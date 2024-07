$DAWGZ atinge marco de US$ 2,5 milhões; Base Dawgz será a próxima meme coin 100x no Base?

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Base, uma cadeia Ethereum Layer-2 (L2), experimentou um crescimento semanal de 21,3% no valor total bloqueado (TVL), o maior entre as 10 principais redes.

Brett ($BRETT) e Mog ($MOG) são os maiores ganhadores de meme coins do Base, com picos de 37% e 48% nos últimos três dias, respectivamente.

Base Dawgz ($DAWGZ) pode ser o próximo grande token do Base devido ao seu impulso inicial, interoperabilidade multi-chain e fortes incentivos comunitários.

Após a tentativa de assassinato de Donald Trump, o Bitcoin ($BTC) atingiu US$ 64,8K pela primeira vez desde meados de junho. Toda a indústria cripto seguiu o exemplo, incluindo o setor de meme coins, que viu um aumento de 8,6% no valor de mercado.

Pepe ($PEPE) e Floki ($FLOKI), que estavam abaixo de seu preço de listagem, subiram 39% e 40% em três dias, respectivamente.

As moedas do ecossistema Base experimentaram o maior aumento no valor de mercado, de 12,7%, com $BRETT e $MOG subindo 37% e 48%.

Outra meme coin do Base que se beneficiou da notícia foi $DAWGZ, ultrapassando o marco de US$ 2,5 milhões na pré-venda. O impulso inicial e os fortes incentivos podem fazer de $DAWGZ o próximo token top do Base, superando $BRETT.

Base ultrapassa Solana como ponto focal de meme coin

A Base experimentou o maior aumento semanal em TVL entre as 10 principais cadeias (21,3%) em comparação com os 12,2% do Ethereum, 10,1% da Solana e 7,7% da BNB Chain.

Solana costumava ser a plataforma preferida para lançamentos de meme coins, mas Base agora está atraindo desenvolvedores e investidores com várias vantagens:

I ntegração com Ethereum Virtual Machine (EVM) : Construída como uma solução L2 no Ethereum, Base se integra perfeitamente com aplicativos do ecossistema Ethereum, proporcionando uma plataforma madura e amigável para desenvolvedores.

: Construída como uma solução L2 no Ethereum, Base se integra perfeitamente com aplicativos do ecossistema Ethereum, proporcionando uma plataforma madura e amigável para desenvolvedores. Segurança : Base herda a segurança do Ethereum. Embora Solana tenha feito progressos em segurança, ela já enfrentou falhas de rede e vulnerabilidades no passado.

: Base herda a segurança do Ethereum. Embora Solana tenha feito progressos em segurança, ela já enfrentou falhas de rede e vulnerabilidades no passado. Base de usuários: Base se beneficia da grande comunidade da Coinbase e de um ecossistema de dApps em crescimento.

De fato, Solana não atingiu seu pico de TVL desde 2021. Enquanto isso, Base está longe de atingir seu pleno potencial.

Além de sua segurança, interoperabilidade EVM e apoio do Coinbase, Base oferece transações rápidas e baixas taxas de gás para lidar com o vasto volume de negociações de meme coins.

$DAWGZ persegue o sucesso de $BRETT e arrecada US$ 2,5 milhões

$BRETT não tem valor intrínseco, mas se tornou a principal meme coin do Base com um valor de mercado de US$ 1,5 bilhões devido à sua abordagem orientada pela comunidade e ao mascote viral baseado no personagem da série de quadrinhos Boy’s Club. Contudo, não há função de minting, então o criador de $BRETT não pode emitir mais tokens ou alterar o contrato inteligente.

Como $BRETT, $DAWGZ depende do fator hype, usando um Shiba Inu base-jumper como mascote e dobrando os incentivos comunitários:

Recompensas sociais: Usuários ganham tokens $DAWGZ por criar e compartilhar conteúdo do Base Dawgz após o término da pré-venda.

Usuários ganham tokens $DAWGZ por criar e compartilhar conteúdo do Base Dawgz após o término da pré-venda. Indicar e ganhar: Investidores ganham 10% de cada compra que seus amigos fizerem através do link de referência da pré-venda.

Investidores ganham 10% de cada compra que seus amigos fizerem através do link de referência da pré-venda. Staking: Investidores iniciais podem bloquear seus tokens para ganhar recompensas passivas. Até agora, mais de 22,2% de todos os tokens foram staked.

Criado no Base, $DAWGZ suporta negociações sem interrupções no Ethereum, BNB Chain, Arbitrum e Solana através das tecnologias Portal e Wormhole Bridge.

Isso, junto com a adoção explosiva da cadeia Base, ajudou $DAWGZ a arrecadar mais de US$ 2,5 milhões em um mês.

Atualmente, $DAWGZ está sendo vendido por US$ 0,006405. O preço aumentará em alguns dias, então os investidores têm a última oportunidade de comprar tokens a um preço com desconto.

Após a listagem, $DAWGZ tem o potencial de atingir US$ 0,03, gerando mais de 500% de ganhos para os primeiros apoiadores.

Para comprar $DAWGZ, visite o site oficial da pré-venda, conecte sua carteira cripto, especifique quantos tokens deseja comprar e confirme a transação.

A tempestade perfeita de memes e utilidade?

O sucesso da pré-venda de $DAWGZ vai além do apelo de memes e das dinâmicas favoráveis de mercado. A escolha estratégica da rede e a sólida utilidade conquistaram uma opinião positiva da comunidade.

Essa combinação de fatores potencialmente posiciona $DAWGZ como a próxima principal meme coin do Base.