Dash 2 Trade lança bot de negociação que promete facilitar a vida dos traders

Dash 2 Trade é uma plataforma criada com a finalidade de proporcionar aos traders acesso, em um único lugar, a basicamente todas as ferramentas de que possam precisar. Assim, ela facilita o surgimento de insights sobre o comportamento de ativos e o aproveitamento deles.

Por consequência disso, a equipe do Dash 2 Trade acredita poder reduzir consideravelmente as dificuldades de certos aspectos da negociação de bons criptoativos. Só para exemplificar, podemos citar como alguns desses aspectos as tarefas de criar, avaliar e aplicar estratégias.

Dessa maneira, a plataforma nivela em boa medida o campo de atuação dos traders, reduzindo as dificuldades com que aqueles menos experientes e/ou dotados de menos recursos entre eles precisam enfrentar.

Um dos aspectos-chave da visão do Dash 2 Trade é o uso, em desenvolvimento, de instrumentos como competições de negociação e o compartilhamento de informações com a finalidade de engajar de forma sadia a comunidade de usuários.

Novo recurso para negociação automatizada do Dash 2 Trade

Recentemente, entrou em operação o produto de negociação automatizada da plataforma Dash 2 Trade. Ele permite que o usuário estabeleça parâmetros para a negociação de pares de criptomoedas em múltiplas corretoras. O usuário pode fazer uso de ferramentas como bots para aplicação de estratégias como DCA e Grid, ou ainda formular suas próprias estratégias.

DCA (da sigla para o termo inglês Dollar-cost averaging) é a estratégia segundo a qual o investidor aplica valores iguais a espaços de tempo regulares com o intuito de reduzir a influência da volatilidade e reduzir o custo por unidade (por exemplo, ação de uma empresa) do ativo.

A estratégia de Grid (“grelha” em inglês) consiste no envio de ordens de compra ou de venda que estejam múltiplos de certo valor acima do preço vigente do ativo e, com a operação inversa, ordens que estejam múltiplas daquele valor abaixo do preço vigente do ativo. Dessa maneira, o trader pode tirar vantagem das flutuações no valor do ativo.

As ferramentas para automatização de negociação do Dash 2 Trade também simplificam e aceleram a aplicação de estratégias. Um dos motivos para isso é permitirem usar várias das principais corretoras de criptomoedas. Só para exemplificar, citaremos as corretoras Binance, Bybit e Kraken.

Ademais, o acesso a uma biblioteca de estratégias pré-definidas permite que os usuários que ainda não traçaram estratégias próprias ou ainda não têm confiança nelas possam começar a negociar criptomoedas. Isso reduz a barreira de entrada na atividade.

A lista de indicadores que as ferramentas do Dash 2 Trade permitem explorar, bem como a lista de estratégias pré-definidas disponíveis, estão em constante processo de expansão.

Afinal, adições são feitas quando um programa que a equipe do Dash 2 Trade criou para testar diferentes configurações de criptomoedas e indicadores identifica resultados interessantes.

Ademais, segundo sua equipe, a plataforma acrescentará com frequência novos recursos a seu produto de automatização de negociação de criptomoedas.

Como usar o bot de negociação Dash 2 Trade

1) Seleção da exchange

O usuário escolhe em que exchange pretende negociar ativos com o produto de negociação automatizada do Dash 2 Trade.

2) Seleção de par de tokens

O usuário escolhe os tokens que comporão o par que negociará através da automatização de trades do Dash 2 Trade.

3) Informação de parâmetros de exposição

Neste passo, o usuário define quanto do ativo deseja negociar e estabelece o risco a que vai se expor. Dessa maneira, ele poderá manter controle sobre a atuação automática do Dash 2 Trade.

Seleção e configuração dos bots para aplicação de estratégia que desejar usar (por exemplo, o bot de Grid). Nesse passo, o usuário definirá parâmetros como os preços para compra e venda do ativo e salvaguardas para controlar o risco.

A criptomoeda D2T

A criptomoeda Dash 2 Trade (D2T) está no centro do funcionamento da plataforma homônima. Ela é um token do tipo ERC-20 (baseado na rede Ethereum) que proporciona a seus detentores vários benefícios, o principal dos quais é o acesso um acesso condições privilegiadas aos recursos do Dash 2 Trade.

O suprimento de D2T é de 1 bilhão de tokens. Quase 30% (298,5 milhões de tokens) foram destinados à venda pública. O resto do suprimento foi alocado com a finalidade de atender necessidades como contratação de talentos, provimento de liquidez, expansão do projeto e premiação de participantes em competições de negociação.

Interessante é que o Dash 2 Trade tem uma estrutura de preços com três níveis, que em ordem crescente de disponibilidade recursos são: free (gratuito), que permite aprender mais sobre a plataforma e testar alguns recursos, starter (iniciante) e premium (profissional). O uso de D2T no pagamento por assinaturas dá direito a descontos.

Como comprar D2T?

Para comprar D2T é preciso ter uma carteira cripto. A plataforma recomenda a MetaMask ou, no caso de usuários de dispositivos móveis, a Trust Wallet.

A criptomoeda D2T está listada em várias exchanges. Elas incluem Uniswap, LBank, Gate.io e BitMart. A seguir, explicaremos como comprar a criptomoeda na Uniswap.

O interessado deve ir à página de compra do D2T na corretora descentralizada Uniswap (o endereço da corretora é https://app.uniswap.org/). Lá, você deve conectar sua carteira e certificar-se de estar em conexão com a rede Ethereum.

A seguir, deverá informar a quantidade que deseja de tokens de D2T e clicar em Swap. Depois de conferir os dados da transação deverá confirmá-la, clicando em “confirm Swap” .

É possível usar a criptomoeda USD Tether (USDT) ou a criptomoeda Ether (ETH) na compra de D2T.

Conclusão

O bot para automatização de negociação da plataforma Dash 2 Trade é, na verdade, um conjunto de ferramentas de grande versatilidade. Elas assistem os usuários na reunião e na análise de dados do mercado. Assim, os usuários podem identificar melhor e mais facilmente padrões que possam ser explorados com o intuito de obtenção de ganhos.

Com a automatização das negociações que o Dash 2 Trade permite, ficam mais fáceis a criação, a avaliação e o aprimoramento de estratégias de negociação. Além disso, ela simplifica a aplicação dessas estratégias em múltiplas corretoras de criptomoedas entre as mais importantes.

Os recursos a que a negociação automática com Dash 2 Trade dá acesso tornam menos íngreme a curva de aprendizado de traders menos experientes e reduzem os riscos para eles. No caso dos traders mais experientes, eles tornam mais prática a aplicação de suas estratégias.

Para a formulação destas, eles poderão contar com poderosas ferramentas de análise de uma extensa lista de indicadores relevantes, a qual, aliás, está em constante processo de expansão.

Por fim, as vantagens do produto de negociação automatizada do Dash 2 Trade incluem o acesso a dados e ferramentas que ajudam o trader a entender quão bem suas estratégias têm funcionado, a aperfeiçoá-las e a criar outras, novas, com base no que aprendeu.

Visite ainda hoje a plataforma!