME6TN1

O CEO da Ripple discutiu outros eventos na indústria cripto, incluindo a prisão e sentença do fundador da Binance, Changpeng Zhao. Além disso, Garlinghouse observou a ameaça ao principal ativo cripto, o Bitcoin, a partir de uma avaliação tecnológica.

A Tether é a emissora e administradora do USDT, a maior stablecoin do mundo, que tem um valor de mercado de mais de US$ 110 bilhões.

O comentário de Garlinghouse veio após o surgimento de vários relatórios questionando a transparência e o uso ilícito do USDT. De acordo com um relatório da Bloomberg, o USDT é a stablecoin mais usada para atividades ilegais. Além disso, destacou que em 2023 mais de 1,6% do volume total do Tether estava relacionado com atividades criminosas.

O governo dos EUA também descobriu que grupos terroristas e usuários em alguns países sancionados pelos EUA, usam o USDT. Em abril, o vice-secretário do Tesouro dos EUA, Adewale Adeyemo, testemunhou perante o Comitê Bancário do Senado como a Rússia utiliza o USDT para contornar as sanções dos EUA.

Ademais, um relatório recente do Deutsche Bank questionou a estabilidade e a transparência da operação do Tether. O relatório mostrou a multa de US$ 41 milhões imposta à Tether pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por deturpar suas reservas.

O CTO da Tether, Ardoino, criticou o CEO da Ripple por incitar o medo sobre o USDT. Sem mencionar diretamente Garlinghouse, o CTO referiu-se às afirmações de Garlinghouse sobre a investigação dos EUA sobre o Tether.

O CTO da Tether expressou dúvidas sobre a integridade dos comentários do CEO não identificado, visto que sua empresa está sob investigação da SEC. Ele indicou que o CEO está apenas tentando aumentar seus benefícios pisando no USDT.

Ardoino afirmou:

An uniformed CEO, leading a company being investigated by the SEC, launching a competitive stablecoin (cui prodest), is being reported spreading fear about USDt.

Let me give you an update on Tether USDt ecosystem safety.

USDt is the most used stablecoin in the world, with…

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) May 13, 2024