Democratas defendem criptomoedas antes das eleições nos EUA

Líderes democratas recentemente participaram de um encontro virtual “Crypto4Harris” para apoiar Harris e o setor de criptos.

para apoiar Harris e o setor de criptos. Embora Harris não tenha expressado publicamente suas opiniões sobre blockchain, cada vez mais líderes democratas estão se tornando pró-cripto .

. Essa defesa provavelmente surge devido a preocupações de que o forte endosso de Donald Trump às criptomoedas possa influenciar votos eleitorais.

As discussões sobre política e criptomoedas continuam. Na última quarta-feira (14/08), líderes democratas participaram de um encontro virtual “Crypto4Harris”, apoiando a campanha presidencial de Kamala Harris nos EUA e as criptomoedas.

Durante o encontro, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, anunciou que o Senado provavelmente aprovará um projeto de lei de regulamentação de criptomoedas até o final deste ano.

É possível que os democratas estejam mudando suas opiniões sobre blockchain devido a preocupações com a votação nas eleições presidenciais dos EUA de 2024, após o apoio inabalável de Trump às criptomoedas. A seguir, vamos explorar a situação.

Líder da maioria no senado sugere que Harris é pró-cripto

Embora Harris não tenha participado da reunião online, Schumer sugeriu que ela apoiaria novas regulamentações de criptomoedas nos EUA se vencer a corrida presidencial contra Trump.

Schumer sugere isso ao discutir seu objetivo de criar uma legislação sensata sobre criptomoedas até o final deste ano, caso Harris vença.

BREAKING: U.S. MAJORITY LEADER OF THE SENATE @SenSchumer COMMITS TO PASSING SENSIBLE CRYPTO LEGISLATION BY THE END OF THE YEAR pic.twitter.com/o2ZEFz7G6S — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) August 15, 2024

No entanto, Harris ainda não expressou publicamente nenhuma opinião sobre tecnologia blockchain.

Trump vs Harris na corrida política pró-cripto

O encontro “Crypto4Harris” acontece enquanto seu oponente republicano, Donald Trump, continua sendo um forte defensor das criptomoedas.

Apesar de inicialmente ter se oposto às criptomoedas e expressado preocupações sobre sua legitimidade, a visão de Trump mudou 180°.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

Desde então, ele prometeu nunca vender $BTC, ameaçou demitir o presidente da SEC por perseguir agressivamente as criptomoedas e disse que usaria $BTC para pagar a dívida dos EUA.

O filho de Trump também lançou recentemente um canal no Telegram chamado “The Defiant Ones”. E, apesar de ter sido lançado ontem, já conta com mais de 19 mil inscritos.

There has been tremendous outreach and speculation around our crypto project – for all news and updates, join our Telegram channel. This will be the ONLY source for real-time announcements. https://t.co/8za7bc0W3Y — Eric Trump (@EricTrump) August 15, 2024

Mudança de opinião dos democratas sobre criptomoedas

No entanto, Trump não é o único que mudou sua visão sobre criptomoedas. Os democratas começaram a reformular seu partido como pró-cripto.

Essa mudança de opinião provavelmente é uma resposta à crescente importância do tema e ao quanto isso pode influenciar a opinião pública.

Quatorze representantes democratas enviaram uma carta a Harris e ao Comitê Nacional Democrata, instando-os a adotar uma abordagem voltada para o futuro em relação à tecnologia blockchain.

A carta enfatizou o potencial da tecnologia blockchain para a inovação americana, o crescimento econômico e a inclusão financeira. Ela até afirmou que o sistema monetário atual marginaliza os americanos.

Nosso veredicto – Maior aceitação das criptomoedas

A atual postura da política cripto nos EUA sugere um aumento na aceitação mainstream do blockchain e a necessidade de clareza legislativa.

A mudança de postura dos democratas em relação às criptomoedas mostra sua disposição em se ajustar aos avanços do blockchain, provavelmente estimulada pela preocupação de que seu ceticismo passado possa influenciar os votos no dia da eleição.