Deaton compartilha percepções sobre como Ripple poderia evitar problemas legais ao vender XRP para ODL nos EUA

Advogado pró-XRP John Deaton explicou a legalidade das transações de Liquidez sob Demanda (ODL) da Ripple. Ele destacou como a empresa de blockchain poderia evitar problemas legais nos EUA ao vender seu token XRP para ODL.

Vendas de XRP da Ripple no exterior não enfrentam problemas

A explicação de Deaton ocorreu como resposta a uma pergunta durante a sessão de perguntas e respostas (AMA) da CryptoLaw em 22 de agosto. Um usuário queria saber se a Ripple poderia vender seu token nativo, XRP, diretamente fora dos Estados Unidos com base na decisão da Juíza Torres.

Deaton confirmou que a Ripple pode realizar vendas de XRP no exterior sem problemas legais. Além disso, ele citou que a jurisdição regulatória da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) se limita apenas aos Estados Unidos.

O advogado mencionou:

“Para que a SEC tenha jurisdição sobre a venda de um possível título de valor, ela precisa estar dentro dos Estados Unidos da América.”

Ademais, ele enfatizou que a SEC não possui direitos legais sobre as vendas de XRP no exterior. Ressaltou ainda que esse era um argumento chave da Ripple, pois defendia que cerca de 95% das vendas de XRP não ocorriam nos Estados Unidos.

De acordo com Deaton, a Ripple vendeu XRP diretamente no exterior antes da decisão do tribunal em julho. Além disso, após o veredicto do tribunal, a empresa de blockchain ainda pôde realizar vendas de XRP fora dos Estados Unidos sem problemas legais.

Como a Ripple poderia vender nos Estados Unidos?

Por outro lado, há problemas legais decorrentes das vendas de XRP da Ripple nos Estados Unidos. De acordo com a decisão da Juíza Torres em 13 de julho, as vendas anteriores de XRP da Ripple para investidores institucionais são categorizadas como títulos não registrados.

O Digital Asset Investor, um membro proeminente da comunidade XRP, reagiu às explicações de Deaton. O usuário compartilhou uma condição hipotética que criaria uma assistência legal para a Ripple vender XRP nos Estados Unidos.

Dessa forma, ele especulou que a Ripple poderia vender seu token para o Banco da Inglaterra (BoE), uma instituição fora dos EUA. Posteriormente, o BoE venderia o XRP para ODL a uma instituição americana, como o Bank of America (BoA). Em concordância, Deaton observou que tais padrões de negociação estão dentro dos limites legais e não criarão problemas para a Ripple.

Ele explicou que as instituições não interagem com o XRP como um título por meio do ODL, mas sim como uma moeda intermediária. O advogado afirmou que as vendas de XRP do BoE para o BoA não serão caracterizadas como um contrato de investimento. Dessa forma, as instituições envolvidas só podem lidar com o XRP por um período de três a cinco segundos.

Deaton reforçou sua posição citando um comentário do presidente da SEC, Gary Gensler, no MIT. Ele reiterou que não há justificativa para qualquer alegação de que as instituições esperavam lucros em um período tão curto.

Além disso, Deaton sustentou que tais vendas de XRP não podem se enquadrar no Teste de Howey. No mês passado, o CTO da Ripple, David Schwartz, fez declarações semelhantes sobre as vendas do ODL da Ripple. Ele revelou que a Ripple conclui transações do ODL no exterior, sem ser afetada pela decisão da Juíza Torres.